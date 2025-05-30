Пари Сен-Жермен - Интер. Анонс и прогноз финала Лиги Чемпионов на 31.05.2025

"Интер" возвращается в финал Лиги Чемпионов через два года после предыдущего, который проиграл, "Пари Сен-Жермен" - через пять после предыдущего, который проиграл. При этом первый, скорее всего, завершает цикл и надеется зацепить главный Еврокубок в последний момент. А вот второй только начинает цикл. Хотя, разумеется, не против начать его сразу же с главного достижения.

Лига Чемпионов. Финал

31 мая. 22:00. Мюнхен. "Алльянц Арена"

"Пари Сен-Жермен" - "Интер"

Главный арбитр: Иштван Ковач (Румыния)

Состояние команд

"Интер" - очень возрастная команда. Один из наиболее возрастных финалистов в истории турнира. Средний возраст стартового состава в финале может превысить 30 лет. И летом это будут поправлять. Ожидается уход ветеранов, приход более молодых игроков. Так что для некоторых это последний танец, последний шанс увенчать несомненно успешную каденцию Симоне Индзаги главным трофеем.

Возможно, это последний шанс и для самого Индзаги в "Интере". Поскольку он получил умопомрачительное предложение из Саудовской Аравии с зарплатой в 30 миллионов евро за сезон. "Интер" предлагает ему семь миллионов. И Симоне не отрицает, что думает над обоими предложениями. Во вторник должна состояться его встреча с руководством "Интера". Возможно, последняя в этой каденции.

В "Пари Сен-Жермен" все наоборот. Омоложение команды уже произошло, и нынешняя должна играть вместе и в будущем. Ее средний возраст стартового состава в финале может даже не превысить 25 лет. Ясно, что продолжится весь проект Луиса Энрике с ним во главе без помех. Впрочем, сам тренер заявляет, что не любит строить многолетние планы, а хочет выиграть все, что возможно сейчас.

В целом парижане подходят к матчу в лучшем состоянии и более спокойными. В том числе и благодаря привычно легкой победе в Чемпионате Франции и над "Реймсом" в финале Кубка неделю тому - 3:0. "Интеру" же пришлось бороться за победу в Серии А до последнего тура, и в итоге эту борьбу он проиграл, отстав от "Наполи" на одно очко. Играя натужно, тяжело, выглядя крайне уставшим.

В сущности, если проиграет финал Лиги Чемпионов, "Интер" останется без трофеев в сезоне 2024/25. Впервые за четырехлетнюю каденцию Индзаги. Игроки говорят, что не хотят допустить этого. Также заявляют, что хотят взять реванш за финал Лиги Чемпионов-2023, что многому научились тогда. В ПСЖ не настолько надрывны, не настолько отчаянны. Хотя, разумеется, и его энтузиазм на пределе.

Статистически "Пари Сен-Жермен" - гораздо более атакующая команда, чем "Интер". Намного опережает по владению мячом в Лиге Чемпионов этого сезона - 62.4 процента против 47.2, по ударам по воротам (18.6 - 12.4) и в створ (6.9 - 4.6) за матч. Впрочем, "Интер" уже выбил команды, которые владеют мячом и бьют по воротам и в створ даже чаще французов - "Баварию" и "Барселону".

Теоретически возрастной и оборонительный состав "Интера" забил четыре мяча "Баварии" и семь - "Барселоне", выдержав дополнительное время против последней, забив первой на 88-ой минуте. А атакующая молодежь ПСЖ боролась, держала удар, выгрызала. Не пропустив ни на "Энфилде", ни на "Эмирейтс", выиграв серию пенальти на первом. Так что обе команды многогранны, вариативны.

По сути, можно сказать, что в субботу в Мюнхене встретятся атакующая команда, умеющая отлично обороняться, и оборонительная команда, умеющая отлично атаковать.

Последние матчи команд

Путь команд к финалу турнира

Пари Сен-Жермен

Интер

Кадры

Хвича Кварацхелия, Лаутаро Мартинес и Бенжамен Павар сразу после травм и в неидеальной физической форме. В принципе, возможно даже отсутствие Хвичи и Бенжамена в стартовых составах. Молодые, но уже очень качественные Баркола/Дуэ и Биссек могут их заменить. Правда, Биссек также не совсем здоров. Возможно, придётся играть Дармиану.

Кроме этого, трудно представить какие-либо изменения, и стартовый состав обеих команд ясен.

Следует отметить, что игроки атаки обеих команд не в лучшей форме. Кварацхелия с десятого апреля во всех турнирах забил два мяча. Дезире Дуэ - один. Усман Дембеле - один со второго апреля. Лаутаро - один с 17-го апреля. Маркус Тюрам - один с шестого апреля. Впрочем, и защитники Хакими (бывший игрок "Интера"), Мендеш, Ачерби, Думфриз уже назабивали в плей-офф этой Лиги Чемпионов.

Также следует отметить дуэль вратарей. Джанлуиджи Доннарумма и Ян Зоммер блестяще проявили себя в этом сезоне в Лиге Чемпионов, в том числе и в полуфиналах. Интересно, что не впервые возникли слухи о возможном переходе первого летом в "Интер".

