Барселона - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 30.04.2025

Мы дошли уже до полуфиналов Лиги чемпионов! Стадия, до которой дошли лучшие, самые выносливые команды Европы. Таковыми являются, в частности, "Барселона" и "Интер". Монстры текущего сезона сойдутся в очной битве.

Лига чемпионов. 1/2 финала

30.04.2025. Эстадио Олимпико (Барселона)

Главный арбитр: К. Тюрпен (Франция)

Барселона - Интер. 22:00

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 1

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Барселона

Несколько дней назад "Барселона" получила второй трофей в сезоне. К Суперкубку Испании каталонцы добавили еще Кубок. Команда Флика продолжает борьбу за все возможные турниры.

В Ла Лиге "Барселона" идет первой, имея преимущество над "Реалом" в 4 очка. Впереди - 5 заключительных туров. Последние матчи чемпионата дались нелегко, но победно. "Леганес", "Сельта“ и "Мальорка“ стремились воспользоваться напряженным графиком соперника, поэтому выдали мощное сопротивление. Но класс взял вверх - победы "сине-гранатовых" в 1 мяч.

В предыдущем раунде Лиги чемпионов "Барселона" прошла дортмундскую "Боруссию" (общий счет - 5:3). Помним то уничтожение немцев в первом поединке (4:0) и откровенно полную расслабленность испанцев через неделю (1:3).

Команда Флика забивает в 29-ти матчах подряд. Во всех матчах Лиги чемпионов команда отмечалась хотя бы одним голом. В 2025 году лишь одно поражение - от "Боруссии".

В состав наконец-то вернулся капитан Марк-Андре тер Штеген. Не знаем, будет ли он играть, но новости хорошие. Зато из-за травм отсутствуют Бальде, Берналь, Касадо и Левандовский.

Интер

На "Интере" серьезно сказался сложный календарь. Регулярные матчи через несколько дней оказались сложной задачей. Миланцы не побеждают уже 4 игры подряд. Последние 3 поединка вообще проиграли ("Болонье" и "Роме").

Такие результаты отразились на турнирной таблице Серии А. Первую строчку "Интер" отдал "Наполи". Теперь разница между ними - 3 очка.

Неделю назад команда покинула Кубок Италии. В полуфинале "Интер" разгромно проиграл своему главному противнику - "Милану" (0:3). Словом, во второй части апреля что-то пошло не так...

Тем не менее, почти нет кадровых проблем. Травмированы лишь Карбони и Павар. Не заявлен на Лигу чемпионов, напоминаем, Корреа.

Последние 3 матча

Последние 3 встречи Барселоны:

26.04. Барселона - Реал 3:2 (Кубок Испании)

22.04. Барселона - Мальорка 1:0 (Ла Лига)

19.04. Барселона - Сельта 4:3 (Ла Лига)

Последние 3 встречи Интера:

27.04. Интер - Рома 0:1 (Серия А)

23.04. Интер - Милан 0:3 (Кубок Италии)

20.04. Болонья - Интер 1:0 (Серия А)

Последние 3 очные встречи:

2022. Барселона - Интер 3:3 (Лига чемпионов)

2022. Интер - Барселона 1:0 (Лига чемпионов)

2019. Интер - Барселона 1:2 (Лига чемпионов)

Ставки и коэффициенты

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Прогноз на матч Барселона - Интер от UA-Футбол

"Интер" выглядит раненым зверем. Такая команда, как "Барселона", сделает все, чтобы этого зверя добить. В родных стенах тем более. Ставим на победу хозяев в 2 мяча (коф. 4,60).

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша