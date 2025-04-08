Барселона - Боруссия Д. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 09.04.2025

Несостоявшийся полуфинал прошлого сезона Лиги чемпионов. На данный момент команды находятся в разных весовых категориях, но в последние пару лет "Боруссия" демонстрирует отличные результаты в рамках этого турнира. Сработает ли немецкая магия в противостоянии с одним из главных претендентов на титул?

"Барселона" - "Боруссия" Д 22:00

Лига Чемпионов. 1/4 финала (первый матч)

9 апреля. Барселона. "Эстадио Олимпико"

Арбитр: Эспен Эскас (Норвегия)

Видеотрансляция: Megogo 1

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Барселона - Боруссія Дортмунд Смотреть трансляцию

"Барселона": последние новости

С самого начала года "Барселона" пребывает в невероятной форме. За 22 матча в 2025-м подопечные Ханси Флика все еще не потерпели ни одного поражения (18 побед и 4 ничьи). Особенно поразительно это смотрится на фоне насыщенного и непростого графика "сине-гранатовых".

В Лиге чемпионов "Барса" напрямую вышла в 1/8 финала, где особо не почувствовала сопротивление "Бенфики" (1:0, 3:1).

Во внутреннем первенстве каталонский клуб на прошлых выходных увеличил гандикап от "Реала" в таблице до 4 очков, расписав мировую с "Бетисом" (1:1).

"Дортмунд" - очень стабильная команда, которая играет в очень атакующий футбол. Но мы хорошо выступали дома и на выезде в Лиге чемпионов. Нам было нелегко добраться сюда, и все это благодаря очень тяжелой работе, которую все выполняли", - сказал Флик перед поединком.

В лазарете у "Барселоны" находятся Касадо, Ольмо, Берналь и Тер Штеген.

Ориентировочный состав: Щенсный - Кунде, Кубарси, И. Мартинес, Бальде - Де Йонг, Педри - Ямаль, Гави, Рафинья - Левандовский

"Боруссия" Д": последние новости

На протяжении всей кампании Лиги чемпионов "Боруссии" сопутствует удача в виде благоприятных результатов жеребьевок. Закончив основной этап на 10-й строчке, "Дортмунд" попал в раунд плей-офф, где прошел "Спортинг" (3:0, 0:0), а в 1/8 - "Лилль" (1:1, 2:1).

Под руководством Нико Ковача "шмели" сумели найти нужный баланс между нападением и защитой, что и положительно сказалось на результах.

В последних двух турах Бундеслиги "Боруссия" более чем уверенно разобралась с командами из зоны еврокубков: "Майнцем" (3:1) и "Фрайбургом" (4:1).

"Мы на правильном пути. Наша цель – сохранять предельную концентрацию. Я убеждён, что игроки отдадут все силы в матче с "Барселоной", - считает Ковач.

Кадровые потери у "Дортмунда" серьезные. Из-за дисквалификации пропустит встречу с "Барсой" Гросс, из-за травм: Шлоттербек, Зюле, Мане и Забитцер.

Ориентировочный состав: Кобель - Риерсон, Джан, Антон, Свенссон - Озджан, Нмеча - Адейеми, Брандт, Гиттенс - Гирасси

Последние матчи

"Барселона":

05.04.25. Барселона - Бетис 1:1 (Ла Лига)

02.04.25. Атлетико - Барселона 0:1 (Кубок Короля)

30.03.25. Барселона - Жирона 4:1 (Ла Лига)

"Боруссия" Д:

05.04.25. Фрайбург - Боруссия Д 1:4 (Бундеслига)

30.03.25. Боруссия Д - Майнц 3:1 (Бундеслига)

15.03.25. Лейпциг - Боруссия Д 2:0 (Бундеслига)

Личные встречи

11.12.24. Боруссия Д - Барселона 2:3 (ЛЧ)

27.11.19. Барселона - Боруссия Д 3:1 (ЛЧ)

17.09.19. Боруссия Д - Барселона 0:0 (ЛЧ)

11.03.98. Боруссия Д - Барселона 1:1 (Суперкубок УЕФА)

08.01.98. Барселона - Боруссия Д 2:0 (Суперкубок УЕФА)

Ставки и коэффициенты

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"Барселона" - "Боруссия" Д. Прогноз от UA-Футбол

Отсутствие ключевого защитника "Боруссии" Шлоттербека должно значительно ослабить оборонительную линию "шмелей". В стремлении достичь как можно более удобного результата перед ответным матчем "Барса" наверняка этим воспользуется.

Наш прогноз - победа "Барселоны" и тотал игры больше (3,0) с общим коэффициентом 2,19.