Скамья запасных посильнее у "Интера". Запасные ПСЖ мало играли в последнее время, и, кроме размена Дуэ/Баркола, форварда Рамуша и опорника Заира-Эмери, вариантов немного. В "Интере" же проводилась ротация, так что Дармиан, Аугусто, Де Фрай, Асллани, Залевски, Фраттези, Тареми играли достаточно. Тареми и Фраттези и сделали победный гол против "Барселоны".

Если ориентировочные составы, указанные ниже, подтвердятся, получится, что в "Интере" с первых минут выйдут семь игроков, выходивших с первых минут в финале Лиги Чемпионов-2023, а в "Пари Сен-Жермен" выйдет лишь один, выходивший в финале-2020 - Маркиньос.

"Пари Сен-Жермен": Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Витинья, Невеш, Руис, Дуэ, Дембеле, Кварацхелия

"Интер": Зоммер, Биссек, Ачерби, А. Бастони, Думфриз, Чалханоглу, Барелла, Мхитарян, Димарко, М. Тюрам, Лаутаро Мартинес

Цифры и факты

"Пари Сен-Жермен" и "Интер" никогда не встречались в официальных турнирах

"Пари Сен-Жермен" никогда не выигрывал Кубок Чемпионов и играл в финале лишь однажды, в 2020-ом году. "Интер" играл в финале турнира шесть раз и выиграл трижды. Последняя его победа состоялась в 2010-ом году, последнее участие в финале - в 2023-ем

Нынешняя встреча - вторая итальянско-французская в финале Кубка Чемпионов в истории. Первую в 1993-ем году выиграл марсельский "Олимпик" у "Милана" со счётом 1:0. Тот матч состоялся в Мюнхене

"Пари Сен-Жермен" выиграл пять из шести последних матчей во всех турнирах при одном поражении. "Интер" выиграл в основное время три из шести последних при трёх ничьих, а перед ними трижды подряд проиграл

В Лиге Чемпионов "Интер" сыграл три последних матча вничью, если считать лишь основное время. Перед ними он выиграл пять подряд, а перед ними потерпел свое единственное поражение в сезоне в турнире - 0:1 в гостях от "Байера"

В Лиге Чемпионов "Пари Сен-Жермен" выиграл четыре и проиграл два из шести последних матчей, если считать лишь основное время. Перед этим выиграв пять подряд

Серия "Интера" с забитыми мячами в Лиге Чемпионов составляет восемь матчей, серия "Пари Сен-Жермен" - пять. При этом "Интер" пропускал в пяти последних после всего одного пропущенного в девяти матчах турнира до этого. "Пари Сен-Жермен" пропускал в трёх из пяти последних

В пяти последних матчах Лиги Чемпионов с участием "Интера" и в трёх из четырёх последних с участием "Пари Сен-Жермен" забивалось как минимум три мяча

В последних шести финалах Лиги Чемпионов не забивалось более двух мячей. Четыре из них завершились со счетом 1:0, два - 2:0. Серия финалов турнира, в которых забивала лишь одна команда, также составляет шесть

Восемь последних и 11 из 12-ти последних финалов Лиги Чемпионов завершились в основное время

Пять из шести последних финалов Лиги Чемпионов выиграла команда, которая официально считалась в финале гостем. Единственное исключение - "Интер", проигравший финал-2023 в качестве гостя. Ныне "нерадзурри" также считаются гостями. За это время "Пари Сен-Жермен" проиграл финал турнира, считаясь хозяином

Луис Энрике может стать вторым тренером в истории после Хосепа Гвардиолы, выигравшим требл - Чемпионат страны, Кубок и Лигу Чемпионов - дважды. Также Энрике может стать седьмым тренером в истории, выигравшим Кубок Чемпионов с двумя разными командами - Эрнст Хаппель, Юпп Хайнкес, Оттмар Хитцфельд, Жозе Моуриньо, Карло Анчелотти и Гвардиола были ранее

Луис Энрике никогда не проигрывал ни одного финала, состоявшего из одного матча, как взрослый клубный тренер - десять побед. Проиграв финал Лиги Наций со сборной Испании. Симоне Индзаги выиграл восемь финалов в своей клубной взрослой тренерской карьере и проиграл три

Прогноз: Пари Сен-Жермен - Интер 1:1, победа Интера в дополнительное время

"Пари Сен-Жермен" считается фаворитом. Он в более собранном состоянии, лучше играет, гораздо меньше устал, Луис Энрике уже брал этот трофей. Но на самом деле вряд ли стоит смотреть на игру ПСЖ в местных лиге и Кубке, где у него нет конкурентов, а "Интер" свои местные принес в жертву Лиге Чемпионов. И обе команды уже выбивали грандов, уже демонстрировали характер.

Давно не было финала, в котором забивали обе команды. Давно не было дополнительного времени в финале. Возможно, пришло время. А в овертайме опыт ветеранов "Интера" может победить их усталость, победить неопытность молодежи ПСЖ. Опыт же в Лиге Чемпионов, особенно - в финалах, критически важен. Более наигранная скамья запасных миланцев также может сыграть свою роль.