Интер - Фейеноорд. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 11.03.2025

Победу в первой игре 1/8 финала ЛЧ "нерадзурри" принесли забитые мячи Маркуса Тюрама и Лаутаро Мартинеса. Сможет ли что-то придумать "Фейеноорд" в гостях?

Лига чемпионов. 1/8 финала

11.03.2025. Стадион Джузеппе Меацца (Милан, Италия)

Главный судья: Иван Кружляк (Словакия)

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 4

Трансляция матча В эфире Трансляция: Интер - Фейеноорд Смотреть трансляцию

Интер

61 балл - вот сколько набрано очков у "Интера" после 28 туров в Серии А, однако на втором месте "Наполи" Конте, у которого 60 баллов после столько же туров. В Кубке Италии подопечные Симоне Индзаги уже дошли до полуфинала, где им предстоит встретиться с "Миланом" 2 и 23 апреля, а что касается Лиги чемпионов и выхода в 1/4, то "черно-синие" уже одной ногой в этом раунде.

В первой игре 1/8 "Интер" одолел нидерландский клуб со счетом 0:2. Голы забивали Тюрам на 38-й минуте и Мартинес в начале второго тайма.

Кадровая ситуация. "Интер" так же остается без защитников Маттео Дармиана, Федерико Димарко и Николы Залевски. Голкипером на ответный матч будет вновь Хосеп Мартинес, ведь основной вратарь Янн Зоммер недавно перенес операцию на большом пальце и продолжает оставаться на скамейке запасных.

Фейеноорд

Новый тренер "Фейеноорда", легендарный Робин ван Перси, пытается помочь команде как в национальном чемпионате, так и в Лиге чемпионов. В Эредивизи команда из Роттердама занимает 5-е место в таблице, в Кубке Нидерландов они вылетели еще в четвертьфинале. Такие результаты привели к увольнению Джона Де Волфа, но перед тем, как уйти, Де Волф сумел выбить "Милан" из ЛЧ.

Теперь задача выбить другую итальянскую команду перешла к ван Перси, но эта задача с двумя звездочками, ведь первую игру на своем поле нидерландская команда проиграла со счетом 2:0.

Кадровая ситуация. Еще одна проблема "Фейеноорда": еще перед первой игрой в 1/8 команда из Роттердама имела 13 игроков с травмами. За неделю с лазарета вышли 3 игрока, которые, может, не со старта, но из запаса могут выйти на игру против "Интера", а именно молодой защитник Гивайро Рид, нападающий Игорь Пайшао и вингер Хулиан Каррансу.

Последние матчи

Интер

Чемпионат Италии 2024/2025, 08.03.2025 | "Интер" 3 - 2 "Монца"

Лига чемпионов УЕФА 2024/2025, 05.03.2025 | "Фейеноорд" 0 - 2 "Интер"

Чемпионат Италии 2024/2025, 01.03.2025 | "Наполи" 1 - 1 "Интер"

Кубок Италии 2024/2025, 25.02.2025 | "Интер" 2 - 0 "Лацио"

Чемпионат Италии 2024/2025, 22.02.2025 | "Интер" 1 - 0 "Дженоа"

Фейеноорд

Лига чемпионов УЕФА 2024/2025, 05.03.2025 | "Фейеноорд" 0 - 2 "Интер"

Чемпионат Нидерландов 2024/2025, 01.03.2025 | "Фейеноорд" 0 - 0 "НЭК"

Чемпионат Нидерландов 2024/2025, 22.02.2025 | "Фейеноорд" 2 - 1 "Алмере"

Лига чемпионов УЕФА 2024/2025, 18.02.2025 | "Милан" 1 - 1 "Фейеноорд"

Лига чемпионов УЕФА 2024/2025, 12.02.2025 | "Фейеноорд" 1 - 0 "Милан"

Личные встречи

Лига чемпионов УЕФА 2024/2025, 05.03.2025 | "Фейеноорд" 0 - 2 "Интер"

Лига Европы УЕФА 2001/2002, 11.04.2002 | "Фейеноорд" 2 - 2 "Интер"

Лига Европы УЕФА 2001/2002, 04.04.2002 | "Интер" 0 - 1 "Фейеноорд"

Ставка и коэффициенты

Прогноз на матч

"Интер" находится в прекрасной форме, в то время как "Фейеноорд" под руководством Робина ван Перси пытается восстановить форму. Проанализировав результат первой игры и форму "Интера" в текущем сезоне, а также сложную кадровую ситуацию "Фейеноорда", можно прийти к итогу, что итальянский клуб имеет значительное преимущество в ответном матче, который состоится 11 марта, поэтому прогнозирую победу "Интера".