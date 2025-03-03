Боруссия Д - Лилль. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 04.03.2025

В текущую стадию Лиги чемпионов "Лилль" неожиданно прошел напрямую. Будет крайно интересно посмотреть, как французский коллектив проявит себя в противостоянии с прошлогодним финалистом турнира.

"Боруссия" Д – "Лилль" 22:00

Лига Чемпионов. 1/8 финала (первый матч)

4 марта. Дортмунд. "Сигнал Идуна Парк"

Арбитр: Хосе Мария Санчес (Испания)

Видеотрансляция: Megogo 3

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"Боруссия" Д: последние новости

Не считая матчей с испанскими грандами "Реалом" и "Барселоной", "Боруссии" выпал один из лучших жребиев среди всех топ-клубов Европы на основном этапе ЛЧ. Кроме поражений в этих играх "шмели" также уступили на выезде "Болонье".

В 1/16 финала "Боруссия" уверенно разобралась со "Спортингом", решив все вопросы еще в Португалии, победив там со счетом 3:0.

"Мы хорошо знаем "Лилль". Они играют в очень разнообразный футбол. Думаю, что моей команде надо будет приложить много сил и концентрации, чтобы победить. Это уже 1/8 финала, и если они попали сюда, то не просто так. У нас есть проблемы, но мы стали более организованными. Конечно, мы еще далеко от того уровня, где хотим быть", - сказал главный тренер Нико Ковач перед встречей с будущим соперником.

Стоит отметить, что последние два поединка в чемпионате Германии "Дортмунд" выиграл с общим счетом 8:0 и вернулся в топ-10. Уверенности команде сейчас явно не занимать.

Не сыграют с "Лиллем" из-за травмы Феликс Нмеча и Филиппо Мане.

Ориентировочный состав: Кобель - Риерсон, Джан, Шлоттербек, Бенсебаини - Забитцер, Гросс - Адейеми, Брандт, Гиттенс - Гирасси

"Лилль": последние новости

"Лилль", в свою очередь, является одной из главных сенсаций Лиги чемпионов. В 1/8 финала турнира "доги" ворвались с 7-го места основного этапа. На своем пути подопечные Бруно Женезио умудрились обыграть "Реал" (1:0) и "Атлетико" (3:1), уничтожить "Фейеноорд" (6:1) и в меньшинстве пободаться на "Энфилде" с "Ливерпулем" (1:2).

В Лиге 1 "Лилль" сейчас борется за второй подряд выход в ЛЧ. В последних трех турах "доги" оказались сильнее "Ренна" (2:0) и "Монако" (3:1), но затем потерпели крупное поражение от лидера таблицы "ПСЖ" (1:4).

В лазарете у "Лилля" находятся Эдон Жегрова, Самюэль Умтити и Тиагу Сантуш.

Ориентировочный состав: Шевалье - Менье, Диаките, Александро, Исмаили - Андре, Бенталеб - Мукау, Сахрауи, Харальдссон - Дэвид

Последние матчи

"Боруссия" Д:

01.03.25. "Санкт-Паули" - "Боруссия" Д 0:2 (Бундеслига)

22.02.25. "Боруссия" Д - "Унион" 6:0 (Бундеслига)

19.02.25. "Боруссия" Д - "Спортинг" 0:0 (ЛЧ)

"Лилль":

01.03.25. "ПСЖ" - "Лилль" 4:1 (Лига 1)

22.02.25. "Лилль" - "Монако" 2:1 (Лига 1)

16.02.25. "Ренн" - "Лилль" 0:2 (Лига 1)

Личные встречи

28.02.02. "Боруссия" Д - "Лилль" 0:0 (Кубок УЕФА)

21.02.02. "Лилль" - "Боруссия" Д 1:1 (Кубок УЕФА)

Ставки и коэффициенты

"Боруссия" Д - "Лилль". Прогноз от UA-Футбол

С приходом Ковача "Боруссия" стала действовать гораздо организованнее в обороне. Скорее всего "шмели", как и в предыдущем раунде, постараются обеспечить себе максимальное преимущество по итогам первой игры. Впрочем, и разгрома крепкий орешек в виде "Лилля" допустить не должен.

Наш прогноз - фора (+1,5) на "Лилль" и тотал матча меньше (3,5) с общим коэффициентом 2,05.