Испания - Швеция. Анонс и прогноз матча Евро на 14.06.2021

Они встречались между собой в отборе на Евро, и вот жребий свел их снова. Испания и Швеция прекрасно знают друг друга; у обеих команд море опыта матчей на высоком уровне. При этом "Фурия Роха" уже почти завершила смену поколений, а Швеция - едва ее начала. Сегодня мы узнаем, чья стратегия по итогу оказалась выигрышнее.

Испания сносила всех с пути лет десять назад, а вот начиная с 2014-го команде на больших турнирах не везет. Сперва сами плохо играли, а в 2018-м неудачу предопределил демарш Хулена Лопетеги. Когда неделю назад Серхио Бускетс сдал положительный тест на коронавирус, был эффект дежавю, но, к счастью, остальные испанцы здоровы, так что играть Евро молодежкой не придется.

Форма у "Фурии" приличная. Начиная с ноября 2018 года, испанцы проиграли только один матч из 23 - сборной Украины (0:1). Недавний спарринг против Португалии (0:0) тоже утвердил во мнении, что у команды Луиса Энрике все хорошо - она и бежит, и создает, только Мората многовато мажет. Впрочем, есть еще Жерар Морено, так что это исправимо.

У шведов небогатая история успехов на Евро - да, был полуфинал в 1992-м, был четвертьфинал в 2004-м, но больше ничего. За последние 17 лет команда ни разу не вышла из группы. Видимо, чтоб облегчить решение этой задачи Янне Андерссон весной вернул в команду 40-летнего Ибрагимовича, но тот, как назло, сломался, так что на Евро придется обходится без него.

Формально викинги в сильной форме - у них пять кряду побед. Другое дело, что это победы над Арменией, финнами, эстонцами, Косово и Грузией. На фоне сильных соперников все не так радужно: в 2020 году шведы вылетели из элитного дивизиона Лиги Наций. Им не хватает скорости и креатива впереди, а защита уязвима против индивидуалистов, вроде Мбаппе, Бруну или даже Влашича. Для Испании это шанс.

Pedri can write history for Spain on Monday. If he plays against Sweden in Sevilla, he would become the youngest footballer to debut with Spain in the Euros with 18 years, 6 months and 18 days. [sport] pic.twitter.com/XGDnWTsdYd