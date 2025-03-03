Брюгге – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 04.03.2025

Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

4 марта. 19:45. Брюгге. "Ян Брейдел Стэдиум"

Главный судья: Жоау Пиньейру (Португалия)

Трансляция: Megogo Football 2

Наступает время самых интересных матчей в Лиге Чемпионов. Унаи Эмери и его "Вилла" неожиданно уверенно прошли этап лиги и ждали своего соперника в 1/8 финала. С соперником все же повезло, ведь "Брюгге" явно прыгнул выше своей головы, когда дошел до этой стадии. Или мы недооцениваем бельгийцев? Давайте разбираться!

Новости "Брюгге"

Подопечные Ники Хаена неплохо провели основной этап чемпионата Бельгии, завершив его на второй строчке и попав в путь чемпионов. У них остаются неплохие шансы в итоге забрать первенство в стране, но сейчас все смотрят пер всего за их сенсационными выступлениями в Лиге Чемпионов.

В турнирной таблице основного этапа они заняли последнее спасительное, 24-е место, после чего в раунде на вылет встретились с "Аталантой". Уже тогда все намекало на то, что с этим коллективом мы попрощаемся, но как же все тогда ошиблись. Феноменальный футбол в исполнении бельгийцев и убийственная реализация. Теперь они в 1/8 против "Астон Виллы".

За последние 5 матчей на их счету 2 победы, 2 ничьи и 1 поражение. Самое интересное, что эти две победы были в матчах против "Аталанты" в Лиге Чемпионов, потому что в национальном чемпионате они давненько не побеждают. Ничья с "Сент-Трюйденом", поражение от "Стандарда" и ничья с "Гентом". Неужели они готовят особые перформансы только для соперников в Лиге Чемпионов?

Новости "Астон Виллы"

Унаи Эмери, безусловно, является главным козырем своей команды в плей-офф Лиги Чемпионов. Наставник бирмингемцев является настоящим мастером матчей на вылет, он умеет управлять силами и энергией на двухматчевые противостояния, он выигрывал кучу трофеев именно в таком формате, он знает как и умеет это делать.

Кроме того, зимой они усилились несколькими новичками, которые сделали этот коллектив только сильнее, в частности это касается Марко Асенсио, за плечами которого большой опыт выступлений в Лиге Чемпионов. Они вошли в топ-8, напрямую вышло в 1/8 и сейчас, кажется, будут делать ставку именно на еврокубок.

За последние 5 матчей на счету "вилланов" 2 победы, 2 ничьи и 1 поражение. Уступили они против "Кристал Пэлас" на прошлой неделе, того поражения и с таким счетом (1:4) точно никто не ожидал. Зато удалось сыграть вничью с "Ливерпулем" (2:2), обыграть "Челси" (2:1) и одолеть "Кардифф" в Кубке Англии (2:0). Они точно не в лучшей форме, но с таким тренером топ-перформанс в Лиге Чемпионов должен быть по умолчанию.

Цифры и факты

Это будет вторая в истории официальная встреча между "Брюгге" и "Астон Виллой", впервые они играли на этапе лиги в этом сезоне, когда бельгийцы минимально одолели "вилланов" со счетом 1:0;

В 4 из 5 последних матчей "Брюгге" во всех турнирах проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Ники Хаен имеет две важные потери перед этим матчем из-за травм. Не смогут сыграть Рафаэль Оньедика и Хоакин Сейс. Все остальные футболисты готовятся к матчу и привычном режиме. Дисквалифицированных нет.

Относительно Унаи Эмери и его кадровой ситуации, то здесь все сложнее. Точно не сыграют Пау Торрес и Росс Баркли, у них травмы. Вне заявки остались Дойнел Мален и Андрес Гарсия. Ну и под вопросом физическая готовность Мэтти Кэша, Амаду Онана и Тайрона Мингза.

"Брюгге", 4-4-2: Миньоле — Саббе, Ордоньес, Мехеле, Куйпер — Тальби, Ванакен, Яшари, Цолис — Ютгла, Ниельсен

"Астон Вилла", 4-2-3-1: Мартинес — Конса, Дисаси, Богард, Динь — Макгинн, Тилеманс — Роджерс, Асенсио, Рашфорд — Уоткинс

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Ставки и коэффициенты на матч

2.99 3.35 2.46 Узнать больше

Прогноз на матч между "Брюгге" и "Астон Виллой" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:2. Поскольку первая серия этого противостояния будет проходить в Бельгии и в этом сезоне "Вилла" уже проигрывала "Брюгге", поставить на победу команды Эмери конкретно здесь очень трудно. Мы ожидаем, что это будет очередной классный перформанс от хозяев, но их не хватит для победы. Результативная ничья, а уже в Бирмингеме "Вилла" должна решить вопрос. Однако сейчас мы ожидаем непростой ничьей.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.