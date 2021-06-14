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Испания - Швеция. Анонс и прогноз матча Евро на 14.06.2021

Евро
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Техника против мощи

Испания - Швеция. Анонс и прогноз матча Евро на 14.06.2021

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Европы. 1-й тур
14 июня. Севилья. "Ла Картуха"
Испания 22:00 Швеция
Арбитр: Славко Винчич (Словения)
Трансляция: Футбол 1

Они встречались между собой в отборе на Евро, и вот жребий свел их снова. Испания и Швеция прекрасно знают друг друга; у обеих команд море опыта матчей на высоком уровне. При этом "Фурия Роха" уже почти завершила смену поколений, а Швеция - едва ее начала. Сегодня мы узнаем, чья стратегия по итогу оказалась выигрышнее.

Испания

Испания сносила всех с пути лет десять назад, а вот начиная с 2014-го команде на больших турнирах не везет. Сперва сами плохо играли, а в 2018-м неудачу предопределил демарш Хулена Лопетеги. Когда неделю назад Серхио Бускетс сдал положительный тест на коронавирус, был эффект дежавю, но, к счастью, остальные испанцы здоровы, так что играть Евро молодежкой не придется.

Форма у "Фурии" приличная. Начиная с ноября 2018 года, испанцы проиграли только один матч из 23 - сборной Украины (0:1). Недавний спарринг против Португалии (0:0) тоже утвердил во мнении, что у команды Луиса Энрике все хорошо - она и бежит, и создает, только Мората многовато мажет. Впрочем, есть еще Жерар Морено, так что это исправимо.

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Швеция

У шведов небогатая история успехов на Евро - да, был полуфинал в 1992-м, был четвертьфинал в 2004-м, но больше ничего. За последние 17 лет команда ни разу не вышла из группы. Видимо, чтоб облегчить решение этой задачи Янне Андерссон весной вернул в команду 40-летнего Ибрагимовича, но тот, как назло, сломался, так что на Евро придется обходится без него.

Формально викинги в сильной форме - у них пять кряду побед. Другое дело, что это победы над Арменией, финнами, эстонцами, Косово и Грузией. На фоне сильных соперников все не так радужно: в 2020 году шведы вылетели из элитного дивизиона Лиги Наций. Им не хватает скорости и креатива впереди, а защита уязвима против индивидуалистов, вроде Мбаппе, Бруну или даже Влашича. Для Испании это шанс.

Испания - Швеция: статистика личных встреч

Команды встречались между собой в отборе к этому Евро в 2019 году, и тогда Испания легко победила дома 3:0, но имела проблемы на выезде - 1:1. Впрочем, то была команда Роберта Морено, а сегодня Испанию тренирует Луис Энрике, и это немного другая сборная.

Также можно вспомнить совсем древние противостояния сборных в 2006-08 годах, и там тоже были матчи на три результата - два выиграла "Фурия", один - викинги.

Испания - Швеция: последние матчи команд

Последние матчи Испании

Испания - Швеция. Анонс и прогноз матча Евро на 14.06.2021 - изображение 1

Последние матчи Швеции

Испания - Швеция. Анонс и прогноз матча Евро на 14.06.2021 - изображение 2

Ориентировочные составы команд

Испания: Симон - Льоренте, Лапорт, Пау Торрес, Альба - Алькантара, Родри, Коке - Ферран Торрес, Мората, Морено

Швеция: Ольсен - Лустиг, Линделеф, Даниэльсон, Аугустинссон - Себастьян Ларссон, Экдаль, Ольссон, Форсберг - Исак, Берг

Испания - Швеция: ставки и коэффициенты

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Испания - Швеция: прогноз от UA-Football

Шведы постоянно пропускали по 2-3 мяча в матчах минувшей Лиги Наций. Стоит хорошенько нажать - как у них возникают проблемы. Между тем, Испания сыграет дома, и у нее полно специалистов, которые умеют и нажать, и забить. Поставим на ее победу с форой (-1,5) - букмекеры предлагают этот вариант с коэффициентами 2,1-2,2.

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В статье: Швеция Испания Прогнозы
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