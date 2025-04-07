Бавария - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 08.04.2025

В четвертьфинале Лиги чемпионов сойдутся лидеры чемпионатов Германии и Италии. Поединок команд, в котором трудно определить фаворита. Два крепких коллектива, которые ставят задачу проход в следующий раунд. "Бавария" против "Интера“. Поехали!

Лига чемпионов. 1/4 финала

08.04.2025. Альянц Арена (Мюнхен)

Главный арбитр: С. Шерер (Швейцария)

Бавария - Интер. 22:00

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 2

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Бавария

Не скажешь, что мюнхенцы проводят свой лучший сезон, но это не мешает им возглавлять турнирную таблицу Бундеслиги и бороться за трофей Лиги чемпионов.

6 очков преимущества над "Байером", который идет вторым в Германии, дают хорошие перспективы на возвращение чемпионства. "Бавария" является лучшей командой лиги по количеству забитых (81 за 28 игр) и пропущенных мячей (27). Больше всего побед, меньше поражений - это все тоже о ней.

В 1/8 финала Лиги чемпионов команда убедительно прошла тот же "Байер" с общим счетом 5:0. Перед этим уверенно одолели групповой этап. Словом, пока что проблем не было.

Однако их могут создать проблемы с кадровой ситуацией. Из-за травм отсутствуют ключевые игроки: Нойер, Мусиала, Дэвис, Упамекано, Павлович, Коман, Бухман и Ито. Придется Компани полагаться на всех, кто остался.

Интер

К четвертьфиналу "Интер" подходит в неплохой форме. Последний раз команда проигрывала еще в феврале, когда уступила "Ювентусу" (0:1). С тех пор 10 матчей с хорошими результатами, большинство из которых - победы. В последних двух матчах "чёрно-синие" сыграли вничью. Это 1:1 с "Миланом" в Кубке Италии и 2:2 с "Пармой" в Серии А. Понятно, что играть на трех фронтах нелегко.

Миланцы продолжают борьбу за чемпионство Италии. "Интер" занимает первую строчку в таблице, имея преимущество над "Наполи“ в 4 зачетных пункта. Команда лучшая в чемпионате по количеству забитых мячей (69 за 31 игру), а вот по пропущенным есть несколько конкурентов.

В предыдущем раунде Лиги чемпионов коллектив Индзаги обыграл "Фейенорд", с которым до этого не справился "Милан". Общий счет 4:1 свидетельствует о том, что прогнозы сбылись - особых проблем итальянцы не испытали.

Не смогут сыграть во вторник из-за травм Зелинский, Тареми и Карбони. Также будет недоступен Асллани, ведь он перебрал желтых карточек.

Последние 3 матча

Последние 3 встречи Баварии:

04.04. Аугсбург - Бавария 1:3 (Бундеслига)

29.03. Бавария - Санкт-Паули 3:2 (Бундеслига)

15.03. Унион - Бавария 1:1 (Бундеслига)

Последние 3 встречи Интера:

05.04. Парма - Интер 2:2 (Серия А)

02.04. Милан - Интер 1:1 (Кубок Италии)

30.03. Интер - Удинезе 2:1 (Серия А)

Последние 3 очные встречи:

2022. Бавария - Интер 2:0 (Лига чемпионов)

2022. Интер - Бавария 0:2 (Лига чемпионов)

2017. Бавария - Интер 0:2 (Международный кубок чемпионов)

Ставки и коэффициенты

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Прогноз на матч Бавария - Интер от UA-Футбол

Победителя спрогнозировать трудно. Да и вряд ли он определится в первой игре. Наш прогноз - ничья (коф. 3,60) с приложением "обе забьют" (коф. 1,81). Сейчас у команд продолжаются хорошие результативные серии: "Бавария" отмечается уже в 9-ти подряд играх, а "Интер“ - в 10-ти.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша