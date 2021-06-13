Обгоняя хорватов, догоняя англичан. Шотландия – Чехия. Анонс и прогноз матча 1-го тура ЕВРО на 14.06.2021

Чемпионат Европы. 1-й тур. Группа D.

14 июня. 16:00. Глазго. "Хэмпден Парк"

Главный судья: Даниэль Зиберт (Германия)

Телетрансляция: Футбол 1, Футбол 2, OLL.TV

Летний турнир для номинально четвертого по счету квартета уже стартовал. Англичане на "Уэмбли" обыграли хорватов (1:0), положив в копилку три очка и вырвавшись на первую позицию. Тур в группе D закроют шотландцы и чехи. "Тартановая армия" не выступала на форумах сборных больше 20 лет (ЧЕ-1996 и ЧМ-1998), а вот "народную команду" мы регулярно видим на групповых этапах ЕВРО, в 2012-м Чехия и вовсе заскочила в четвертьфинал.

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Шотландия

Команда Кларка пробилась на чемпионат Европы благодаря выступлениям в Лиге наций. В своей группе шотландцы заняли первое место, после чего одолели Израиль и Сербию по пенальти в плей-офф. Это трудовая, но заслуженная путевка на соревнование, которую болельщики ждали очень долго. Сейчас в сборной Шотландии выступают игроки разного калибра, тренер остановился на схеме 3-4-2-1 и сделал ставку на надежность в обороне. "Тартановая армия" не стесняется вылетать в вертикальные атаки, оглядываясь на уровень оппонента, однако первым делом старается оберегать нуль в графе "пропущенные".

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В ноябре шотландцы неровно завершили розыгрыш Лиги наций на втором месте, а в конце марта начали отбор на ЧМ – здесь по паритету с Австрией (2:2) и Израилем (1:1). В июне сборная провела два спарринга в рамках подготовки к ЕВРО, дав бой Нидерландам (2:2) и обыграв Люксембург (0:1).

Чехия

Отбор на чемпионат Европы для чехов начинался ужасно. Пять безответных мячей в исполнении англичан буквально стерли коллектив Ярослава Шилгавы с газона "Уэмбли". После разгрома "народная команда" материализовалась и без особых проблем (если только не брать во внимание неудачу с Косово) финишировала второй в группе, да еще и взяв реванш у "трех львов" (2:1). Затем уже в Лиге наций "локомотив" выиграл свой квартет и обошел он как раз будущего соперника по ЕВРО, шотландцев, хотя дважды (!) уступил команде Кларка в очных матчах. Получается, что уж слишком расточительной была "тартановая армия" в поединках со словаками и израильтянами.

Весна у ребят сложилась контрастно, в первых трех турах квалификации на Мундиаль банда Шилгавы расправилась с Эстонией (2:6), сдержала Бельгию (1:1) и уступила Уэльсу (0:1), проведя половину встречи с валлийцами в меньшинстве. Подготовка к чемпионату у Чехии вышла немного смазанной, так как оппоненты слишком сильно отличались по классу. "Народная команда" была разбита "Скуадра Адзуррой" (4:0), но без трудностей обыграла Албанию (3:1). И все же, организованные для своего уровня чехи точно поедут на ЕВРО с боевым настроем.

Hráče #ceskarepre čeká přesun do Skotska ???????????????????????????????? pic.twitter.com/ltnKagY4fi — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) June 12, 2021

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 Англия 1 1 0 0 1 1 3 2 Чехия 0 0 0 0 0 0 0 3 Шотландия 0 0 0 0 0 0 0 4 Хорватия 1 0 0 1 0 -1 0

Личные встречи

14.10.20 Шотландия – Чехия 1:0, Лига наций

07.09.20 Чехия – Шотландия 1:2, Лига наций

24.03.16 Чехия – Шотландия 0:1, спарринг

03.09.11 Шотландия – Чехия 2:2, отбор на ЕВРО

08.10.10 Чехия – Шотландия 1:0, отбор на ЕВРО

Цифры и факты

– Шотландия выиграла последние 3 матча против Чехии во всех соревнованиях;

– Шотландия не проигрывает в пяти поединках в преддверии своей кампании на ЕВРО;

– Победа над Албанией завершила трехматчевую серию без побед для Чехии.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Шотландцы оправились после вспышки COVID-19 и последовавшей за ней перестраховкой. Под вопросом участие Билли Гилмора. Шилгавы не рассчитывает на Лукаша Провода.

Шотландия: Маршалл – Хендри, Хэнли, Тирни – О’Доннелл, Мактоминей, Макгрегор, Макгинн, Робертсон – Дайкс, Адамс

Чехия: Вацлик – Цоуфал, Челустка, Калаш, Борил – Крал, Соучек, Масопуст, Дарида, Янкто – Шик

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч чемпионата Европы между Шотландией и Чехией от UA-Футбол

1:1. Шотландцы впервые за много лет имеют в своем составе несколько действительно классных исполнителей. Робертсон, Макгинн, Мактоминей, Тирни – все они играют в основе своих команд в АПЛ. Также будут помогать подопечным Кларка родные стены в Глазго, на этом плюсы для них и заканчиваются. Крепкие чехи наверняка навяжут хозяевам свою систему, поведут гостей вперед Шик, Соучек, Цоуфал и Крал. Четкий фаворит в этой встрече не просматривается, оба коллектива откровенно не убеждают.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.