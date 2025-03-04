Встретятся спустя 23 года. Фейеноорд – Интер. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 05.03.2025

Лига Чемпионов, 1/8 финала

5 марта, 22:00. "Де Кейп" (Роттердам)

Главный арбитр: Эспес Эскос (Норвегия)

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"Фейеноорд" и "Интер" встретятся впервые за 23 года. Для нидерландской команды – дежавю 1/16 финала, а для "Интера" - испытание.

Новости Фейеноорда (Роттердам, Нидерланды)

Нидерландский клуб в конце февраля сменил тренера. Теперь в 1/8 финала командой будет руководить Робин Ван Перси. Специалист уже провёл матч с новой командой против "НЕКа", который на 13-м месте. Поединок закончился со счётом 0:0.

В турнирной таблице Чемпионата Нидерландов "Фейеноорд" занимает 4-е место с 44-мя баллами. В пяти последних матчах команда заработала 8 очков, дважды победив и столько же сыграв вничью.

В стыковых матчах Лиги Чемпионов "Фейеноорд" выбил "Милан" по итогу двух матчей и прошёл в 1/8 финала.

Кадры хозяев

Эпидемия травм. 13 игроков в "Фейеноорде" с повреждениями.

9 футболистов пропустят матч с "Интером" из-за травм. Вратарь Бейлов, защитники Траунер, Лотомба, Ниувкооп; полузащитники Зерруки, Тимбер, Хван Ин Бом, Стенгс, Надже.

Под вопросом на матч 4 футболиста: защитник Гонсалес с травмой спины, полузащитинки Модер. Миламбо, нападающие Уэда

Дисквалифицирован на матч правый защитник Рид

Новости Интера (Милан, Италия)

"Интер" - лидер турнирной таблицы в Серии А. Но виден небольшой спад. Благодаря осечкам конкурентов, миланскому клубу удалось сохранить лидерство.

В пяти последних матчах команда Симона Индзаги победила "Дженоа" и "Фиорентину", а также сыграла вничью с "Наполи". Но проиграла выездной отложенный матч "фиалкам" и "Ювентусу".

В конце февраля "Интер", победив "Лацио", прошёл в полуфинал Кубка Италии, в котором сыграет с "Миланом".

Стыковые матчи Лиги Чемпионов итальянский коллектив пропускал, поскольку занял 4-е место на Этапе Лиги и прошёл сразу в 1/8 финала.

Кадры гостей

В итальянском клубе травмированы вратарь Соммер, защитники Димарко, Аугусто, Дармиан и полузащитник Карбони.

Дисквалификаций на матч нет.

Последние пять матчей Фейеноорда и Интера

Последние пять встреч хозяев

01.03.2025 Фейеноорд – НЕК Неймеген 0:0 (Чемпионат Нидерландов)

– НЕК Неймеген 0:0 (Чемпионат Нидерландов) 22.02.2025 Фейеноорд – Алмере Сити 2:1 (Чемпионат Нидерландов)

– Алмере Сити 2:1 (Чемпионат Нидерландов) 18.02.2025 Милан – Фейеноорд 1:1 (Лига Чемпионов)

1:1 (Лига Чемпионов) 15.02.2025 НАК Бреда – Фейеноорд 0:0 (Чемпионат Нидерландов)

0:0 (Чемпионат Нидерландов) 12.02.2025 Фейеноорд – Милан 1:0 (Лига Чемпионов)

Последние пять встреч гостей

01.03.2025 Наполи – Интер 1:1 (Серия А)

1:1 (Серия А) 25.02.2025 Интер – Лацио 2:0 (Кубок Италии)

– Лацио 2:0 (Кубок Италии) 22.02.2025 Интер – Дженоа 1:0 (Серия А)

– Дженоа 1:0 (Серия А) 16.02.2025 Ювентус – Интер 1:0 (Серия А)

1:0 (Серия А) 10.02.2025 Интер – Фиорентина 2:1 (Серия А)

Очные встречи между соперниками

Последний раз команды встречались друг с другом 23 года назад в полуфинале Кубка УЕФА

11.04.2002 Фейеноорд – Интер 2:2 (Кубок УЕФА)

04.04.2002 Интер – Фейеноорд 0:1 (Кубок УЕФА)

Ориентировочные составы на матч

Фейеноорд: Велленройтер; Митчелл – Беелен, Ганцко, Буэно – Хадж-Мусса, Иванушец, Смал – Осман, Карранса, Пайшао

Интер: Жозеп Мартинес – Павар, Ачерби, Бастони, Биссек – Думфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян – Лаутаро Мартинес, Тюрам

Цифры и факты

"Фейеноорд" не проиграл в 6 последних матчах во всех турнирах. 4 из этих матча закончились без пропущенных голов.

"Интер" в семи последних матчах во всех турнирах забивал максимум 2 гола и пропустил 7 голов.

Ставки и коэффициенты на матч Фейеноорд – Интер

Прогноз на матч Фейеноорд – Интер от UA-Футбол

Ближайшие два матча "Фейеноорда" - в Лиге Чемпионов против "Интера". У итальянцев между матчами еврокубков есть "Монца", с которой нужно доказывать своё лидерство турнирной таблицы.

Нидерландская команда готова выложиться на максимум. Победы ждать сложно, но гол забьют. Может больше. Поэтому предпочтительный индивидуальный тотал Фейеноорда больше 1

Прогноз: Индивидуальный тотал "Фейеноорда" больше 1 (кф 2,67)

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.