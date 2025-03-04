ПСЖ – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 05.03.2025

Лига чемпионов

1/8 финала, первый матч

5 марта, 22:00. "Парк де Пренс" (Париж)

Главный арбитр: Давиде Масса (Италия)

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После вливания нефтедолларов в ПСЖ основной целью шейхов была Лига чемпионов. Победы во французском чемпионате быстро приелись, тамошние кубовые турниры – тоже. Однако за предыдущие восемь сезонов пять раз парижане вылетали на стадии 1/8 финала ЛЧ. В этот раз их соперниками будет “Ливерпуль”. Команда, которая выиграла основной этап Лиги чемпионов и команда, которая сейчас лидирует в АПЛ. Однако по поводу формы есть определенные вопросы.

Новости Пари Сен-Жермен

В настоящее время у подопечных Луиса Энрике продолжается 10-матчевая выигрышная серия. Началась она 29 января матчем против “Штутгарта”. В общей сложности с того периода ПСЖ забил 40 голов и пропустил восемь. Безумные показатели. В том числе был просто разбит "Брест" в стыковом раунде Лиги чемпионов. Поражения "Арсеналу", "Атлетико" и "Баварии" не позволили парижанам финишировать в топ-8. Однако соотечественников они просто не заметили, забив им 10 голов за два матча. Слишком легкая прогулка.

В чемпионате тоже все идет отлично. ПСЖ лидирует на расстоянии 13 очков от второго "Марселя". И это при том, что за последние четыре тура подопечные Энрике обыграли троих представителей топ-6 турнирной таблицы. То есть, даже претенденты на еврокубки не дают сильного сопротивления команде из столицы. Из 72 возможных очков за 24 тура "Пари Сен-Жермен" заработал 62. Потерянные зачетные пункты – это просто случай.

Настоящую силу можно показать только в еврокубках. И в 2025 году в активе ПСЖ кроме двух побед над "Брестом" (3:0, 7:0) еще есть победы над "Манчестер Сити" (4:2) и "Штутгартом" (4:1). В последних двух турах ЛЧ парижане набрали практически столько же, сколько за предыдущие шесть раундов: шесть очков против семи.

Кадры хозяев

Одной из причин хорошей формы является то, что Энрике располагает всеми игроками. Лазарет пуст, дисквалифицирован – нет. Потому и выбор у испанского наставника велик.

Новости Ливерпуля

Мерсисайдцы могут похвастаться только двухматчевой выигрышной серией. Но какой! В последних двух турах АПЛ они сначала обыграли “Манчестер Сити”, а затем и “Ньюкасл” с идентичным счетом 2:0. Такой результат против претендентов на зону Лиги чемпионов – это хороший показатель. Особенно если брать во внимание форму “Ливерпуля”, которая не на самом высоком уровне. Ведь до этого Слот недооценил “Плимут” и вылетел из Кубка Англии, затем мерсисайдцы дважды сыграли вничью в чемпионате и одержали довольно тяжелую победу над претендентом на вылет “Вулверхэмптоном”.

Однако у соперников этот кризис еще с начала сезона. “Ливерпуль” также лидирует в чемпионате. И отрыв от второго места, на котором находится “Арсенал”, те же 13 очков, что и у ПСЖ. Более того, к третьему "Ноттингему" расстояние составляет 19 зачетных пунктов. Вот такой сегодня отрыв в Англии от двух первых лидеров.

Да, "Ливерпуль" из Кубка Англии вылетел, но это больше случайность. Или просто последствия неосторожной ротации Слота. То же касается матча восьмого тура Лиги чемпионов против ПСВ – единственного проигрышного в этом евросезоне. Уже все тогда было для мерсисайдцев решено, поэтому и лидеры отдыхали. А резервисты не смогли продемонстрировать тот класс, который имеет основная когорта команды.

Кадры гостей

У Слота потери в составе есть. Они касаются скорее резервных футболистов, но все же. Гомес и Брэдли точно не сыграют из-за травмы. 18-летний Налло неудачно дебютировал в Лиге чемпионов и после пяти минут на поле против ПСВ получил красную карточку. Однако он все равно далеко вне состава первой команды "Ливерпуля".

Последние пять матчей ПСЖ и Ливерпуля

Последние пять встреч хозяев

01.03. ПСЖ – Лилль 4:1 (Лига 1)

26.02. Стад Бриошен – ПСЖ 0:7 (Кубок Франции)

23.02. Лион – ПСЖ 2:3 (Лига 1)

19.02. ПСЖ – Брест 7:0 (Лига чемпионов)

15.02. Тулуза – ПСЖ 0:1 (Лига 1)

Последние пять встреч гостей

26.02. Ливерпуль – Ньюкасл 2:0 (АПЛ)

23.02. Манчестер Сити – Ливерпуль 0:2 (АПЛ)

19.02. Астон Вилла – Ливерпуль 2:2 (АПЛ)

16.02. Ливерпуль – Вулверхэмптон 2:1 (АПЛ)

12.02. Эвертон – Ливерпуль 2:2 (АПЛ)

Личные встречи между командами

28.11.18. ПСЖ – Ливерпуль 2:1 (Группа ЛЧ)

18.09.18. Ливерпуль – ПСЖ 3:2 (Группа ЛЧ)

24.04.97. Ливерпуль – ПСЖ 2:0 (Полуфинал Кубка обладателей кубков)

10.04.97. ПСЖ – Ливерпуль 3:0 (Полуфинал Кубка обладателей кубков)

Ставки и коэффициенты на матч ПСЖ – Ливерпуль

Прогноз матча ПСЖ – Ливерпуль от UA-Football

Да, у парижан очень хорошие результаты. Но из побед 2025 можно выделить разве что вышеупомянутый безумный матч против "Сити", когда подопечные Гвардиолы вели во Франции 2:0, но за финальные 40 минут поединка пропустили четыре гола. "Ливерпуль" все же соперничает в более конкурентной среде. И матчей у подопечных Слота за последнее время было меньше, потому они находятся в лучшей физической форме. Но в первом поединке вряд ли будет определен очевидный победитель. Прогноз: Ничья.