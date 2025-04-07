Арсенал – Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 08.04.2025

Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

8 апреля. 22:00. Лондон. "Эмирейтс"

Главный судья: Ирфан Пельто (Босния и Герцеговина)

Трансляция: Megogo Football 1

Лига чемпионов возвращается! И делает она это фантастической вывеской: "Арсенал" – "Реал Мадрид". В последний раз эти команды встречались между собой в этом турнире в далеком 2006 году. Тогда по сумме двух матчей сильнее оказались "канониры". Что же будет на этот раз?

Новости "Арсенала"

Сезон "канониров", который был полон травм и различных судейских скандалов, приближается к своей кульминации. В АПЛ шансов на победу почти не осталось, ведь за 7 туров до конца они отстают от первого "Ливерпуля" на 11 очков. Из внутренних кубков они тоже вылетели, поэтому остается лишь Лига чемпионов, где, если откровенно, дела у них идут более чем хорошо. На стадии 1/8 финала они, например, сокрушили "ПСВ" с общим счетом 9:3.

Всего за последние 5 матчей подопечные Артеты трижды сыграли вничью и одержали 2 победы. Сначала они смогли вырвать один зачетный балл на выезде против "Ман Юнайтед" (1:1), а после этого провели ответный матч против "ПСВ", который также завершился вничью, но уже 2:2. Кстати, в том матче один из голов забил наш Александр Зинченко. Надеемся, что сможем увидеть его в действии и на стадии четвертьфинала. После "ПСВ" же они добыли домашнюю победу против "Челси", а уже после перерыва на матчи сборных их ждало еще одно лондонское дерби – против "Фулхэма", которое они выиграли со счетом 2:1, а победу им принес Букайо Сака, который вернулся на поле впервые за 101 день, однако, к сожалению, в этом же матче они потеряли до конца сезона другого лидера – центрбека Габриэля Магальяеша. Ну, а в последнем матче они поделили очки с "Эвертоном" (1:1). Теперь же их будет ждать первый матч против королей ЛЧ – мадридского "Реала".

Новости "Реал Мадрида"

Что касается коллектива Карло Анчелотти, то они все еще борются за требл. Однако им пришлось приложить немало усилий, чтобы пройти стадию 1/8 финала Лиги чемпионов. Своих соседей из "Атлетико Мадрид" они смогли одолеть лишь в серии пенальти.

Если подытожить последние 5 матчей "сливочных" во всех турнирах, то это вряд ли сможет порадовать фанатов мадридцев – 3 поражения в основное время и 2 победы. Да, они прошли "Атлетико" по пенальти, но это не меняет тот факт, что в основное время "Реал" проиграл (0:1). Однако после этого они исправились перед болельщиками и, не без проблем, конечно, одержали две победы в Ла Лиге – 2:1 против "Вильярреала" и 3:2 против "Леганеса". После этого команду Андрея Лунина, который, кстати, не сможет сыграть против "Арсенала" из-за травмы, ждал ответный матч Кубка Испании против "Реал Сосьедада". Мадридцы проиграли в основное время, но смогли вырвать в дополнительное ничью (4:4), которой было достаточной для выхода в финал. Перед вылетом в Лондон их ждал еще один матч Ла Лиги – дома против "Валенсии", который они проиграли со счетом 1:2. "Сливочные", безусловно, постараются реабилитироваться за такое поражение, но это будет очень непросто сделать на "Эмирейтс".

Личные встречи

24.07.19 МКЧ "Реал Мадрид" – "Арсенал" 3:2 (пен.)

03.08.08 КЭ "Арсенал" – "Реал Мадрид" 1:0

08.03.06 ЛЧ "Арсенал" – "Реал Мадрид" 0:0

21.02.06 ЛЧ "Реал Мадрид" – "Арсенал" 0:1

Цифры и факты

Каждая из последних трех игр "Арсенала" в Лиге чемпионов завершалась с голами обеих команд;

Семь из последних 10 игр "Реала" в Лиге чемпионов завершились с голами обеих команд;

"Арсенал" остается непобедимым против "Реала" в официальных матчах – 1 победа и 1 ничья;

"Арсенал" не терпел поражений ни в одном из последних 10 матчей Лиги чемпионов на "Эмирейтс", сохранив ворота "сухими" в восьми из них;

"Реал" – вторая по результативности команда в Лиге чемпионов в этом сезоне (28 голов). В то же время "Арсенал" пропустил всего 6 мячей – это второй лучший показатель в турнире.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Арсенала" немало травмированных игроков. Микель Артета не сможет рассчитывать на Габриэля Жезуса, Кая Гаверца, Габриэля Магальяеша, Такехиро Томиясу и Риккардо Калафиори. Тогда как Рахим Стерлинг пропустит матч из-за перебора желтых.

Карло Анчелотти же не может рассчитывать на помощь Ферлана Менди, Дани Карвахаля, Эдера Милитао, Дани Себальоса и Андрея Лунина. Орельен Чуамени пропускает поединок из-за перебора желтых.

"Арсенал", 4-3-3: Рая – Тимбер, Салиба, Кивер, Льюис-Скелли – Эдегор, Парти, Райс – Сака, Мерино, Мартинелли

"Реал Мадрид", 4-4-2: Куртуа – Васкес, Рюдигер, Алаба, Камавинга – Родриго, Вальверде, Модрич, Беллингем – Винисиус, Мбаппе

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Ставки и коэффициенты на матч

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Прогноз на матч между "Арсеналом" и "Реал Мадрид" от UA-Футбол

Обе забьют. Выглядит, как довольно логичный вариант. У "Реала" одна из лучших атак в мире, у "Арсенала" одна из лучших защит, но есть одно большое "но" – отсутствие лидера этой защиты Габриэля Магальяеша. Поэтому один гол "Реала" выглядит вполне реально.

Что касается гола "Арсенала", то в матче с "Валенсией" на выходных у "Реала" снова проявилась их уязвимость при стандартах – и это то, чем хозяева, учитывая ту опасность, которую они создают после подач Райса и Сака с угловых, могут воспользоваться.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша