Нидерланды - Украина. Анонс и прогноз матча Евро-2020 на 13.06.2021

Нет ни одного участника чемпионата Европы, о котором бы в футбольных кругах не говорили. Однако о Нидерландах говорят особенно много – много интересных вещей связано с этой сборной. Это и неожиданный уход Рональда Кумана, и шаткое положение его преемника Франка де Бура, и травмы нескольких ведущих игроков, и персона Мемфиса Депайя. От этой сборной не ждут победы на турнире, но и не рассматривают ее как рядового неприметного участника Евро.

Об Украине тоже говорили, но больше не о футбольных, а об организационных вещах. Дошло до того, что перед каждым матчем чемпионата Европы делегат УЕФА будет проверять форму каждого игрока сборной Украины на предмет наличия на ней тех или иных нашивок. Не будет ли мешать это настрою на матч? Точно не будет способствовать. Сможет ли Украина справиться с давлением ожиданий? Сможет ли прервать неудачную серию на чемпионатах Европы, которая тянется еще с 2012-го года? Сможет ли направить эмоции, которые били фонтаном во время контрольных поединков, в правильное русло? Вскоре узнаем.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Чемпионат Европы. Группа С. Первый тур

13.06.2021. Амстердам. "Йохан Кройф Арена"

Арбитр в поле – Феликс Брых (Германия)

Нидерланды 22:00 Украина

Текстовая ОНЛАЙН трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>; телетрансляция - ТК "Футбол 1", "Футбол 2", "Украина"

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Нидерланды

Не все в порядке у нидерландской сборной. О положении "оранье" красноречиво говорит тот факт, что Франк де Бур в последних поединках отклонился от традиционной нидерландской схемы 4-3-3, перейдя на игру с тремя центральными защитниками. Эксперты сходятся во мнении – против Украины эта команда сыграет именно в такой формации. Активные фланги, мобильный и плотный центр поля, впереди ставка на Депайя – это базовые принципы игры нынешних Нидерландов.

Хватает и слабых мест. Таким, в частности, называют тренера Франка де Бура. Специалист, который провалился в "Интере" и "Кристал Перес", поработал в США и пришел в сборную Нидерландов на "готовенькое". Умудрился расшатать то хорошее, что создал Рональд Куман. Это касается не только игровых базовых принципов, но и связей в коллективе, отношений между футболистами, а также коммуникации тренерского штаба с игроками.

Если в двух словах, то де Буру местные нидерландские СМИ прочат отставку после Евро. Нас же интересует то, что будет на чемпионате Европы. Точнее, что будет в стартовом матче против Украины. А будет то, что Нидерланды не смогут задействовать основной состав. Вирджил ван Дейк, Матейс де Лигт и Донни ван де Бек не сыграют против Украины, Дейли Блинд едва восстановился после травмы. У Нидерландов есть проблемы с левым защитником, хромает позиции второго нападающего (в помощь Депайю). Но сможет ли этим всем воспользоваться команда Андрея Шевченко?

Ориентировочный состав: Крул - Дюмфрис - Тимбер, де Врэй, Блинд - Вейндал - Фркнки де Йонг, Вейналдум - де Рон - Депай, Вегхорст

Украина

Украина уже не та, что несколько лет назад. Не только в плане игрового рисунка, но и в плане психологии. Это команда, которая способна бороться и добиваться результата с большими сборными вроде Франции, Испании, Германии или Нидерландов. Важно просто не перегореть.

То, с какими эмоциями игроки сборной Украины выступали в товарищеских поединках накануне Евро, настораживает. Добыв ничью против Франции в первом матче отбора квалификации ЧМ-2022, подопечные Шевченко получили невнятный результат в двух следующих поединках против Финляндии и Казахстана. А потом еще не переиграли Бахрейн в товарищеской встрече. Поэтому последние два спарринга перед Евро "желто-синие" проводили от ножа. Зинченко, Яремчук и Ярмоленко радовались голам, словно победе на крупном турнире. С такими эмоциями важно не проиграть еще до стартового свистка.

