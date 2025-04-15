Реал Мадрид – Арсенал. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 16.04.2025

Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч

16 апреля. 22:00. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

Главный судья: Франсуа Летексье (Франция)

Трансляция: Megogo Football 2

Либо "Ремонтада", либо ничего. Выбора на ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов против "Арсенала" у мадридского "Реала" нет. Однако смогут ли подопечные Карло Анчелотти воспользоваться магией "Бернабеу", чтобы спасти сезон ЛЧ, или Микель Артета привезет в Испанию свои "темные искусства", которые станут не под силу "сливочным"? Скоро узнаем ответ на этот вопрос.

Новости "Реал Мадрида"

После позора в Лондоне (0:3) подопечные Анчелотти провели один матч в рамках Ла Лиги – против "Алавеса", где одержали минимальную победу (1:0) благодаря голу Эдуардо Камавинги. Также матч запомнился красной Мбаппе, которая, к счастью для француза, никак не повлияет на его доступность против "Арсенала.

Всего за последние 5 поединков "Реал" проиграл аж трижды в основное время. Сначала они, конечно, победили "Леганес" 3:2, но после этого их ждал ответный матч Кубка Испании против "Реал Сосьедада", где команда Андрея Лунина, который, к сожалению, не будет доступен на матч против "Арсенала", проиграла в основное время, но смогла вырвать ничью (4:4) в дополнительное, которой было достаточной для выхода в финал. Затем было поражение от "Валенсии" (1:2) в Ла Лиге. Ну и после этого были вышеупомянутые матчи против "Арсенала" и "Алавеса".

Коротко вспомним встречу на "Эмирейтс". Итак 0:3. Что это значит? А это значит, что "Реал" в пятый раз в своей истории проиграл первый матч плей-офф ЛЧ/КЕЧ с разницей в 3+ гола. В четырех из пяти предыдущих случаев "сливочные" вылетали, однако единственное исключение случилось против английского клуба – "Дерби Каунти", которому они проиграли 1:4 в первом матче 1/8 финала сезона 1975/76, но сумели ответить победой 5:1 во второй игре. Впрочем, та победа – лишь один из двух случаев, когда "Реал" громил английский клуб с разницей в четыре гола. Второй – 4:0 против "Тоттенхэма" (привет соседям по северному Лондону) в четвертьфинале 2011 года. Возможно, пришло время для третьего разгрома?

Новости "Арсенала"

Что касается подопечных Артеты, то после первого матча они мечтают о выходе в полуфинал самого престижного клубного турнира Европы. Все-таки на этой стадии "канониры" играли лишь дважды, а последний раз – в 2009 году.

После встречи с "Реалом" лондонцы успели провести одну игру – против "Брентфорда" в АПЛ, но, как и перед первым матчем со "сливочными", "Арсенал" сыграл вничью 1:1. Хотя стоит заметить, что Артета сделал ротацию в этом матче, и даже выпустил в центре поля нашего Александра Зинченко. Впрочем, эта ничья все равно продлила беспроигрышную серию "Арсенала" до 9 матчей во всех турнирах – из последнего можно еще вспомнить победы над "Челси" (1:0) и "Фулхэмом" (2:1), а также ничью против "Эвертона" (1:1). Команда Артеты также забивает уже в 8 встречах подряд, а это дает надежду на еще одно феерическое выступление в Мадриде.

Прошло уже 19 лет с тех пор, как фирменный сольный проход Тьерри Анри подарил "Арсеналу" победу 1:0 на "Бернабеу" в 2006-м. Лондонцы до сих пор не уступали "Реалу" в официальных матчах, и хотя теперь они могут позволить себе небольшое поражение, которое не помешает им выбросить действующего чемпиона из турнира на его же поле, Артета точно не захочет портить такую замечательную статистику, поэтому матч обещает быть напряженным.

Личные встречи

08.04.25 ЛЧ "Арсенал" – "Реал Мадрид" 3:0

08.03.06 ЛЧ "Арсенал" – "Реал Мадрид" 0:0

21.02.06 ЛЧ "Реал Мадрид" – "Арсенал" 0:1

Цифры и факты

Обе команды забивали в последних трех выездных матчах "Арсенала" в Лиге чемпионов;

В десяти последних домашних поединках "Реала" в ЛЧ оба клуба отмечались голами;

Семь из десяти последних матчей мадридцев завершились с голами обеих сторон;

"Арсенал" не пропускает 3+ гола уже 78 матчей подряд – со времен игры против "Лутона" в АПЛ (4:3).

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Арсенала" немало травмированных игроков. Микель Артета не сможет рассчитывать на Габриэля Жезуса, Кая Хавертца, Габриэля Магальяеша, Такехиро Томиясу, Риккардо Калафиори и Жоржиньо.

Карло Анчелотти же не может рассчитывать на помощь Ферлана Менди, Дани Карвахаля, Эдера Милитао и Андрея Лунина. Эдуардо Камавинга пропускает поединок из-за удаления в первом матче.

"Реал Мадрид", 4-2-3-1: Куртуа — Вальверде, Асенсио, Рюдигер, Алаба — Чуамени, Себальос — Родриго, Беллингем, Винисиус — Мбаппе

"Арсенал", 4-3-3: Рая — Тимбер, Салиба, Кивер, Льюис-Скелли — Эдегор, Парти, Райс — Сака, Мерино, Мартинелли

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Ставки и коэффициенты на матч

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Прогноз на матч между "Реал Мадрид" и "Арсеналом" от UA-Футбол

Обе забьют. У "Реала" выбора нет. Абсолютно. Если они хотят в полуфинал, то должны забивать, иначе от позорного вылета отмыться будет трудно. Однако мадридцы имеют проблемы с "сухими" матчами на "Бернабеу", как и с игрой в защите – особенно при стандартах, поэтому результативная контратака от Сака или Мартинелли вполне имеет право на жизнь, как и магия от Райса.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша