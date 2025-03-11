Атлетико – Реал. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 12.03.2025

Лига чемпионов, 1/8 финала

Ответный матч (результат первого поединка 2:1)

12 марта, 22:00. "Метрополитано" (Мадрид)

Главный арбитр: Шимон Марчиняк (Польша)

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Мадридское дерби само по себе всегда имеет повышенный градус. А если это ответный матч плей-офф Лиги чемпионов, то и подавно. Диего Симеоне перед первым поединком на “Сантьяго Бернабеу” не скрывал, что команда туда и приехала автобусом, и собиралась играть "автобусным" стилем. Встреча получилась не слишком яркой, однако в ней было три невероятных по качеству и красоте гола. Два из них – на счету "сливочных", которые в итоге и выиграли. Поэтому в этом случае "матрасники" будут вынуждены атаковать.

Новости Атлетико

С конца октября прошлого года до недавнего первого матча против "Реала" подопечные Симеоне проиграли всего один раз. А это за 26 матчей в трех разных турнирах! И дальше – сразу два поражения подряд… Сначала – против "сливочных". А в минувшие выходные "матрасники" уступили и "Хетафе". "Атлетико" открыл счет на 75 минуте, но на 88 остался в меньшинстве из-за прямой красной Корреа. И сразу же Арамбарри оформил дубль, который и похоронил надежды "матрасников" на три очка.

Это поражение сдвинуло команду с первого места в турнирной таблице. Туда теперь переместилась "Барселона", которая еще имеет один матч против "Осасуны" в запасе по сравнению с "Реалом" и "Атлетико". Подопечные Симеоне сейчас третьи и уступают двум другим грандам испанского футбола одним зачетным пунктом. Всё очень плотно. Каждая ошибка – на вес золота.

Кадры хозяев

Коке продолжает восстанавливаться от травмы – против "Реала" он не сыграет. Де Пауль получил повреждение в первом тайме матча с “Хетафе” и был заменен в перерыве. Его участие в поединке – под вопросом. То же касается Лангле: он вообще пропустил предыдущий матч, однако еще имеет шанс восстановиться до поединка со "сливочными".

Новости Реала

Подопечные Анчелотти на выходных одержали аналогичную победу, что и неделю назад против "Атлетико". "Реал" встречался с "Райо Вальекано" и победил 2:1. На гол Мбаппе и Винисиуса ответил Педро Диас на исходе первого тайма. Красивый получился удар у испанца, который плотно пробил под перекладину ворот Андрея Лунина. Сам же украинец провел довольно неплохой поединок, несмотря на пропущенный мяч. Но даже в этом голе большие вопросы к защитникам, который не накрыли удар.

Но это были домашние поединки. А вот в гостях "сливочные" в последнее время немного буксуют. За шесть крайних выездных матчей – два поражения и одна ничья. Сначала проиграли "Эспаньолу", затем – "Бетису". Также сыграли вничью с "Осасуной". И это при том, что у значительно сильнее, чем вышеназванные соперники, "Реала Сосьедад" и "Манчестер Сити" подопечные Анчелотти выиграли. Из-за этих результатов потеряли лидерство в чемпионате. А некоторые победы параллельно довольно тяжело даются. Поэтому завершение сезона в Ла Лиге будет напряженным.

Кадры гостей

Положительные новости есть: Беллингем отбыл дисквалификацию и готов сыграть на "Метрополитано". Однако лазарет по сравнению с предыдущим матчем ЛЧ остается неизменным. В настоящее время вне игры из-за травм Карвахаль, Милитао, Себальос и Вальехо. А вот Рюдигер и Куртуа, которые пропустили поединок против “Райо Вальекано”, готовы к дерби.

Последние пять матчей Атлетика и Реала

Последние пять встреч хозяев

09.03. Хетафе – Атлетико 2:1 (Ла Лига)

04.03. Реал – Атлетико 2:1 (ЛЧ)

01.03. Атлетико – Атлетик 1:0 (Ла Лига)

25.02. Барселона – Атлетико 4:4 (Кубок Испании)

22.02. Валенсия – Атлетико 0:3 (Ла Лига)

Последние пять встреч гостей

09.03. Реал – Райо Вальекано 2:1 (Ла Лига)

04.03. Реал – Атлетико 2:1 (ЛЧ)

01.03. Бетис – Реал 2:1 (Ла Лига)

26.02. Реал Сосьедад – Реал 0:1 (Кубок Испании)

23.02. Реал – Жирона 2:0 (Ла Лига)

Последние пять личных встреч между соперниками

04.03.25. Реал – Атлетико 2:1 (ЛЧ)

08.02.25. Реал – Атлетико 1:1 (Ла Лига)

29.09.24. Атлетико – Реал 1:1 (Ла Лига)

04.02.24. Реал – Атлетико 1:1 (Ла Лига)

18.01.24. Атлетико – Реал 4:2 (после д. ч.) (Кубок Испании)

Ставки и коэффициенты на матч Атлетико – Реал

Прогноз матча Атлетико – Реал от UA-Football

За последние семь домашних поединков против "Реала" подопечные Симоэне проиграли только один. В большинстве была зафиксирована ничья, как и у пяти из шести крайних матчей в целом. Команды играют очень ровно и стараются не рисковать. Однако уровень ошибки сейчас очень высок. А ближе к концу встречи "Атлетико" должно будет рисковать. Соперник попытается за это наказать. Прогноз: Победа “Реала” во втором тайме (Кф 2,91).