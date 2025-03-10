Барселона - Бенфика. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 11.03.2025

В первом матче противостояния "Барселона" на выезде одержала минимальную победу над "Бенфикой" (1:0). Более того, каталонцы это сделали, будучи в меньшинстве с 22-й минуты. Трубин и компания перед вторым поединком имеют меньшие шансы на проход дальше, но в целом интрига сохраняется на уровне.

Лига чемпионов. 1/8 финала

11.03.2025. Эстадио Олимпико (Барселона)

Главный арбитр: Франсуа Летексье (Франция)

Барселона - Бенфика. 19:45

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Барселона

"Барселона" перебуває в прекрасній формі. У 16-ти останніх поєдинках команда жодного разу не програла (13 перемог і 3 нічиї). Цього року досі без поразок.

Окремо ж варто згадати про матч із "Бенфікою". Грати більшу частину часу в меншості, забити і зберегти рахунок у виїзному поєдинку - це досягнення максимального результату в непростих обставинах.

Після гри в Лізі чемпіонів команда більше не мала матчів, а отже відпочивала більше за суперника. Хоча, це було не заплановано. Поєдинок Ла Ліги з "Осасуною" перенесли через смерть клубного лікаря за кілька годин до стартового свистка.

Що тут говорити? "Барса" на ходу. Лідерство в чемпіонаті Іспанії, відмінні результати в Лізі чемпіонів, боротьба за Кубок Іспанії і вже виграний Суперкубок.

Із травмованих усе ті ж тер Штеген, Крістенсен і Берналь. Звичайно, не гратиме і Кубарсі, який тиждень тому схопив червону картку.

Бенфика

"Бенфика" сейчас на судьбу тоже особо не жалуется. Да, результат игры с "Барселоной" их расстроил, но что же поделаешь - это гранд испанского футбола. А вообще, у лиссабонцев лишь одно это поражение в десяти последних поединках.

Недавно "Бенфика" вышла в полуфинал Кубка Португалии. В чемпионате продолжает борьбу за чемпионство со "Спортингом". Перед ответной игрой с "Барселоной" португальцы разгромили дома "Насьонал" (3:0).

Последние 3 игры в рамках Лиги и Кубка пропустил украинский голкипер Анатолий Трубин. Однако защищал ворота в последнем матче Лиге чемпионов.

Из-за дисквалификации (перебор желтых карточек) не сыграет во вторник основной защитник Фернандес. Травмированы - Ба, Ди Мария, Гувея, Ману и Араужу (участие в игре под вопросом). Брума, припоминаем, на ЛЧ не заявлен.

Последние 3 матча

Последние 3 встречи Барселоны:

05.03. Бенфика - Барселона 0:1 (Лига чемпионов)

02.03. Барселона - Реал Сосьедад 4:0 (Ла Лига)

25.02. Барселона - Атлетико 4:4 (Кубок Испании)

Последние 3 встречи Бенфики:

08.03. Бенфика - Насьонал 3:0 (Лига Португалии)

05.03. Бенфика - Барселона 0:1 (Лига чемпионов)

26.02. Бенфика - Брага 1:0 (Кубок Португалии)

Последние 3 очные встречи:

05.03. Бенфика - Барселона 0:1 (Лига чемпионов)

21.01. Бенфика - Барселона 4:5 (Лига чемпионов)

2021. Барселона - Бенфика 0:0 (Лига чемпионов)

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Барселона - Бенфика от UA-Футбол

В семи из одиннадцати последних матчей каталонцев зашла ставка ТБ 3,5. "Бенфика" тоже является атакующей командой, тем более, что нужно отыгрываться. Слишком много преимуществ у "Барселоны": домашний стадион, уже существующее преимущество в счете, бешеная форма, отдых на выходных... Ставим, что коллектив Флика не проиграет, а в игре зайдет ставка ТБ 2,5 (коф. 1,33).

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша