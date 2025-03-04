Что, снова ничья? Реал – Атлетико. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 04.03.2025

Лига чемпионов

1/8 финала, первый матч

4 марта, 22:00. "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид)

Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

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Лига чемпионов возвращается в привычный формат. Команды перешли к стадии 1/8 финала, которая является уже более привычной в последние годы, пусть и уже с известной сеткой вплоть до финала. А мадридское дерби на этом этапе – однозначно украшение. Команды не раз встречались на решающих стадиях, но теперь шанс пройти дальше будет только в одного.

Новости Реала (Мадрид, Испания)

"Сливочные" неожиданно для многих оказались вне топ-8 Лиги чемпионов, поэтому были вынуждены пробиваться в основной раунд плей-офф через стыки. Соперник выпал очень интересный, но это если смотреть на всеобщую историю выступлений "Ман Сити" в той же Лиге чемпионов. Однако текущее состояние команды Гвардиолы явно не то, чтобы противостоять "Реалу". Особенно не смогли его подопечные закрыть Мбаппе, который за два матча забил четыре гола в ворота Эдерсона. В конце концов "Реал" выиграл сначала в Манчестере 3:2, а затем и в Мадриде 3:1.

А вот у Примере дела пошли на спад. За последние пять туров "сливочные" заработали пять очков из 15 возможных – только треть! Поэтому они не только лидерство потеряли, но и упали на третье место. В частности, в минувшие выходные проиграли "Бетису". Бывший игрок мадридцев Иско сначала оформил ассист, а затем и забил – в итоге андалусийцы победили в волевом стиле. Но главное, что это не была случайность. "Бетис" больше создал, лучше сыграл в обороне. На этот раз подопечные Анчелотти не смогли вырвать хоть что-нибудь на последних минутах.

Кадры хозяев

Важная потеря у "Реала": Беллингем пропустит этот матч из-за перебора желтых. Также в лазарете находятся четыре игрока. Речь идет о защитниках Вальехо, Карвахаля и Милитао, а также хавбеке Себальосе.

Новости Атлетико (Мадрид, Испания)

У подопечных Симеоне не было стыковых матчей плей-офф Лиги чемпионов, поэтому январь у них получился менее загруженным. Они финишировали в основном этапе ЛЧ на пятом месте, лишь тремя очками уступив первому "Ливерпулю". Хотя и стартовали не слишком хорошо: за три матча имели три зачетных пункта. В том числе в них в пассиве было поражение "Бенфике" 0:4. Но дальше – все победы: от ПСЖ до “Зальцбурга”. В итоге – 18 очков из 30 возможных.

На выходных "матрасники" временно возглавили турнирную таблицу. В соперниках был очень непростой оппонент: тезки из Бильбао. До этого матча "Атлетик" не проигрывал в чемпионате с начала октября, но гол Альвареса все изменил. При довольно равной игре с небольшим преимуществом подопечных Симеоне в качестве моментов все же победу праздновал "Атлетико". Один день "матрасники" были первыми в турнирной таблице, ведь "Реал" параллельно проиграл. Однако в воскресенье "Барселона" все же опередила оба мадридских клуба. И там борьба, и здесь борьба. От этого еще интереснее.

Кадры гостей

Две потери у "матрасников". Основной проблемой является отсутствие Коке – он уже три матча вне игры. Также травмирован и Аспиликуэта.

Последние пять матчей Реала и Атлетика

Последние пять встреч хозяев

01.03. Бетис – Реал 2:1 (Ла Лига)

26.02. Реал Сосьедад – Реал 0:1 (Кубок Испании)

23.02. Реал – Жирона 2:0 (Ла Лига)

19.02. Реал – Манчестер Сити 3:1 (ЛЧ)

15.02. Осасуна – Реал 1:1 (Ла Лига)

Последние пять встреч гостей

01.03. Атлетико – Атлетик 1:0 (Ла Лига)

25.02. Барселона – Атлетико 4:4 (Кубок Испании)

22.02. Валенсия – Атлетико 0:3 (Ла Лига)

15.02. Атлетико – Селтик 1:1 (Ла Лига)

08.02. Реал – Атлетико 1:1 (Ла Лига)

Последние пять личных встреч между соперниками

08.02.25. Реал – Атлетико 1:1 (Ла Лига)

29.09.24. Атлетико – Реал 1:1 (Ла Лига)

04.02.24. Реал – Атлетико 1:1 (Ла Лига)

18.01.24. Атлетико – Реал 4:2 (после д. ч.) (Кубок Испании)

10.01.24. Реал – Атлетико 5:3 (после д. ч.) (Суперкубок Испании)

Ставки и коэффициенты на матч Реал – Атлетико

Прогноз матча Реал – Атлетико от UA-Football

Последние пять подряд поединков команд завершались вничью в основное время. Все – результативные, большинство – с горячим завершением матча, а то и с овертаймом. Эмоций сегодня будет очень много. Но стоит заметить отсутствие Беллингема и Коке – это внесет коррективы в игру обоих. Однако на привычный результат последних матчей это не отразится. Прогноз: Ничья.