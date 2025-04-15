Астон Вилла - ПСЖ. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 15.04.2025

Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч

15 апреля. 22:00. Бирмингем. "Вилла Парк"

Главный судья: Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

"Астон Вилла", проиграв первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен", возьмет реванш на "Вилла Парк", попытавшись отыграть разницу в два мяча, установленную на "Парк де Пренс" на прошлой неделе.

Новости "Астон Виллы"

После поражения от "ПСЖ" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов со счетом 3:1 "Астон Вилла" довольно-таки спокойно обыграла на выезде "Саутгемптон" (0:3) в Английской Премьер-лиге, хотя определенные проблемы в этой игре были у Марко Асенсио, который дважды не смог забить с пенальти. Ожидается, что он останется на скамейке запасных против команды, которой принадлежит его контракт.

Всего в последних пяти матчах во всех турнирах "Астон Вилла" одержала четыре победы и проиграла один раз, что мы уже упоминали. Сперва подопечные Унаи Эмери обыграли "Престон" (0:3) в 1/4 финала Кубка Англии, а затем были одержаны две победы в чемпионате против "Брайтона" (0:3) и "Ноттингем Форест" (2:1), двух очень сильных английских коллективов.

У команды из Бирмингема есть неплохие шансы на победу в этом поединке, однако она должна быть с разницей в минимум два гола, чтобы сравнять счет по сумме двухматчевого противостояния в основное время. Сделать это будет крайне трудно, но подопечные Унаи Эмери попытаются приложить максимум усилий, чтобы перевернуть все в этой дуэли с ног на голову.

Новости "ПСЖ"

После первого матча между "ПСЖ" и "Астон Виллой" парижане имели достаточно времени для того, чтоб отдохнуть и подготовиться к ответному матчу, поскольку на выходных они не играли в чемпионате, в отличие от их оппонентов, что, пожалуй, для них можно считать плюсом в таком насыщенном и изнурительном сезоне с большим количеством игр во всех турнирах.

Команда Луиса Энрике на протяжении всего сезона находится в невероятной форме, что доказывают их результаты, где крайне редко можно заметить поражения. Но, что интересно, все четыре поражения, которые "ПСЖ" потерпел в текущей кампании, были именно в Лиге чемпионов. После первого поединка в 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (0:1) они одержали семь побед подряд во всех турнирах с общим счетом 22:6. Несмотря на невероятную игру в атаке парижане все же имеют проблемы в обороне, пропуская ненужные голы из-за собственных же ошибок, которые, стоит отметить, теперь случаются нередко.

Цифры и факты

"Астон Вилла" не проигрывает дома на протяжении 17 матчей во всех турнирах;

"ПСЖ" не потерпел ни одного поражения на выезде в последних 17 матчах во всех турнирах;

Текущая победная серия "ПСЖ" во всех турнирах насчитывает 7 матчей.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В составах обеих команд перед этим матчем по сути нет потерь. Леон Бэйли из "Астон Виллы" близок к тому, чтобы вернуться на поле, но он вряд ли сыграет с первых минут. В стартовый состав парижан наконец-то возвращается Маркиньос. Напомним, что бразилец пропустил первый матч против «Астон Виллы» из-за дисквалификации.

"Астон Вилла", 4-2-3-1: Мартинес — Динь, Торрес, Конса, Кэш — Тилеманс, Камара — Рэмзи, МакГинн, Роджерс — Уоткинс

"ПСЖ", 4-3-3: Доннарумма — Мендеш, Пачо, Беральдо, Хакими — Руис, Витинья, Невеш — Кварацхелия, Дембеле, Дуэ

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Ставки и коэффициенты на матч

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Прогноз на матч между "Астон Виллой" и "ПСЖ" от UA-Футбол

ОЗ — 1,53. Подопечным Унаи Эмери необходимо забивать, чтобы рассчитывать на выход в полуфинал, а от команды Луиса Энрике не стоит ожидать того, что они сядут в оборону, их доминантный и атакующий стиль игры не подлежит изменениям. Мы ожидаем, что в этом матче будет много голов, поэтому мы считаем, что обе команды забьют.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.