Ливерпуль – ПСЖ. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 11.03.2025

Лига чемпионов, 1/8 финала

Ответный матч (результат первого поединка 1:0)

11 марта, 22:00. "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Иштван Ковач (Румыния)

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Первый поединок между этими командами был невероятным шоу. ПСЖ очень хорошо создавал атаки и обострял, но завершить свои попытки успешно не удалось. Алисон творил тогда что-то необычайное, записав в свой актив девять сэйвов. "Ливерпуль" забил под конец встречи своим единственным ударом в створ. Были вопросы и к арбитру Давиде Масса, который, по мнению парижан, должен был демонстрировать красную карточку Конате. На "Энфилде" ПСЖ могут доказать все, что хотели именно на футбольном поле.

Новости Ливерпуля

После небольшой турбулентности мерсисайдцы вернулись на положительную тропу. Подопечные Слота выиграли последние четыре матча подряд, а пропустили только в одном из них. Речь идет о встрече с "Саутгемптоном" в прошлую субботу. На этот раз удача повернулась к “Ливерпулю” другой стороной, как в матче в Париже. Однако только на тайм. Мерсисайдцы атаковали, а "святые" на 45+1 минуте открыли счет. Однако после перерыва все стало на свои места, и благодаря голу Нуньеса и дублю Салаха из пенальти "Ливерпуль" вырвал три волевых зачетных пункта.

В рамках АПЛ подопечные Слота чувствуют себя спокойно. Их отрыв от второго "Арсенала" составляет 15 очков. “Ливерпуль” еще не гарантировал себе чемпионство, нет, но потерять такое преимущество будет просто недопустимо. Поэтому у мерсисайдцев есть возможность немного сместить акценты. И речь сейчас о том, чтобы сконцентрироваться именно на Лиге чемпионов.

Арне Слот преимуществом воспользовался. А также отчасти и тем, что в соперниках в прошлом матче была команда из последнего места турнирной таблицы. В основе вышли Цимикас и Кертис Джонс, также впервые за восемь матчей с первых минут сыграл Нуньес (и забил гол). Некоторые лидеры получили отдых. Однако следующим матчем будет финал Кубка лиги против "Ньюкасла". 11 и 16 марта команду ожидают решающие поединки.

Кадры хозяев

Гакпо вернулся из лазарета – это положительные новости для Слота. Особенно когда нужно будет освежить атакующее звено для прессинговочных действий. Но Брэдли и Гомес все еще травмированы.

Новости Пари Сен-Жермен

Подопечные Энрике в минувшие выходные также немало забили в ворота соперника. Парижане приехали в гости к середняку ​​чемпионата Франции "Ренну". Один гол до перерыва, еще три – после. Однако немного нервным получился матч. На 53 минуте "Ренн" сделал счет 1:2, а забить ПСЖ смог лишь в компенсированное ко второму тайма время. Сыграли замены Энрике: ассистенты Хакими и Витинья и автор дубля Дембеле вышли из лавы запасных.

Да, испанский тренер также прибег к ротации. Даже еще большей. В воротах появился представитель страны-террористки Сафонов. Впервые после травмы игровое время с первых минут получил Заир-Эмери, а скорее резервисты чем основные игроки Лукас Эрнандес, Маюлу, Дуэ, Ли и Рамос вышли в основе. Однако все равно, как было отмечено выше, игру пришлось усиливать ключевыми исполнителями.

Играть резервом ПСЖ в рамках чемпионата может себе позволить. Отрыв от "Марселя" теперь уже 16 очков. Однако 16 марта парижан также ждет очень важный и интересный поединок. Да, именно дерби против команды Де Дзерби. Хоть и отрыв большой, но пренебрегать таким матчем нельзя. Поэтому по календарю перед международной паузой что ПСЖ, что “Ливерпуль” находятся в одинаковых условиях.

Кадры гостей

Травмированных у команды нет, дисквалифицированных – тоже. Достаточно необычное явление для самого разгара сезона, не правда ли?

Последние пять матчей Ливерпуля и ПСЖ

Последние пять встреч хозяев

08.03. Ливерпуль – Саутгемптон 3:1 (АПЛ)

05.03. ПСЖ – Ливерпуль 0:1 (ЛЧ)

26.02. Ливерпуль – Ньюкасл 2:0 (АПЛ)

23.02. Манчестер Сити – Ливерпуль 0:2 (АПЛ)

19.02. Астон Вилла – Ливерпуль 2:2 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

08.03. Ренн – ПСЖ 1:4 (Лига 1)

05.03. ПСЖ – Ливерпуль 0:1 (ЛЧ)

01.03. ПСЖ – Лилль 4:1 (Лига 1)

26.02. Стад Бриошен – ПСЖ 0:7 (Кубок Франции)

23.02. Лион – ПСЖ 2:3 (Лига 1)

Личные встречи между командами

05.03.25. ПСЖ – Ливерпуль 0:1 (1/8 ЛЧ)

28.11.18. ПСЖ – Ливерпуль 2:1 (Группа ЛЧ)

18.09.18. Ливерпуль – ПСЖ 3:2 (Группа ЛЧ)

24.04.97. Ливерпуль – ПСЖ 2:0 (Полуфинал Кубка обладателей кубков)

10.04.97. ПСЖ – Ливерпуль 3:0 (Полуфинал Кубка обладателей кубков)

Ставки и коэффициенты на матч Ливерпуль – ПСЖ

Прогноз на матч Ливерпуль – ПСЖ от UA-Football

Вряд ли мерсисайдцы на “Энфилде” позволят сопернику делать с собой то, что было на “Парк де Пренс”. Однако мастерство парижан все равно никуда не делось. Подопечным Слота в этом матче явно будет очень тяжело. Но это не значит, что с этими трудностями они не справятся. Прогноз: Ничья.