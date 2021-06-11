Дания - Финляндия. Анонс и прогноз на матч Евро-2020 на 12.06.2021 

Евро-2020. Группа B, первый тур

12 июня 2021. Копенгаген, “Паркен”

Дания 19:00 Финляндия

Телетрансляция – Футбол 1/2, OLL.tv

Матч Дании с Финляндией – единственное противостояние двух североевропейских стран в групповом раунде Евро-2020. Датчане сенсационно выиграли домашний чемпионат Европы-1992, для Финляндии это будет первый международный в истории национальной сборной.

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Дания

Дания считается одним из скрытых фаворитов турнира. Хороший, сыгранный состав со звездными футболистами в каждой линии, прогрессивный тренер, все матчи группового этапа будут сыграны перед своими болельщиками на стадионе “Паркен” в Копенгагене. В Дании считают, что этот турнир может быть лучшим для сборной с 1992 года.

Первый матч для сборной Дании из категории “must win”. Да групповой раунд на Евро после расширения турнира очень щадящий – после него вылетят только восемь команд из 24, но победа над самым слабым участником группы станет важным мотивационным фактором перед матчами с Бельгией и Россией.

Финляндия

Сборная Финляндии в 2021 году не выиграла еще ни одного матча, но к игре с Данией старается подходить в хорошем настроении. Йоэл Похьянпало и Лукаш Градецки шутят на пресс-конференции, другие игроки говорят, как сильно они не могут дождаться старта турнира. Финляндия пробилась на свой первый Евро в истории в 2019 году, но своего дебюта ей пришлось дожидаться полтора года.

Один из лидеров сборной Финляндии Теему Пукки был травмирован с начала мая, и восстановиться он успел только к началу Евро. Форвард “Норвича” сыграл всего лишь 30 минут в двух спаррингах Финляндии. Эти матчи были неудачными для “филинов” – поражения Швеции (0:2) и Эстонии (0:1).

Статистика команд, цифры и факты

Финляндия не выигрывает в шести матчах подряд (две ничьи, четыре поражения).

В последний раз Финляндия не пропускала в товарищеской игре против Франции в ноябре прошлого года (2:0). Затем в семи поединках пропускала как минимум один гол.

Дания проиграла всего один раз в последних 12 матчах. В девяти з 12 этих матчей Дания не пропускала.

Дания стала одной из пяти команд (вместе с Бельгией, Италией, Испанией и Италией), которая не проиграла ни одного матча в отборочном раунде.

Личные встречи

В последний раз Дания и Финляндия встречались десять лет назад в товарищеском матче. Дания выиграла 2:1. Дания проиграла всего один раз Финляндии в последних 22 матчах (15 побед, шесть ничьих).

Ориентировочные составы

Дания: Шмейхель – Мехле, Кьер, Кристенсен, Васс – Эриксен, Хейбьерг, Дилэйни – Поульсен, Винд, Брейтуэйт

Финляндия: Градецки – О’Шонесси, Араюури, Тойвио – Уронен, Камара, Спарв, Луд, Райтала – Пукки, Похьянпало

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Дания – Финляндия от UA-Football

Великолепные оборонительные показатели Дании отображаются в котировках на игру. Например, “обе забьют – нет” в 1.44 против “обе забьют – да” в 2.70. Учитывая, что Дания считается явным фаворитом (1.44 против 9.50) вопрос с победителем и исходом игры решается сам собой. У Дании просто сильнее и сыграннее состав. Если не произойдет что-то непредсказуемое, хозяева должны победить. Прогноз – победа Дании 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.