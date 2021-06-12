Англия - Хорватия. Анонс и прогноз на матч Евро-2020 на 13.06.2021 

Евро-2020. Группа D, первый тур

13 июня 2021. Лондон, “Уэмбли”

Англия 16:00 Хорватия

Телетрансляция – Футбол 1/2, OLL.tv

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Три года назад сборная Хорватия остановила Англию на пути к финалу Чемпионата мира. В том же году команда Гарета Саугтейта поквиталась с “шашечными” в Лиге наций (2:1, 0:0), но победа в первом матче группового раунда на частично домашнем крупном турнире – приз другого порядка. У Луки Модрича и Co конечно же совсем другие ожидания от этого матча.

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Англия

“Большинство своих голов Хорватия забивает c левого фланга”, – самолет с такой надписью пролетел в субботу над тренировочным центром сборной Англии “Сент-Джордж Парк” в Бертоне. Англия не может дождаться первого матча своей национальной команды. Со всех углов обсуждается возможный стартовый состав “трех львов”. Грилиш, Фоден, Рэшфорд, Стерлинг – двое из них, вероятно, начнут матч в запасе. Саутгейта не будут критиковать только если Англия добудет убедительную победу.

Но получится ли это у нее? У Англии второй после Турции по молодости состав на Евро, и чувствуется, что эта команда еще не достигла своего пика. Саутгейт существенно омолодил сборную после ЧМ-2018, оставив в заявке только восемь игроков, которые помнят поражение Хорватии в полуфинале. Два опытных игрока и лидеры команды Магуайр и Хендерсон еще не полностью готовы к игре. Из-за отсутствия Магуайра Англия, вероятно, перейдет на схему с тремя центрбеками. Гарет Саутгейт говорит о необходимости баланса, его помощник Стив Холланд, что Евро-2020 это фэнтези-футбол и Англия не может выставить сразу всех своих звезд в атаке.

Хорватия

Хорватия проводит частичную смену поколений. Субашич, Манджукич, Ракитич и Стринич закончили карьеру в сборной Хорватии, а Деян Ловрен пропустит турнир из-за травмы. Но Лука Модрич остается. Лидеру сборной 36 лет, но он показывает игру топ-уровня. В сборной Хорватии хавбек “Реала” – лидер и безальтернативный игрок основы.

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Помимо Модрича, в полузащите у “шашечных” есть Марсело Брозович и Матео Ковачич. Мало кто может похвастаться такой средней линией. Правда за сборную Ковачич действует менее эффективно, чем в “Челси”. Из-за этого главный тренер сборной Хорватии часто использует схему 4-2-3-1, а не 4-3-3. Не нужно забывать и про таких игроков как Перишич, Ребич, Крамарич, Вида. Молодое поколения представляют Никола Влашич и Йошко Гвардиол. Из команд второго эшелона (хотя нужно ли так говорить про финалиста Мундиаля?) у Хорватии один из сильнейших составов.

Статистика команд, цифры и факты

Англия никогда не побеждала в первом матче на чемпионатах Европы (пять ничьих, четыре поражения).

Хорватия никогда не проигрывала в первом туре Евро, а последние три раза побеждала в своем первом матче на турнире.

В 2021 году Англия выиграла все пять матчей (три официальных, два товарищеских). Команда Саутгейта пропустила всего раз – от сборной Польши.

Хорватия выиграла всего четыре из 11 матчей за последние два года.

Только в одном матче из последних пяти Хорватия смогла забить больше гола за игру (в ворота Мальты).

Личные встречи

Англия и Хорватия трижды встречались в 2018 году. Хорватия выиграла в полуфинале ЧМ (2:1), Англия – в домашнем матче Лиги наций (2:1), затем команды сыграли вничью в Риеке (0:0). На чемпионате Европы команды встречались в 2004 году в Португалии, Англия выиграла 4:2 в последнем туре и вышла в четвертьфинал.

Ориентировочные составы

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Уайт – Джеймс, Маунт, Райс, Чилуэлл – Фоден, Кейн, Стерлинг

Хорватия: Ливакович – Врсалько, Чалета-Цар, Вида, Баришич – Брозович, Модрич – Перишич, Влашич, Ребич – Крамарич

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Англия – Хорватия от UA-Football

“Англия – один из фаворитов Евро. У них отличная команда, особенно в атаке. Будет сложно их остановить”, – говорит тренер сборной Хорватии Златко Далич. Его визави Гарет Саутгейт пытается различными способами снять напряжение и установить в команде хорошую атмосферу. Показатели Англии в стартовых турах Евро удручающие. Предположим, что и в этот раз более опытная сборная Хорватии сможет сыграть по результату и остановить пыл юных англичан. Прогноз – ничья 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.