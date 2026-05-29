ПСЖ – Арсенал. Анонс и прогноз финала Лиги Чемпионов на 30.05.2026

Лига Чемпионов. Финал

30 мая. 19:00. Будапешт. "Пушкаш Арена"

Главный судья: Даниэль Зиберт (Германия)

Трансляция: Megogo Футбол 1

Два чемпиона своих стран в этом сезоне встречаются в решающем матче, который собой официально завершает весь клубный евросезон. Парижане получили свой титул во Франции в экономном режиме и с тяжелой ротацией. Лондонцы вложили в свое первое за 22 года чемпионство все силы и душу. Кажется, что на финальную игру "ПСЖ" выйдет свежим, но если и есть сейчас для них какой-то неудобный соперник в еврофутболе, то это "Арсенал".

Новости "ПСЖ"

Подопечные Луиса Энрика легко забрали титул Лиги 1, они постоянно ротировали состав, давали отдыхать своим лидерам, переносили матчи для того, чтобы лучше готовиться к противостояниям в плейоф Лиги Чемпионов. В общем, условия практически идеальные, только сам путь к финалу был непростой. Пришлось попотеть против "Челси", „Ливерпуля“ и особенно "Баварии".

Форма команды в последних матчах перед финалом неидеальна, но и всерьез воспринимать ее также не стоит. За последние 5 матчей на счету у парижан 2 победы, 2 ничьи и 1 поражение. Все началось с ничьей против "Лорьяна" (2:2), что частично отсрочило их титул. Далее была ничья против "Баварии" на выезде (1:1), которая по сути никак не повлияла на итоги, ведь они выиграли первый полуфинальный матч.

Далее был "Брест" и минимальная победа на домашнем поле (1:0). В предпоследнем туре переиграли "Ланс" (2:0) и официально запаковали себе чемпионский титул. А в последнем туре уже без турнирной мотивации уступили "Парижу" (1:2) и не очень удачно завершили кампанию на внутренней арене. Но все еще имеют шанс завершить сезон на мажорной ноте и стать второй после "Реала" командой в эру современной Лиги Чемпионов, которая выигрывает трофей дважды подряд.

Новости "Арсенала"

Команда Микеля Артеты уже провела исторический для себя сезон, ведь завершила 22-летнее ожидание титула чемпионов Англии. Мемы закончились и теперь лондонцы имеют шанс выиграть первый в своей истории титул Лиги Чемпионов. В таком случае, сезон навсегда будет вписан в историю клуба золотыми буквами. Интересно, что для такого достижения Артете пришлось отойти от своих привычных наработок и начать играть в чрезвычайно осторожный футбол.

Насколько бы осторожным ни был их стиль, он крайне эффективен. Путь к финалу был не то, чтобы очень тернистым, прошли они "Байер", „Спортинг“ и "Атлетико" и сделали это относительно легко. А за последние 5 матчей на счету у "канониров" 5 побед. Уверенно одолели "Фулхэм" на своем поле (3:0), после чего переиграли "Атлетико" в полуфинале ЛЧ (1:0). Затем была нервная победа над "Вест Хэмом" (1:0), где пропустили на последних минутах, но арбитры отменили этот гол после просмотра ВАР.

Также была непростая победа над "Бернли" (1:0), где ожидался разгром и спокойствие. Ну а после этого "Манчестер Сити" потерял очки и они официально стали чемпионами Англии. В последнем туре уже без особой мотивации удалось одолеть "Кристал Пэлас" (2:1). Несмотря на то, что сезон был очень сложным и энергозатратным, именно на финал они выходят без важных травм и имели шанс отдохнуть. Интересно, что они подготовили на решающую игру, по итогам которой они могут выиграть первый трофей Лиги Чемпионов в истории клуба.

Личные встречи

07.05.25 ЛЧ "ПСЖ" — "Арсенал" 2:1

29.04.25 ЛЧ "Арсенал" — "ПСЖ" 0:1

01.10.24 ЛЧ "Арсенал" — "ПСЖ" 2:0

28.07.18 КТМ "Арсенал" — "ПСЖ" 5:1

23.11.16 ЛЧ "Арсенал" — "ПСЖ" 2:2

Цифры и факты

"Арсенал" остается непобедимым в этом сезоне Лиги Чемпионов;

"ПСЖ" выиграл оба полуфинальных матча против "Арсенала" в прошлом сезоне;

В 3 из последних 4 матчей "Арсенала" проходила ставка ТМ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Луис Энрике накануне финала имеет двух травмированных игроков, речь о Кентене Нджанту и Люке Шевалье. Под вопросом Ашраф Хакими, но он попал в заявку на матч.

Что касается Микеля Артеты, то он остается без травмированных Бена Уайта и Микеля Мерино. Под вопросом физическая готовность Юрриена Тимбера и Нони Мадуэке.

"ПСЖ", 4-3-3: Сафонов — Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш — Невеш, Витинья, Руис — Дуэ, Дембеле, Кварацхелия

"Арсенал", 4-2-3-1: Рая — Москера, Салиба, Габриэл, Калафиори — Райс, Льюис-Скелли — Сака, Эдегор, Эзе — Дьокереш

Прогноз на матч между "ПСЖ" и "Арсеналом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:1. Прогнозировать финальные матчи всегда очень трудно. "Арсенал" умеет играть без мяча так, как никакая другая команда мира, поэтому они являются неудобным соперником для парижан. Но есть еще вопрос опыта и давления. "ПСЖ" уже выигрывал Лигу Чемпионов, для них это шанс просто повторить достижение. "Арсенал" же идет за своим первым в истории "ушастиком", поэтому давление там значительно больше, оно может помешать команде забрать свое. Здесь точно будет близкий матч, никаких разгромов не ожидается. Но если все-таки давать прогноз, то минимальная победа команды Энрике.

