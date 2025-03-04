Бенфика - Барселона. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 05.03.2025

В этом году "Бенфика" и "Барселона" уже встречались в Лиге чемпионов. Случилось это в конце января, в 7-м раунде Этапа лиги. Сумасшедший поединок, который даже можно назвать самым захватывающим в Лиге чемпионов 24/25. Конечно, по состоянию на данный момент. 9 голов, камбэк "Барсы", решающий гол на 90+6, и в итоге 4:5 в пользу испанцев.

Лиссабонцы точно захотят взять реванш. Но получится ли это?

Лига чемпионов. 1/8 финала

05.03.2025. Эштадиу да Луж (Лиссабон)

Главный арбитр: Ф. Цвайер (Германия)

Бенфика - Барселона. 22:00

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 3

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Бенфика

8 последних матчей "Бенфика" не проигрывает. Во временном промежутке - это месяц. 7 побед и 1 ничья свидетельствуют о том, что команда в хорошей форме. В этот же период времени удалось преодолеть стадию 1/16 ЛЧ, выбив "Монако". Противостояние отличились напряженностью с первых до последних минут, интригой и азартом. Общий счет по итогам двух встреч - 4:3.

Немного вызывает беспокойство игра украинского голкипера Трубина. 4 пропущенных от "Барселоны", по 2 от "Морейренсе" и "Эштрелы", 3 от "Монако"... Последние поединки оказались такими. Для того, чтобы Анатолий немного перезагрузился, главный тренер в крайних двух играх место в воротах доверил Соарешу (не пропускал). Однако коуч уверяет, что №1 - Трубин.

Благодаря спаду "Спортинга", лиссабонцы вновь стали претендентом на чемпионство в Португалии. Пока у них 2-ая позиция в таблице, с отставанием от лидера в 3 очка. Но есть игра в запасе.

Из-за травм не сыграют в среду Ба, Ди Мария, Гувея, Ману и Санчеш. Под вопросом Флорентину. А вот нападающий Брума на ЛЧ не заявлен.

Барселона

В 2025 году "Барселона" не проиграла ни одного поединка! А это 15 матчей подряд без поражений, среди которых только 3 ничьи. Что тут говорить? Каталонцы в прекрасной форме. Команда Флика продолжает борьбу за все трофеи, которые только можно выиграть. И это же не забываем, что в январе уже был добыт Суперкубок Испании.

Первое место в турнирной таблице Ла Лиги подтверждает суперовое состояние "Барселоны". В последнем туре каталонцы просто таки не оставили шансов "Реалу Сосьедад" - 4:0.

Конечно, стоит выделить и поединок с "Атлетико" в Кубке Испании. Безумная первая игра! "Барса" уступала 0:2, затем ответила 4-мя забитыми мячами, а в конце игры снова дважды пропустила. Это был настоящий праздник футбола для болельщиков - 4:4!

Что самое главное, перед встречей с "Бенфикой" нет потерь. В лазарете остаются все те же тер Штеген, Кристенсен и Берналь. Этих игроков мы не видели на поле уже очень давно.

Последние 3 матча

Последние 3 встречи Бенфики:

26.02. Бенфика - Брага 1:0 (Кубок Португалии)

22.02. Бенфика - Боавишта 3:0 (Лига Португалии)

18.02. Бенфика - Монако 3:3 (Лига чемпионов)

Последние 3 встречи Барселоны:

02.03. Барселона - Реал Сосьедад 4:0 (Ла Лига)

25.02. Барселона - Атлетико 4:4 (Кубок Испании)

22.02. Лас-Пальмас - Барселона 0:2 (Ла Лига)

Последние 3 очные встречи:

21.01. Бенфика - Барселона 4:5 (Лига чемпионов)

2021. Барселона - Бенфика 0:0 (Лига чемпионов)

2021. Бенфика - Барселона 3:0 (Лига чемпионов)

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Бенфика - Барселона от UA-Футбол

Ожидаем снова открытый, атакующий футбол, как это было в конце января. Эти команды просто не могут по-другому. По крайней мере, "Барселона" так точно. Ставим на то, что гости снова не проиграют, а в матче пробьют ТБ 2,5.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша