Арсенал - ПСВ. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 12.03.2025

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Арсеналом" и "ПСВ" станет просто формальностью. Неделю назад "канониры" уничтожили соперника со счетом 7:1, поэтому вопрос о том, кто пройдет в следующий раунд не стоит.

Лига чемпионов. 1/8 финала

12.03.2025. Эмирейтс Стэдиум (Лондон)

Главный арбитр: Р. Обренович (Словакия)

Арсенал - ПСВ. 22:00

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 2

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Арсенал

7:1 над "ПСВ" - это замечательно. Но что там по АПЛ? Ключ к чемпионству Артета найти никак не может. Уже не первый год надежд, а результат получается все тот же. Конечно, уверенно чувствовать себя на втором месте одного из лучших чемпионатов мира является прекрасным результатом. Однако задачу "Арсенала" знают все - чемпионство.

После 29-ти туров лондонцы отстают от "Ливерпуля" аж на 15 очков. В последних 3-х турах вообще ни одной победы. Проиграли "Вест Хэму", не смогли обыграть конкурента по таблице "Ноттингема" и еле накивали пятки с "Олд Траффорд" (ничья).

Проблемой остается отсутствие основных игроков в звене атаки. До сих пор отсутствуют лучшие бомбардиры команды в ЛЧ - Сака и Гаверц (по 4 гола). В том же лазарете Жезус и Томиясу. Хотя, именно в следующем матче это не играет никакой роли. Скорее всего, увидим от Артеты ротацию.

ПСВ

В четырех последних играх "ПСВ" трижды проиграл. Неприятную серию команда прервала несколько дней назад, обыграв "Херенвен" в чемпионате. Сейчас коллектив Боша занимает вторую строчку в таблице Эредивизи, уступая "Аяксу" на 8 зачетных пунктов.

Отмечаем, что "ПСВ" является самой результативной командой чемпионата. За 25 матчей удалось забить аж 75 мячей. С этой цифрой и близко никто не сравнится. Даже у первого "Аякса" только 53 мяча.

Интересно будет взглянуть на стартовый состав "ПСВ" во второй игре с "Арсеналом". Будет ли ротация, учитывая 1:7? Все же, через 3 дня нидерландцев ждет поединок Эредивизи, где продолжается борьба за титул.

Из-за травм точно не сыграют Фофана, Пепи и Тильман. Под вопросом неосновной защитник Кун.

Последние 3 матча

Последние 3 встречи Арсенала:

09.03. Манчестер Юнайтед - Арсенал 1:1 (АПЛ)

04.03. ПСВ - Арсенал 1:7 (Лига чемпионов)

26.02. Ноттингем - Арсенал 0:0 (АПЛ)

Последние 3 встречи ПСВ:

08.03. ПСВ - Херенвен 2:1 (Эредивизи)

04.03. ПСВ - Арсенал 1:7 (Лига чемпионов)

01.03. Гоу Эхед Иглс - ПСВ 3:2 (Эредивизи)

Последние 3 очные встречи:

04.03. ПСВ - Арсенал 1:7 (Лига чемпионов)

2023. ПСВ - Арсенал 1:1 (Лига чемпионов)

2023. Арсенал - ПСВ 4:0 (Лига чемпионов)

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Арсенал - ПСВ от UA-Футбол

Если говорить исключительно о результате ответного матча, то здесь все сложно. Непонятно в каких составах будут играть обе команды, учитывая результат в Эйндховене. В последнее время стороны не могут похвастаться классными достижениями, поэтому попытаются порадовать болельщиков в этой игре. Высокая результативность "Арсенала" и "ПСВ" в Лиге чемпионов, граничащая у отметки по 2 гола за поединок, манит поставить на ТБ 2,5 (коф. 1,75). Тем более, что никого ничего уже не ограничивает.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша