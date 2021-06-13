Польша - Словакия. Анонс и прогноз матча Евро-2020 на 14 июня 2021

В прошлом году France Football решил не вручать самую престижную индивидуальную награду Золотой мяч. Многим это не понравилось, поскольку Роберт Левандовский провел великолепный сезон, забил более пяти десятков голов и выиграл все возможные титулы. Но не Золотой мяч.

В 2021-м Роберт намерен завершить начатое. Да, Лигу Чемпионов он не выиграл, но забил более сорока голов в Германии, побив вечный рекорд Герда Мюллера. Теперь форварду нужно ударно провести чемпионат Европы. В первом туре его сборная Польши сыграет против Словакии, которую в один голос называют аутсайдером группы. Однако и у "орлов" сейчас хватает проблем.

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Польша 19:00 Словакия

Евро-2020, группа Е, 1-й тур

14 июня, Санкт-Петербург, стадион "Санкт-Петербург"

Арбитр: О. Хацеган

Трансляция: телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

Польша:

Заняв первое место в отборочной группе на Евро, а также удержавшись в дивизионе А Лиги Наций, польская федерация футбола решила, что они достойны большего. Случилась неожиданная смена тренера и у руля команды встал португалец Пауло Соуза.

Пока фанаты и эксперты им не очень довольны. Он начал внедрять схему 5-3-2, которую игроки не могут понять, а одна победа в пяти последних матчах говорит сама за себя: ситуация нестабильна.

Praca, praca, praca. ????????



A mecz ze Słowacją już jutro - nie możemy się doczekać! ???????????? pic.twitter.com/arTehw3vEy — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) June 13, 2021

Главный вопрос перед матчем понедельника - готовность центрбека Беднарека. В последнее время он восстанавливался после повреждения и вряд ли будет готов. Вероятно, его заменит в старте Давидович. Защитник "Динамо" Кендзера, по нашей версии, начнет поединок на скамейке запасных.

Ориентировочный состав: Щенсны - Хелик, Давидович, Глик - Берешиньский, Крыховяк, Модер, Рыбус - Зелинский - Левандовский, Свидерский

Словакия:

"Соколы" попали на Евро не напрямую, выбрав обходный путь. В отборочной группе они оказались позади Уэльса и Хорватии, но на помощь пришла Лига Наций. В плей-офф дивизиона В они вначале обыграли одну Ирландию в серии пенальти, а в решающей игре оказались сильнее другой - Северной.

Наставник Словакии Штефан Таркович сторонник классической схемы 4-2-3-1, на которую делал ставку во всех матчах 2021-го года. В команде есть ряд неплохих игроков, среди которых опытных Хамшик и действующий победитель Серии А Шкриньяр. Не Левандовский конечно, но люди с именем.

Ориентировочный состав: Дубравка - Пекарик, Шатка, Шкриньяр, Губочан - Куцка, Громада - Гараслин, Хамшик, Мак - Дуда

Подготовка к Евро

Перед главным турниром лета оба будущих соперника провели по два спарринга. Очень символично, что каждый матч завершился вничью. Вот такие вот миролюбивые оппоненты.

Польша:

Контрольный матч, 01.06.2021

Польша - Россия 1:1

Голы: Шверчок 3 - Караваев 21

Контрольный матч, 08.06.2021

Польша - Исландия 2:2

Голы: Зелинский 34, Свидерский 88 - Гюдмюндссон 26, Бьярнасон 46

Словакия:

Контрольный матч, 01.06.2021

Словакия - Болгария 1:1

Голы: Бенеш 26 - Илиев 8

Контрольный матч, 06.06.2021

Австрия - Словакия 0:0

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Последние очные встречи

Контрольный матч, 15.11.2013

Польша - Словакия 0:2

Голы: Куцка 31, Мак 39

Контрольный матч, 26.05.2012

Польша - Словакия 1:0

Гол: Перкис 30

Отбор на ЧМ-2010, 14.10.2009

Польша - Словакия 0:1

Гол: Ганцарчик 3 (аг)

Отбор на ЧМ-2010, 15.10.2008

Словакия - Польша 2:1

Голы: Шестак 85, 86 - Смолярек 70

Польша - Словакия: Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Польша - Словакия от UA-Football

Победа Польши 2:1. Если бы матч проходил по расписанию год назад, то "белые орлы" имели бы статус явного и безоговорочного фаворита. Однако смена тренера и его тактическая революция внутри коллектива пока не приносит результат, что увеличивает шансы словаков набрать очки в первом туре. Главный козырь номинальных хозяев - Роберт Левандовский. Форвард в хорошей форме, форвард мотивирован и постарается выдать свой максимум. Именно фактор ЛеванГОЛского может стать решающим, ведь частенько бывает, что на Евро один игрок делает ветер в определенном матче.