Лига Чемпионов, 1/4 финала

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Байер 22:00

Трансляция – Megogо

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Бавария

"Бавария" откровенно отскочила в последнем противостоянии с "Байером" (0:0) в Бундеслиге, что фактически гарантировало им титул (+8 очков). Команду Венсана Компани можно оправдать тем, что их устраивала ничья. Но так плохо они не играли в лиге многие годы – закончили игру с соотношением xG 0.14-2.23, без ударов в створ и при полном контроле соперника. Если бы не суперперфоманс Упамекано и промахи соперника (4 голевых шанса), обязательно бы отлетели.

После этого был нервно пройден рубеж 1/16 ЛЧ с голом Дэвиса в компенсированное время, который уберег "Баварию" от дополнительного времени против "Селтика". Восстановили уверенность подопечные Компани уже в лиге, выдав мощный и цельный перфоманс против "Айнтрахта" (4:0) с безупречным прессингом. А в пятницу в эконом-режиме одолели еще одного непростого соперника в лице "Штутгарта" (1:3) за счет провокации ошибок соперника в билд-апе.

У "Баварии" всего два игрока игрока в лазарете, но обе потери – существенные. Под большим вопросом на матч участие Йозуа Киммиха, который до повреждения на позапрошлых выходных отбегал все матчи без замен. При этом единственна альтернатива в роли разыгрывающего плеймейкера Павлович подхватил вирус и точно не сыграет. Из хороших новостей – Дэвис набрал прекрасные кондиции после повреждения и готов нейтрализовать выпады Фримпонга по левому краю.

Байер

Чемпионская гонка была проиграна, но "Байер" в чемпионате не остановился и взял две победы в двух турах, переиграв на выезде "Хольштайн" (0:2) и отгрузив "Айнтрахту" (1:4) столько же голов, сколько и "Бавария" неделей ранее. Леверкузен напрямую квалифицировался в 1/8 ЛЧ и поэтому 4 недели кряду играл без мидвиков – большая роскошь на данном этапе сезона.

Перевес в свежести может сказать свое слово, ведь "Бавария" имела сложный отрезок из 3 матчей в чемпионате, на который наложились еще и две игры против "Селтика". Кроме свежих ног "Байер" надеется на очередной сильный матч-план от Хаби Алонсо, который в прошлый раз вчистую переиграл "рекордмайстра". Хотя в Мюнхене оба раза в этом сезоне хозяева были интереснее, и если бы не удаление Нойера в Кубке Германии, не факт, что беспроигрышная серия Алонсо против гегемона не прервалась бы.

Лазарет у Леверкузена почти опустел. В нем остаются только экс-игроки "Ренна" Белосьян и Терье, вылетевшие до конца сезона с тяжелыми травмами. Из неприятного – мышечное повреждение у Тапсоба. Так что в защите стоит ждать Мукиеле и Инкапье рядом с Та, который классно отзащищался персонально против Мусиалы в прошлой встрече с баварцами.

Ориентировочные составы

Бавария: Нойер – Лаймер, Упамекано, Ким, Дэвис – Горецка, Пальинья – Олисе, Мусиала, Сане – Кейн

Байер: Градецки – Мукиеле, Та, Инкапье – Фримпонг, Джака, Паласиос, Гримальдо – Адли, Виртц – Бонифейс

Статистика и факты

Хаби Алонсо не проигрывал "Баварии" в 6 матчах из 6 (3 победы, 3 ничьи). Это самая длинная серия в истории немецкого футбола.

"Байер" не проигрывает в выездных матчах на внутренней арене с мая 2023-го года.

"Бавария" не уступала дома в ЛЧ в последних 21 матчах. Последнее фиаско датировано сезоном 2020/21 (1/4 финала против ПСЖ).

В последний раз в плей-офф ЛЧ две немецкие команды противостояли друг другу в финале 2013-го года, когда "Бавария" (2:1) переиграла "Боруссию" Юргена Клоппа.

У Кейна 7 голов в 9 матчах ЛЧ этого сезона. Лучший бомбардир "Байера" в соревновании – Флориан Виртц с 6 голами (и всего одним ассистом).

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Бавария – Байер от UA-Футбол

Назначение Компани оправдало себя – "Бавария" вернула себе доминатную манеру игры (лучшая атака и защита Бундеслиги) и вернет чемпионский титул. Но в больших матчах что на внутренней арене, что в ЛЧ недостатки бельгийца и ограниченность его подхода подсвечивали более мастеровитые коллеги (поражение "Астон Вилле" (0:1), разгром от "Барсы" (4:1) и упомянутые проигранные дуэли Алонсо). Хаби наверняка подготовит что-то новенькое и на этот раз. Что можно сказать с уверенностью – результативного футбола ждать не стоит (3 гола на двоих в 3 матчах за сезон). Скорее шахматную дуэль, причем позиционную и неспешную. Ставка: тотал меньше 2.5 с коэффициентом 2.12.