ПСЖ – Арсенал. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 07.05.2025

Лига чемпионов, 1/2 финала

Ответный матч (результат первого поединка 1:0)

7 мая, 22:00. "Парк де Пренс" (Париж)

Главный арбитр: Феликс Цвайер (Германия)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 1

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу ПСЖ - Арсенал Смотреть трансляцию

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

Парижане во второй раз подряд играют в полуфинале Лиги чемпионов. И на этот раз, в отличие от прошлого года, они в шаге от решающего матча. "Арсенал" столкнулся с большими проблемами в наиболее важный этап еврокубков. Смогут ли "канониры" их преодолеть и сотворить чудо во французской столице?

Новости Пари Сен-Жермен (Париж, Франция)

Подопечные Луиса Энрике приехали в Лондон с прагматичным футболом. Задача стояла в победе – они это сделали. Быстрый и красивый гол Дембеле на четвертой минуте сменил события на поле в удобную парижанам сторону. В итоге мог разрыв в счете быть и больше, но и нереализация резервистов сыграла свою роль.

После этого они играли в Лиге 1 против мотивированного "Страсбурга". Команда, которую представляет Эдуард Соболь, борется за еврокубки. Даже за зону Лиги чемпионов. А вот ПСЖ уже всего добился: титул официально в их руках. Поэтому Энрике без проблем выпустил на этот поединок кучу резервистов. Всего в стартовом составе вышли 10 новых футболистов. Даже голкипера поменял испанский тренер. Лишь 20-летний Жуан Невес вышел снова с первых минут и провел чуть больше часа.

Да, этот матч ПСЖ проиграл. Еще в первом тайме пропустил два гола. Но является ли это срезом текущей формы парижан? Скорее нет. Даже на замену вышли только два футболиста основы Дуэ и Руис. Полный релакс для ключевых игроков.

Кадры хозяев

Но и появились первые за долгое время утраты. Ли Кан после неплохого для себя первого тайма был заменен в перерыве против "Страсбура" из-за повреждения, хотя он против "канониров" имеет шанс сыграть. Также точно не выйдет на поле Кимпэмбе. Однако он и так с 1 апреля провел в игре “аж” 10 минут.

Новости Арсенала (Лондон, Англия)

Неделю назад впервые с 2009 года "канониры" сыграли дома в полуфинале Лиги чемпионов. Многие были вдохновлены недавними 3:0 против "Реала". На этот раз вышло все не столь ярко. Потеря Парти из-за перебора желтых привела к провалу опорной зоны, откуда на той же четвертой минуте забил Дембеле. Полноценно подопечные Артеты включились только на старте второго тайма, даже гол забили, однако он все равно был отменен из-за офсайда.

В субботу "Арсенал" провел очный матч чемпионата против "Борнмута". В общем, сугубо этот поединок на данный момент не играет большой роли в борьбе за второе место и в целом за позицию в зоне ЛЧ. Однако Артета решил на этот матч выйти лучшими. В основе сыграли 10 из 11 футболистов основы поединка против ПСЖ. Только Парти вернулся в старт. В итоге лондонцы хоть и первыми забили, но со временем подсели и пропустили во втором тайме два гола. В конце концов мотивированный "Борнмут" привез из Лондона три очка.

Да, скамейка запасных у Артеты не слишком велика. Однако там остались Зинченко, Стерлинг, Нванери, Мерино, Тирни. Почему не дать им сыграть, а мучить своих ключевых игроков, которые уже просто по-человечески физически устали? Риторический вопрос.

Кадры гостей

Здесь действительно проблема. Габриэл и Томиясу – отсутствуют в защите, Хаверц и Жезус – в атаке. Еще и Жоржинью нет. Только Парти вернулся после дисквалификации. Это реальная помощь центру "Арсенала".

Последние пять матчей Арсенала и ПСЖ

Последние пять встреч хозяев

03.05. Страсбур – ПСЖ 2:1 (Лига 1)

29.04. Арсенал – ПСЖ 0:1 (ЛЧ)

25.04. ПСЖ – Ницца 1:3 (Лига 1)

22.04. Нант – ПСЖ 1:1 (Лига 1)

19.04. ПСЖ – Гавр 2:1 (Лига 1)

Последние пять встреч гостей

03.05. Арсенал – Борнмут 1:2 (АПЛ)

29.04. Арсенал – ПСЖ 0:1 (ЛЧ)

23.04. Арсенал – Кристал Пэлас 2:2 (АПЛ)

20.04. Ипсвич – Арсенал 0:4 (АПЛ)

16.04. Реал – Арсенал 1:2 (ЛЧ)

Последние пять личных встреч между командами

29.04.2025. Арсенал – ПСЖ 0:1 (ЛЧ)

01.10.2024. Арсенал – ПСЖ 2:0 (ЛЧ)

28.07.2018. Арсенал – ПСЖ 5:1 (Товарищеский матч)

23.11.2016. Арсенал – ПСЖ 2:2 (ЛЧ)

13.09.2016. ПСЖ – Арсенал 1:1 (ЛЧ)

Ставки и коэффициенты на матч ПСЖ – Арсенал

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

Прогноз матча ПСЖ – Арсенал от UA-Football

Лондонцы ждут лета, парижане надеются на Мюнхен – именно там состоится финал Лиги чемпионов. Проход "канониров" в этот решающий матч можно оценивать как чудо. ПСЖ действительно шаг за шагом с начала года прогрессирует, показывает красивый, а главное, результативный футбол. Играть на ничью они вряд ли будут: так рисковать никакого валидола не хватит. А удерживать преимущество в счете подопечные Энрике умеют. Прогноз: Победа "Пари Сен-Жермен".