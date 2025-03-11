Лилль - Боруссия Д. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 12.03.2025

1:1 на "Сигнал Идуна Парк" предоставляет возможность на выход в следующий раунд как французской, так и немецкой команде.

Лига чемпионов. 1/8 финала

12.03.2025. Пьер Моруа (Франция, Вильнев-д'Аск)

Главный судья: Сандро Шарер (Швейцария)

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 3

Трансляция матча В эфире Трансляция: Лилль - Боруссия Д Смотреть трансляцию

Лилль

"Лилль" сейчас занимает 5-е место в чемпионате Франции, но результаты игр оставляют желать лучшего. До встречи с немецкой командой они выиграли у "Монпелье", а также пытались навязать борьбу "ПСЖ", но в итоге проиграли со счетом 4:1.

В Лиге чемпионов "Лилль" занял синюю позицию в таблице, благодаря чему ему не пришлось играть стыковые матчи, как "Боруссии". Из-за этого первая игра "мастифов" после группового этапа прошла в гостях против немецкой команды и завершилась ничьей 1:1.

Кадровая ситуация. Полузащитник Набиль Бенталеб снова не примет участия в игре против "Боруссии", поскольку он не зарегистрирован для участия в ЛЧ. Также будет отсутствовать Эдон Жегрова, который до сих пор не восстановился от травмы паха. А вот кто может принять участие в матче, так это Андре Гомеш и Айюб Буадди.

Боруссия Дортмунд

Последнюю игру в Бундеслиге подопечные Нико Ковача провалили, они не смогли забить мяч и в результате проиграли "Аугсбургу" со счетом 1:0, однако даже после поражения "желтые" опережают в таблице своих обидчиков, ведь "Боруссия" на 10-м месте, а "Аугсбург" на 11-м.

Что касается ЛЧ, до встречи с "Лиллем" они сыграли со "Спортингом". Первый матч подопечные Нико Ковача выиграли у португальской команды со счетом 3:0, однако ответный матч завершился ничьей 0:0. Немецкая команда вышла в следующий раунд, где встретилась с французским "Лиллем" и снова ничья, но на этот раз 1:1.

Кадровая ситуация. Из-за повреждения связок гости останутся без защитника Даниэля Свенссона, указано, что 23-летний защитник выбыл до мая. Также не поможет Дортмунду полузащитник Феликс Нмеча, он, вероятно, выйдет на поле в конце марта. А вот кто точно выйдет, так это нападающий Серху Гирасси, полузащитники Эмре Джан и Марсель Забитцер, а также Паскаль Гросс.

Последние матчи

Лилль

Чемпионат Франции 2024/2025, 08.03.2025 | "Лилль" 1 - 0 "Монпелье"

Лига чемпионов УЕФА 2024/2025, 04.03.2025 | "Боруссия" 1 - 1 "Лилль"

Чемпионат Франции 2024/2025, 01.03.2025 | "Пари Сен-Жермен" 4 - 1 "Лилль"

Чемпионат Франции 2024/2025, 22.02.2025 | "Лилль" 2 - 1 "Монако"

Чемпионат Франции 2024/2025, 16.02.2025 | "Ренн" 0 - 2 "Лилль"

Боруссия Д

Чемпионат Германии 2024/2025, 08.03.2025 | "Боруссия" 0 - 1 "Аугсбург"

Лига чемпионов УЕФА 2024/2025, 04.03.2025 | "Боруссия" 1 - 1 "Лилль"

Чемпионат Германии 2024/2025, 01.03.2025 | "Санкт-Паули" 0 - 2 "Боруссия"

Чемпионат Германии 2024/2025, 22.02.2025 | "Боруссия" 6 - 0 "Унион"

Лига чемпионов УЕФА 2024/2025, 19.02.2025 | "Боруссия" 0 - 0 "Спортинг"

Личные встречи

Лига чемпионов УЕФА 2024/2025, 04.03.2025 | "Боруссия" 1 - 1 "Лилль"

Лига чемпионов УЕФА 28.02.2002 | "Боруссия" 0 - 0 "Лилль"

Лига чемпионов УЕФА 21.02.2002 | "Лилль" 1 - 1 "Боруссия"

Ставка и коэффициенты

Прогноз на матч

Обе команды имеют проблемы с завершением атак и нестабильные результаты в национальных чемпионатах, что может привести к еще одному равному матчу в рамках 1/8, но не надо забывать, что "Лилль" будет иметь преимущество своего поля, вот почему, вероятно, в матче, который состоится в среду, 12 марта, победит "Лилль".