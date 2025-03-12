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Астон Вилла - Брюгге. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 12.03.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от ответной встречи между "Астон Виллой" и "Брюгге" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
12 марта. 22:00. Бирмингем. "Вилла Парк"
Главный судья: Даниэль Зиберт (Германия)
Трансляция: MEGOGO Футбол 4
После довольно-таки комфортной победы в первом матче команда Унаи Эмери попытается закрепить свой успех в противостоянии с "Брюгге" в 1/8 финала Лиги чемпионов в родных стенах и пройти в следующий раунд еврокубка.
Новости "Астон Виллы"
В последнее время "вилланы" набрали неплохой ход, одержав четыре победы в пяти матчах во всех турнирах. Так как первая игра с "Брюгге" (1:3) в 1/8 финала Лиги чемпионов закончилась победой англичан, ожидается, что у них не будет никаких проблем в домашнем матче и они спокойно смогут пройти в следующий раунд плей-офф.
Помимо вышеупомянутого результата "Астон Вилла" обыграла за этот промежуток времени в чемпионате Англии лондонский "Челси" (2:1) и "Брентфорд" (0:1), однако неожиданно потерпела разгромное поражение на выезде от "Кристал Пэлас" (4:1).
Также отметим, что недавно Унаи Эмери вывел свою команду в четвертьфинал Кубка Англии, обыграв "Кардифф" со счетом 2:0 на "Вилла Парк". Не зря 53-летний баск считается настоящим профессионалом в кубковых турнирах.
Новости "Брюгге"
У подопечных Ники Хайена ситуация не из лучших. Его команда находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата Бельгии, периодически теряя очки. За последние пять матчей во всех турнирах "Брюгге" одержал только две победы.
Одна из этих побед была одержана в матче с "Аталантой" (1:3) на этапе стыковых матчей в Лиге чемпионов. А другая произошла в последнем туре Лиги Жупиле, когда "сине-черные" обыграли в местном дерби "Серкль Брюгге" также со счетом 1:3.
Между этими матчами они сыграли вничью и дважды проиграли. После провального матча со "Стандардом" (1:2) в чемпионате они разделили очки с "Гентом" (1:1). Затем "Брюгге" проиграл "Астон Вилле" первый матч в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Напомним, что в этом сезоне обе команды уже встречались между собой в еврокубках, но на этапе лиги. Тот матч в начале ноября закончился минимальной победой бельгийского коллектива на своем поле — 1:0.
Цифры и факты
- В последних 7 матчах с участием "Брюгге" во всех соревнованиях забивали обе команды;
- "Астон Вилла" не проигрывает дома на протяжении 15 матчей во всех турнирах (9 побед и 6 ничьих);
- В каждом из последних 7 матчей во всех турнирах "Брюгге" пропускал по крайней мере один гол.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Унаи Эмери будет надеяться, что Марко Асенсио и Эмилиано Мартинес успеют восстановиться к матчу против "Брюгге" после того, как оба пропустили последний матч в чемпионате Англии. Андрес Гарсия и Дониелл Мален не заявлены на плей-офф Лиги чемпионов, поэтому они не имеют права принять участие в этой игре. Также напомним, что Росс Баркли и Амаду Онана восстанавливаются от травм, полученных ранее, поэтому они тоже не помогут своей команде.
Из-за отсутствия Йоакина Сейса на правом фланге обороны, как ожидается, выйдет Кириани Саббе. Бьорн Мейер еще один игрок в составе "сине-черных", которого будет не хватать команде в ответном матче с "Астон Виллой".
"Астон Вилла", 4-2-3-1: Мартинес — Динь, Мингс, Конса, Дисаси — Тилеманс, Камара — Рашфорд, Роджерс, МакГинн — Уоткинс
"Брюгге", 4-2-3-1: Миньоле — Де Кейпер, Мехеле, Ордоньес, Саббе — Яшари, Оньедика — Цолис, Ванакен, Талби — Ютгла
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Астон Виллой" и "Брюгге" от UA-Футбол
П1 — 1,64. Учитывая текущую форму команд, номинальным фаворитом в этом матче, по версии букмекеров, считаются хозяева. Мы ожидаем, что команде Унаи Эмери удастся в этот вечер одержать победу и выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов, где команду-победителя этой пары уже будет ждать "Пари Сен-Жермен", который прошел "Ливерпуль".
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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