Давит на Украину и история выступления в финальных частях чемпионата Европы. Последние пять матчей на этом турнире "сине-желтые" проиграли, не забив ни одного мяча. Приятные воспоминания связаны только со стартовым поединком на Евро-2012, когда благодаря дублю Андрея Шевченко была одолена сборная Швеции.

В плоскости кадрового ресурса есть вопрос относительно готовности Виктора Цыганкова. Это единственный нюанс по заявке сборной Украины, но стоит говорить о том, что некоторые важные игроки оказались вне заявки из-за проблем со здоровьем – Евгений Коноплянка, Валерий Бондарь, Виталий Буяльский, Виктор Коваленко.

Ориентировочный состав: Бущан - Караваев, Матвиенко, Забарный, Мыколенко - Сидорчук, Зинченко, Малиновский - Ярмоленко, Зубков - Яремчук

Нидерланды - Украина. Статистика личных встреч

Ранее Нидерланды и Украина встречались между собой дважды. Статистика для "сине-желтых" не очень приятная – поражение 0:3 в 2008-м году и ничья 1:1 в 2010-м году. Примечательно, что оба поединка были товарищескими. На официальном уровне украинцы впервые сыграют с "оранье".

Автор пока единственного гола в ворота Нидерландов в составе сборной Украины – Александр Алиев.

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Нидерланды - Украина. Последние матчи команд

Нидерланды подходят к старту на Евро-2020 только с одним поражением в десяти последних матчах. Однако вопросы остались даже по итогам тех игр, которые "оранжевые" не отдали: ничья 2:2 с Шотландией, победа 3:0 над Грузией с большим количеством моментов у ворот Мартена Стекеленбурга. Изюминка заключается в том, что ни в одном из последних семи поединков Нидерланды не забивали менее двух голов за девяносто минут.

Украина выиграла два последних поединка с общим счетом 5:0, но ранее была неудачная серия, вместившая в себя семь игр без побед. Если говорить конкретно о финальной части чемпионата Европы, то здесь продолжается серия из пяти сухих поражений, которая началась еще в 2012-м году: Франция (0:2), Англия (0:1), Германия (0:2), Северная Ирландия (0:2), Польша (0:1).

В трех последних поражениях непосредственно виноват нынешний главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, который в 2016-м "подсидел" формально главного наставника Николая Фоменко и руководил сборной в роли "серого кардинала". Тогда команда провалилась, всех собак повесили на Фоменко и игроков, а Шевченко вскоре с подачи президента УАФ занял должность главного под соусом "тренерской надежды" футбольной нации. Матч против Нидерландов станет первым для Андрея Шевченко на крупном турнире в статусе главного тренера. Теперь уже ответственность полностью на нем.

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Нидерланды - Украина. Турнирное положение команд

И для Украины, и для Нидерландов это будет первый матч на турнире. Важно отметить, что свой поединок эти сборные начнут уже после того, как сыграют другие два представителя группы С Австрия и Северная Македония.

Нидерланды

Украина

Австрия

Северная Македония

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Нидерланды - Украина. Ставка и коэффициенты

Нидерланды - Украина. Прогноз на матч от UA-Football

Нидерланды не в оптимальном состоянии, ослабленные травмами и расшатанные не лучшими личностными отношениями в коллективе. Но усиленные поддержкой собственных трибун. Для Украины важно не перегореть, абстрагироваться от событий, предшествовавших Евро, забыть об ужасной неудачной серии в финальной части турнира. Игра обещает быть одной из самых интересных в первом круге Евро-2020 в плане рисунка футбола, голы обязательно будут. Скорее всего, в исполнении обеих команд. Прогнозируем вариант, который, наверное, устроил бы команду Шевченко, а Нидерланды заставил бы немного по-другому оценивать групповой этап – ничья 1:1.