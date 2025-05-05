Интер - Барселона. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 06.05.2025

В первом матче полуфинала "Барселона" и "Интер" подарили болельщикам праздник. Гол на 1-й минуте, постоянные отыгрыши каталонцев, красота от Ямаля, пушка Рафиньи, дубля Дюмфриса, и итоговые 3:3 - безумие! Интрига на ответную игру сохраняется в полной мере.

Лига чемпионов. 1/2 финала

06.05.2025. Стадио Джузеппе Меацца (Милан)

Главный арбитр: Ш. Марциняк (Польша)

Интер - Барселона. 22:00

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 1

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Интер

"Интер" не проигрывает на своем поле в Лиге чемпионов уже 16 матчей подряд (13 побед, 3 ничьи). Замечательная статистика перед поединком за выход в финал. Вот только соперник на этот раз серьезнее некуда. Разве что "Ливерпуль" может поспорить с "Барселоной" в игровой форме.

Но сейчас об итальянцах. Команда продолжает бороться за 2 трофея - ЛЧ и Серию А. В чемпионате осталось сыграть 3 тура. Сейчас "Интер" на втором месте, отставая от "Наполи" на 3 зачетных пункта. Трудно сказать, кто таки станет чемпионом.

В прошлом матче коллектив Индзаги в тяжелом поединке переиграл "Верону" (1:0) благодаря голу с пенальти. В любом случае хороший сигнал после 5-ти матчей без побед. Плюс удалось провести ротацию.

Кадры. Не сыграют Корреа (не заявлен) и Карбони (травма колена). Под вопросом Де Пьетри и Павар. Из приятного - Мартинес вернулся к тренировкам после недавней травмы.

Барселона

"Барселона" выиграла 24 из последних 30 матчей во всех турнирах. Безумная форма. Вот только последние 2 поединка плеф-офф ЛЧ как раз-то выиграть не удалось. В игре с "Интером" каталонцы по состоянию на 21-ю минуту уступали в 2 мяча, но еще до перерыва отыгрались. Во втором тайме снова пропустили, однако уже через минуту снова отыгрались. И это при том, что подопечные Флика создали втрое больше моментов, чем соперник.

"Барселона" проводит феноменальный сезон. В этом году "сине-гранатовые" уже завоевали Суперкубок и Кубок Испании. Продолжается борьба за Лигу чемпионов и Примеру. "Барселона" лидирует в чемпионате за 4 тура до завершения. Расстояние до "Реала" составляет 4 очка. Кстати, в следующем туре как раз увидим еще одно класико.

Последний матч с "Вальядолидом" Флик сыграл резервным составом. Были проблемы - после первого тайма соперник вел в счете. Поэтому пришлось впоследствии подтягивать игроков основы. Они помогли осуществить уже привычный камбэк - 2:1.

Тер Штеген, хотя и вернулся к игре, на Лигу чемпионов не заявлен. Также придется бороться без Бальде, Берналя, Касадо, Кунде и Торре - все травмированы.

Последние 3 матча

Последние 3 встречи Интера:

03.05. Интер - Верона 1:0 (Серия А)

30.04. Барселона - Интер 3:3 (Лига чемпионов)

27.04. Интер - Рома 0:1 (Серия А)

Последние 3 встречи Барселоны:

03.05. Вальядолид - Барселона 1:2 (Ла Лига)

30.04. Барселона - Интер 3:3 (Лига чемпионов)

26.04. Барселона - Реал 3:2 (Кубок Испании)

Последние 3 очные встречи:

30.04. Барселона - Интер 3:3 (Лига чемпионов)

2022. Барселона - Интер 3:3 (Лига чемпионов)

2022. Интер - Барселона 1:0 (Лига чемпионов)

Ставки и коэффициенты

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Прогноз на матч Интер - Барселона от UA-Футбол

Каталонцы забивали во всех поединках этой ЛЧ ("Интер" не отличался лишь дважды). Обе команды имеют классную атаку, однако небезгрешную оборону. Почему бы не продолжить ливень голов? Наш прогноз - победа "Барселоны" (коф. 2,25) в поединке с ТБ 2,5 (коф. 1,45).

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша