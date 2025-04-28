Арсенал – ПСЖ. Анонс и прогноз матча полуфинала Лиги чемпионов на 29.04.2025

Лига чемпионов

1/2 финала, первый матч

29 апреля, 22:00. "Эмирейтс" (Лондон)

Главный арбитр: Славко Винчич (Словения)

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Лига чемпионов дошла до решающей стадии. Остались четыре команды – четыре текущих самых сильных представителя футбольного Старого света. В первом полуфинале будет англо-французское противостояние. "Арсенал" и ПСЖ уже играли в этом сезоне: в октябре победу со счетом 2:0 одержали "канониры". Как же будет в этот раз?

Новости Арсенала (Лондон, Англия)

"Канониры" поразили в прошлом раунде Лиги чемпионов. Особенно в первом поединке, когда Райс своими прекрасными голами поднял всю Европу на уши. А в ответном матче он снова получил приз лучшего игрока встречи. Общий счет противостояния против "сливочных" 5:1. Более уверенно было только против ПСВ в 1/8 финала, ведь там еще в первом поединке в Эйндховене подопечные Артеты забили семь голов.

ЛЧ – это все, что осталось у лондонцев в этом сезоне. Они действительно могут сконцентрировать все свои силы на турнире. Это показали и период матчей против того же "Реала". Сначала "Арсенал" сыграл вничью с "Эвертоном", затем – с "Брентфордом". В целом же за последние четыре поединка в чемпионате лондонский клуб победил лишь однажды. Это был матч против "Ипсвича", уже вылетевшего из АПЛ. Тогда еще и "трактористы" играли больше часа в меньшинстве.

"Ливерпуль" – чемпион, "Арсенал" – пока крепко держится за второе место. Хотя в минувшие выходные снова произошла потеря очков. На этот раз "канониры" не победили дома "Кристал Пэлас". Потеряли три очка на 83 минуте. Но, будем откровенны, и "стекольщики" сейчас явно не подарок. Действующие финалисты Кубка Англии – это уже статусно.

Кадры хозяев

Дисквалифицированный на этот матч Томас Парти – он перебрал желтых. Также и лазарет достаточно заполнен: там находятся Томиасу, Хаверц, Габриэл, Жоржиньо и Жезус. Еще и под вопросом Калафиори и Уайт. То есть в обороне проблемы, в атаке немного легче – там есть равноценные, а то и лучшие замены.

Новости Пари Сен-Жермен (Париж, Франция)

Это уже третий подряд английский соперник для подопечных Энрике в плей-офф Лиги чемпионов. Вот это бинго собрали – три из четырех (сначала еще был "Брест"). В 1/8 финала ПСЖ прошел того, кого в Англии не смог преодолеть “Арсенал”. Тогда "Ливерпуль" вылетел в серии пенальти. Дальше была "Астон Вилла" – и именно здесь матчи были куда интереснее.

"Львы" забили первыми в парижском поединке, но в итоге проиграли 1:3. В Бирмингеме подопечные Энрике на 27 минуте вели в счете 2:0, но уже через полчаса впереди была "Астон Вилла". Буквально одного гола не хватило англичанам, чтобы завести ПСЖ в очередной овертайм. По сценарию и ходу событий это противостояние оказалось не хуже, чем "Арсенал" – "Реал".

Во внутреннем чемпионате все тоже достаточно понятно для "Пари Сен-Жермен". Но более гладко. В Лиге 1 парижане уже оформили трофей, поэтому могут себе позволить доигрывать турнир “для галочки”. На выходных, казалось, так и было. ПСЖ шел сезон без поражений в чемпионате, но уступил более мотивированной Ницце дома со счетом 1:3. До этого еще и потерял очки против "Нанта", который борется за сохранение прописки в элите. А вот следующий матч будет против "Страсбурга" – он вполне может попасть в еврокубки. Благо для ПСЖ, что у них есть возможность расставлять приоритеты.

Кадры гостей

Здесь проблем нет. Никаких. Дисквалифицированные у парижан отсутствуют, травмированы – тоже. В полной физической готовности подходят подопечные Энрике к этому матчу.

Последние пять матчей Арсенала и ПСЖ

Последние пять встреч хозяев

23.04. Арсенал – Кристал Пэлас 2:2 (АПЛ)

20.04. Ипсвич – Арсенал 0:4 (АПЛ)

16.04. Реал – Арсенал 1:2 (ЛЧ)

12.04. Арсенал – Брентфорд 1:1 (АПЛ)

08.04. Арсенал – Реал 3:0 (ЛЧ)

Последние пять встреч гостей

25.04. ПСЖ – Ницца 1:3 (Лига 1)

22.04. Нант – ПСЖ 1:1 (Лига 1)

19.04. ПСЖ – Гавр 2:1 (Лига 1)

15.04. Астон Вилла – ПСЖ 3:2 (ЛЧ)

09.04. ПСЖ – Астон Вилла 3:1 (ЛЧ)

Последние пять личных встреч между командами

01.10.2024. Арсенал – ПСЖ 2:0 (ЛЧ)

28.07.2018. Арсенал – ПСЖ 5:1 (Общительный матч)

23.11.2016. Арсенал – ПСЖ 2:2 (ЛЧ)

13.09.2016. ПСЖ – Арсенал 1:1 (ЛЧ)

28.07.2007. Арсенал – ПСЖ 2:1 (Кубок Эмирейтс)

Ставки и коэффициенты на матч Арсенал – ПСЖ

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Прогноз на матч Арсенал – ПСЖ от UA-Football

Интрига в октябрьском поединке между командами угасла быстро. “Арсенал” забил на 35 минуте второй гол и взял под контроль события на поле. Правда, с тех пор ПСЖ спрогрессировал, а "канониры" – наоборот. Тем более что сейчас у Артеты ну очень много потерь. С другой стороны – и против “Реала” было много футболистов недоступно. Поэтому трудно кому-нибудь отдать очевидное предпочтение. Прогноз: Ничья.