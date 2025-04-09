ПСЖ - Астон Вилла. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 09.04.2025

Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

9 апреля. 22:00. Париж. "Парк де Пренс"

Главный судья: Маурицио Мариани (Италия)

Трансляция: MEGOGO Футбол 2

В первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов "ПСЖ" будет принимать дома "Астон Виллу". Унаи Эмери возвращается в Париж, где он столкнется с великолепной командой Луиса Энрике. Этот матч будет богат на индивидуальные дуэли между тренерами и футболистами, которым совершенно точно есть что доказывать местной публике.

Новости "ПСЖ"

Недавно "Пари Сен-Жермен" досрочно стал чемпионом Франции, поэтому подопечные Луиса Энрике в приподнятом настроении подходят к важному противостоянию в 1/4 финала Лиги чемпионов против "Астон Виллы". Парижане до сих пор не потерпели ни одного поражения в этом сезоне Лиги 1, одержав 23 победы в 28 турах.

После домашнего поражения от "Ливерпуля" (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "красно-синие" шесть раз подряд одержали победу во всех турнирах с общим счетом 19:5. В атакующих способностях французского клуба никто не сомневается. Главный бомбардир "ПСЖ" Усман Дембеле лишь в 2025 году забил 25 голов и отдал 2 ассиста в 20 играх во всех турнирах. А вот сложности могут возникнуть в защите, в том числе из-за отсутствия Маркиньоса.

Парижане пропускают много ненужных голов из-за своих же ошибок, которые, правда, случаются крайне редко, но все же создают им лишние хлопоты. Так было и в полуфинальном матче Кубка Франции против "Дюнкерка" (2:4), когда столичному клубу пришлось отыгрываться со счета 2:0. Подобное мы видели и в последних принципиальных играх против "Марселя" (3:1) и "Лиона" (2:3), поэтому многое зависит от установок футболистам от Луиса Энрике.

Новости "Астон Виллы"

"Унаи Эмери — великолепный тренер, который помог "Астон Вилле" стать лучшей за последние два года", — сказал Луис Энрике во время пресс-конференции накануне матча с "вилланами". Это не просто комплимент, а констатация факта. Прямо сейчас у команды из Бирмингема есть шанс войти в историю. Они все еще ведут борьбу в АПЛ за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон, имеют неплохие шансы на победу в Кубке Англии и сыграют против "ПСЖ" в самом престижном еврокубковом турнире. Также отметим, что подопечные 53-летнего баскского специалиста побеждают на протяжении 7 игр подряд во всех турнирах. Это лучший показатель среди всех команд, выступающих в топ-5 чемпионатах Европы.

В этом сезоне "Астон Вилла" впервые за 41 год сыграла в Лиге чемпионов. Команда Унаи Эмери неожиданно заняла восьмое место в общей турнирной таблице и вышла сразу в 1/8 финала, где ей повезло сыграть с "Брюгге" и пройти их с общим счетом 6:1. Теперь перед "Виллой" стоит серьезный вызов, который покажет серьезность их амбиций.

Пожалуй, стоит сказать несколько слов и о Марко Асенсио, который этой зимой присоединился к "Астон Вилле" на правах аренды до конца сезона из "ПСЖ". Он оказался ненужным Луису Энрике, потому 29-летний испанец, который, кстати, трижды выигрывал титул Лиги чемпионов с "Реалом", попытается доказать своему бывшему наставнику, что он был неправ. После того, как Асенсио перебрался в Англию, он стал ключевой фигурой в команде Унаи Эмери. За это время ему удалось забить 8 голов и отдать один ассист в 11 матчах за "Астон Виллу" во всех турнирах. Может, он все-таки нашел свою команду.

Цифры и факты

Текущая победная серия "ПСЖ" насчитывает 6 матчей во всех турнирах;

"Астон Вилла" побеждает в 8 матчах подряд во всех турнирах;

Обе команды впервые сыграют между собой.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В составе "ПСЖ" перед этим матчем есть одна, но очень серьезная потеря — дисквалификация Маркиньоса. Из-за этого бразильский защитник сможет принять участие только в ответном матче. По причинне травмы Ли Кан Ин пропустил три последних матча команды во всех турнирах. Хоть кореец уже вернулся к тренировкам, вряд ли он выйдет на поле с первых минут.

Команда Унаи Эмери отправилась в Париж почти в полном составе. Росс Баркли и Леон Бэйли, которые имеют проблемы из-за недавних травм, как ожидается, вряд ли сыграют против "ПСЖ".

"ПСЖ", 4-3-3: Доннарумма — Мендеш, Пачо, Беральдо, Хакими — Руис, Витинья, Невеш — Кварацхелия, Дембеле, Барколя

"Астон Вилла", 4-2-3-1: Мартинес — Динь, Торрес, Конса, Кэш — Тилеманс, Камара — Рашфорд, МакГинн, Роджерс — Уоткинс

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Ставки и коэффициенты на матч

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Прогноз на матч между "ПСЖ" и "Астон Виллой" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 1,55. Поскольку обе команды в последнее время показывают очень яркую и атакующую игру, мы ожидаем, что в этом поединке будет большое количество голов. Потеря лидера и капитана "ПСЖ" может повлиять на их игру в защите, а подопечные Унаи Эмери могут этим воспользоваться. Также не будем забывать о том, что атака парижан, которая является одной из лучших в 2025 году, выглядит довольно-таки угрожающе и способна создать серьезные проблемы обороне бирмингемских "львов".

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.