Байер - Бавария. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 11.03.2025

Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

11 марта. 22:00. Леверкузен. "БайАрена"

Главный судья: Славко Винчич (Словения)

Трансляция: MEGOGO Футбол 3

Леверкузенский "Байер" в ответном матче против мюнхенской "Баварии" попытается отыграть три мяча без главной звезды своей команды — травмированного Флориана Виртца, чтобы пройти в четвертьфинал. Подопечные Венсана Компани имеют прекрасное преимущество, но удастся ли им выйти в следующую стадию соревнований?

Новости "Байера"

В последних пяти матчах, не считая первую игру против "Баварии" (3:0) в плей-офф Лиги чемпионов, команда Хаби Алонсо дважды сыграла вничью и одержала две победы. Также "фармацевты" потерпели одно поражение, которое случилось в последнем туре Бундеслиги против бременского "Вердера" (0:2). Даже несмотря на то, что они играли полурезервным составом, готовясь к ответному матчу с мюнхенским клубом, этот результат стал неожиданным.

До этого в чемпионате Германии были две нулевые ничьи с "Вольфсбургом" и той же "Баварией". Потеря очков в тех матчах серьезно сказалась на гонке за титул. Позже "Байер" сумел вернуться на победный путь, уверенно обыграв "Хольштайн Киль" (0:2) и франкфуртский "Айнтрахт" (1:4). Однако они все еще отстают от первого места на 8 очков за девять туров до конца. Если говорить о Кубке Германии, где "Байер" имеет более высокие шансы на победу, то на "черно-красных" после победы в 1/4 финала над "Кельном" (3:2 после д.в) ждет "Арминия Билефельд" в полуфинале.

Новости "Баварии"

Мюнхенцы находятся в несколько лучшей форме, чем их оппоненты, но они имеют одинаковую статистику в последних пяти матчах без учета очной встречи в Лиге чемпионов. И они тоже уступили в последнем туре Бундеслиги, потерпев домашнее поражение от "Бохума" (2:3), хотя и играли они вторым составом с Томасом Мюллером на острие со старта.

После нулевой ничьей с "Байером" в чемпионате Германии они сыграли вничью с "Селтиком" (1:1) во второй игре в стыковых матчах в Лиге чемпионов. Впоследствии баварцы разгромили "Айнтрахт" со счетом 4:0 и обыграли "Штутгарт" (1:3). На данный момент "Бавария" занимает первое место в Бундеслиге и имеет отличные шансы на проход в четвертьфинал самого престижного еврокубкового турнира, что можно считать неплохим результатом, как для первого сезона Венсана Компани в клубе.

Личные встречи

05.03.25 ЛЧ "Бавария" — "Байер" 3:0

15.02.25 БЛ "Байер" — "Бавария" 0:0

03.12.24 КГ "Бавария" — "Байер" 0:1

28.09.24 БЛ "Бавария" — "Байер" 1:1

10.02.24 БЛ "Байер" — "Бавария" 3:0

Цифры и факты

"Байер" выиграл все 4 домашних матча в этом сезоне Лиги чемпионов с общим счетом 9:0;

В каждом из последних 8 выездных матчей "Бавария" пропускала как минимум один гол;

"Байер" проиграл два матча подряд во всех турнирах впервые с мая 2023 года.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Лазарет "фармацевтов" перед важным матчем в этом сезоне продолжает пополняться футболистами. Кроме Флориана Виртца, который выбыл на несколько недель, команде Хаби Алонсо в этом поединке не поможет до сих пор травмированный Мартен Терье и Жанюэль Белосьян. Норди Мукиеле пропускает игру в Лиге чемпионов из-за дисквалификации вследствие удаления в первом матче. Участие Гранита Джаки, Роберта Андриха, Йонаса Хофманна и Эдмонда Тапсоба все еще остается под вопросом. Голкипером, скорее всего, будет Матей Коварж, а не опытный Лукаш Градецкий.

В заявке "Баварии" на эту игру будет отсутствовать Мануэль Нойер, который получил травму в первой игре с "Байером". Ожидается, что место в воротах снова займет Йонас Урбиг. Также не сыграет Тарек Бухманн, Александар Павлович и Даниэль Перетц.

"Байер", 3-4-2-1: Коварж — Инкапье, Та, Эрмосо — Гримальдо, Гарсия, Джака, Фримпонг — Адли, Телла — Шик

"Бавария", 4-2-3-1: Урбиг — Дэвис, Ким, Упамекано, Лаймер — Горецка, Киммих — Коман, Мусиала, Олисе — Кейн

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Байером" и "Баварией" от UA-Футбол

П1 — 2,76. Несмотря на то, что "фармацевты" проиграли первую игру в этом двухматчевом противостоянии, они будут стараться одержать победу, даже без своего главного лидера атаки. Не вдаваясь в такие детали, как проход команды в следующий раунд соревнований, мы считаем, что "Байер" дома сможет обыграть "Баварию" в основное время.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.