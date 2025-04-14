Боруссия Д – Барселона. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 15.04.2025

Лига чемпионов, 1/4 финала

Ответный матч (результат первого поединка 0:4)

15 апреля, 22:00. "Вестфаленштадион" (Дортмунд)

Главный арбитр: Маурицио Мариани

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На прошлой неделе "Барселона" подарила самый большой разгром из всех матчей еврокубков. Можно сказать, что "блауграна" уже решила вопрос путевки в полуфинал и приехала в Дортмунд на экскурсию. В этом сезоне они здесь уже были и довольно удачно. Так есть ли шансы у "шмелей" хотя бы напоследок хлопнуть дверью?

Новости Боруссии (Дортмунд, Германия)

Действующий финалист Лиги чемпионов в шаге от вылета в текущем розыгрыше турнира. Игра "шмелей" еще с прошлого сезона указывала на то, что когда-то, но все же и должен случиться спад в результате. Параллельно провалу в Бундеслиге подопечные Ковача просто "сгорели" в Барселоне. И не от солнца – оно там еще не на пике жары. Меньше ударов в створ от "Боруссии" (3), чем голов у "Барсы" (4) о многом говорят. И пусть первый гол был из офсайда, однако следующий результативный момент у ворот Кобеля был только вопросом времени.

Ковач стал просто заложником ситуации. Это он понимает, это принимает и руководство. Поэтому вылет из ЛЧ не повлияет на его работу в Дортмунде. Он просто пытается исправить ошибки предшественников и в общем-то не очень удачного руководства клубом.

Сейчас "шмели" идут на восьмом месте в чемпионате Германии. Отрыв от зоны Лиги чемпионов составляет шесть очков, которые за пять туров до финиша уже не слишком достижимы. Еще и учитывая, что совсем недавно "Боруссия" уступила прямому конкуренту за ЛЧ "Лейпцигу" в очном поединке. А вот из Мюнхена в минувшие выходные привезла ничью. Хоть и преимущество было на стороне "Баварии", однако подопечные Ковача вырвали итоговые 2:2.

Кадры хозяев

Трое футболистов "шмелей" гарантировано вне состава. Речь идет о молодом Кэмпбелле, а также об опытных Забитцере и Шлоттербеке. Также под вопросом Джан, который получил повреждение в игре с "Баварией". Потенциально три важные потери – слишком много для такой "Боруссии".

Новости Барселоны (Барселона, Испания)

9 апреля в Барсе прошел настоящий праздник. Свое преимущество "блауграна" в итоге воплотила в четыре гола, авторами которых стали Рафинья, Ямаль и Левандовски. Поляк еще и оформил дубль против своей бывшей команды. Довольно курьезным получился первый гол, который забил бразилец. Ну, как забил. Прямо на линии добил мяч в ворота после удара Кубарси. Если бы VAR работал более качественно, то нужно было бы этот гол отменить. Но, опять же, повлиял бы он кардинально на результат? Вряд ли.

Есть определенная зависимость у "Барселоны" от Ямаля. И это не только потому, что он реально на поле творит чудеса. Но и просто увереннее себя чувствуют игроки "блауграны", когда достаточно тех, кто сможет исправить плачевную ситуацию. Нередко такие бывают в довольно нестабильной "Барсе".

Принимая во внимание все проблемы, текущее лидерство в чемпионате – это очень большое достижение. Более того, отрыв от второго "Реала" составляет четыре очка. И это еще впереди есть домашний матч против "сливочных" в запасе. Прошлый поединок в Ла Лиге был очень трудным. Три очка добыты благодаря автоголу против одного из претендентов на вылет. Но, как говорится, именно в таких поединках решается судьба чемпионства. И "Барселона" снова его выиграла.

Кадры гостей

Тер Штеген все еще вне игры – пока довольствуется ролью представителя клуба. Также в лазарете Берналь, Касадо и Бальде. Последний травмировался в матче против "Леганеса". Важна потеря для "блауграны".

Последние пять матчей Боруссии и Барселоны

Последние пять встреч хозяев

12.04. Бавария – Боруссия Д 2:2 (Бундеслига)

09.04. Барселона – Боруссия Д 4:0 (ЛЧ)

05.04. Фрайбург – Боруссия Д 1:4 (Бундеслига)

30.03. Боруссия Д – Майнц 3:1 (Бундеслига)

15.03. Лейпциг – Боруссия Д 2:0 (Бундеслига)

Последние пять встреч гостей

12.04. Легонес – Барселона 0:1 (Ла Лига)

09.04. Барселона – Боруссия Д 4:0 (ЛЧ)

05.04. Барселона – Бетис 1:1 (Ла Лига)

02.04. Атлетико – Барселона 0:1 (Кубок Испании)

30.03. Барселона – Жирона 4:1 (Ла Лига)

Последние пять встреч между соперниками

09.04.2025. Барселона – Боруссия Д 4:0 (ЛЧ)

11.12.2024. Боруссия Д – Барселона 2:3 (ЛЧ)

27.11.2019. Барселона – Боруссия Д 3:1 (ЛЧ)

17.09.2019. Боруссия Д – Барселона 0:0 (ЛЧ)

11.03.1998. Боруссия Д – Барселона 1:1 (Суперкубок УЕФА)

Ставки и коэффициенты на матч Боруссия Д – Барселона

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Прогноз матча Боруссия Д – Барселона от UA-Football

Да будет праздник. Это будет официальный матч с товарищеским привкусом. Все понимают, что "шмели" не выиграют в основное время с отрывом в четыре мяча. Но по крайней мере не постараться перед родными болельщиками, которые полностью заполнят стадион, они не могут. В ответ "Барса" тоже и свой нож вонзить. Прогноз: Обе забьют в первом тайме (Кф 3,20).