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Интер - Бавария. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 16.04.2025
Мюнхенцы не настроены покидать турнир
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Проиграть в домашнем матче, имея игровое преимущество - дело не из приятных. Но именно в таком оказалась "Бавария". Теперь ей придется попробовать все изменить на выезде - в Милане (сейчас счет 2:1 в пользу коллектива Индзаги). "Интер" показал, что может без проблем играть и первым номером, и вторым. Так что мюнхенцам придется серьезно попотеть.
Лига чемпионов. 1/4 финала
16.04.2025. Стадио Джузеппе Меацца (Милан)
Главный арбитр: С. Винчич (Словакия)
Интер - Бавария. 22:00
Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 1
Интер
Миланцы не проигрывают уже 12 матчей подряд - 3 ничьи и 9 побед. Великолепная форма, которую мы видим и в играх Лиги чемпионов. Кстати, в данном турнире в этом сезоне команда пропустила лишь 3 гола. Только представьте себе!
Амбиции "нерадзурри" просто максимальные. Помимо борьбы в ЛЧ, "Интер" планирует взять Серию А. По крайней мере сейчас он лидирует с 3-х очковым преимуществом. 72 гола за 32 матча - лучший результат лиги.
Продолжается борьба и за Кубок Италии. Первый полуфинал с "Миланом" завершился вничью. Сопернику этот турнир очень важен, ведь положение в чемпионате шаткое, а еврокубки хочется.
Посреди поединками с "Баварией" итальянский коллектив в непростой игре одолел "Кальяри" (3:1). В ответном матче с мюнхенцами не сыграют Карбони, Дюмфрис и Зелинский (травмы).
Бавария
Прошлый сезон "Бавария" провалила - ни одного трофея и всего бронза в Бундеслиге. Конечно, такой большой клуб стремится исправить положение в этом году.
В чемпионате дела идут неплохо. Сейчас команда занимает первую строчку в таблице и имеет преимущество над "Байером" в 6 зачетных пунктов. Конечно, среди всех команд, именно у "Баварии" лучшая атака и лучшая оборона. Даже не будем останавливаться на цифрах.
За последние 10 матчей "Бавария" одержала 6 побед. Из неожиданных результатов - поражение "Бохуму" (2:3), ничья с "Унионом“ (1:1) и разгром по сумме двух игр "Байера" в Лиге чемпионов (5:0). На выходных, кстати, мюнхенцы расписали мировую в дерби с "Боруссией" Дортмунд (2:2). Кубок Германии команда покинула давно.
Довольно много есть потерь - 6 игроков на разных травмах. Это Бухманн, Дэвис, Ито, Мусиалла, Упамекано и Нойер.
Последние 3 матча
- Последние 3 встречи Интера:
12.04. Интер - Кальяри 3:1 (Серия А)
08.04. Бавария - Интер 1:2 (Лига чемпионов)
05.04. Парма - Интер 2:2 (Серия А)
- Последние 3 встречи Баварии:
12.04. Бавария - Боруссия 2:2 (Бундеслига)
08.04. Бавария - Интер 1:2 (Лига чемпионов)
04.04. Аугсбург - Бавария 1:3 (Бундеслига)
- Последние 3 очные встречи:
08.04. Бавария - Интер 1:2 (Лига чемпионов)
2022. Бавария - Интер 2:0 (Лига чемпионов)
2022. Интер - Бавария 0:2 (Лига чемпионов)
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Интер - Бавария от UA-Футбол
"Интер" выиграл свои последние 9 домашних поединков. Правда, мюнхенцы тоже имеют свою хорошую серию - не проигрывают на выезде уже 7 игр. Понятно, что ничья для них не подходит, поэтому придется побеждать. Наш прогноз - снова "обе забьют" (коф. 1,63)
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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