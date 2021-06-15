Битва титанов. Франция – Германия. Анонс и прогноз на матч Евро на 15.06.21

Евро-2020. Группа F, 1-й тур

15 июня. Мюнхен, "Арена Мюнхен"

Франция 22:00 Германия

Трансляция – oll.tv

Двух последних обладателей Кубка мира Францию и Германию угораздило попасть в один квартет, да ещё и в компании действующего чемпиона Европы Португалии. Мы привыкли видеть противостояния такого уровня на поздних стадиях плей-офф, но в этот раз уже первый тур группового этапа дарит нам такую вывеску.

Франция

Франция подходит к предстоящему Евро-2020 в качестве главного фаворита турнира. В их пользу говорит и невероятный состав, оцениваемый в более чем миллиард евро, и опыт, и невероятные выступления на последних крупных международных соревнованиях (финал ЧЕ-2016 и победа на ЧМ-2018). В этой команде откровенными пассажирами выглядят лишь Курт Зума и третий кипер Манданда, а в остальном во всех линиях хватает топ-исполнителей. Для полного счастья Дидье Дешам даже пожертвовал принципами и вызвал в сборную Карима Бензема, проведшего блистательный сезон в Мадриде.

В последние годы "трёхцветные" добивались невероятных результатов, но вот вопросов к стилю хватало. Бывший опорник Дешам проявлял даже где-то излишнюю прагматичность: не стеснялся использовать работоспособных пахарей Матюиди или Сиссоко в качестве вингеров, крайки в обороне Павар и Эрнандес вообще-то достаточно квалифицированы даже для игры в центре защиты, а Гризманн никогда бы не получил своей позиции "десятки", если бы Симеоне в своё время не научил его пахать как проклятого. Даже использование Канте именно в качестве единственного опорника лишний раз подтверждает, какой же Дешам перестраховщик.

Но возвращение Бензема всё изменило. Во-первых, тактически. Дешам перед Евро наигрывал весьма смелый по своим меркам ромб в центре поля в 4-4-2 с "десяткой" Гризманном и Каримом с Мбаппе впереди. Никто из других сборных и близко не обладает таким нападением ни по классу игроков, ни по их потенциальной синергии. Бензема явно не хватает сыгранности с партнёрами, зато в теории все просто великолепно – Карим и Антуан могут и завершить эпизод, и тонко подыграть партнёру, от Мбаппе в таком сочетании будет требоваться больше смещений на фланг и открываний за спину защитникам, пока Гризманн и Бензема будут уничтожать опорку соперника. Обратная сторона возвращения Карима – атмосфера в раздевалке. Французам в 2014-м году дорого обошёлся конфликт Раймона Доменека с Анелька, стоивший "трехцветным" вылета уже из группы. Тревожным звоночком стала недавняя ссора Мбаппе и Жиру. Напрямую это с Бензема не свяжешь, хотя Карим уже позволял себе шутливо оскорблять Оливье в соцсетях и вряд ли их отношения назовёшь теплыми.

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Германия

Если Дешам заслужил себе реноме зануды, то Йоахим Лёв в последние годы – это безумный профессор. Поколение, выросшее за то время, пока Йоги трудится в сборной, уже вскоре получит право голосовать в Германии. За эти годы Лёв успел многое сделать, но в последнее время он явно заскучал и его слишком далеко занесло в опытах. Главный тренер так много экспериментировал со схемами, ролями игроков и игровыми рисунками, что предсказать их результат на Евро или угадать игровую модель не поможет и гадалка.

Перед стартом своего прощального турнира у руля "бундестим" Лёв набрался храбрости и исправил свою ошибку, вернув Мюллера и Хуммельса в сборную.

Томас, вероятно, возглавит вариативную и очень гибкую линию атаки, где также ожидается Хаверц и Гнабри. Все они могут меняться позициями и ролями, а если что, можно выпустить более прямолинейных Вернера и Сане. В полузащите Лёв хранит верность Кроосу, компанию которому может составить Гюндоган, хотя тут всё зависит от схемы. В последнем спарринге с Латвией (7:1) немцы попробовали 3-4-3 с Киммихом справа, что вылилось в шикарный разгром. Киммих замаскировал проблемы на правом фланге, хотя его отсутствие в центре поля сказывалось даже при его величестве Кроосе. Некоторые опасения вызывает центр обороны Германии, так что формация с трёмя ЦЗ выглядит вполне органично. В ней найдётся место и Рюдигеру, воскресшему в последние полгода, и для Зюле, и для Хуммельса, недостаток которого в скорости могут компенсировать сразу два партнёра.

В теории футбол Германии может стать самым ярким событием этого Евро, но на деле мы имеем не очень сыгранную команду, которая и сама до конца не понимает, во что они будут играть. В любом случае, на это будет любопытно посмотреть.

Личные встречи

За всё время соперники встречались 31 раз. У Германии 10 побед против 14 у французов, 7 игр завершились вничью. В последних 5 встречах "трёхцветные" и вовсе не уступали (3 победы, 2 ничьи). Всего "бундестим" в этом веке проиграл 6 из 11 игр Франции, в свою очередь выиграв лишь два раза.

Статистика и факты

Гнабри отличается результативным действием в сборной каждые 80 минут (16 голов и 6 ассистов в 22 матчах)

У Нойера 100 матчей за сборную Германии (рекорд среди киперов)

Мюллер – лучший бомбардир сборной в текущем составе (39 голов в 102 матчах)

В 8 матчах отбора немцы забили два и больше голов

В 10 из 12 последних встреч немцы пропускали голы

Франция не проигрывала Германии в 5 последних встречах

Франция проиграла лишь одну из 20 последних встреч

Бензема может провести свою первую официальную игру за сборную за 6 лет и 11 месяцев

Ориентировочные составы

Франция: Льорис – Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандес – Погба, Канте, Толиссо – Гризманн – Бензема, Мбаппе

Германия: Нойер – Гинтер, Хуммельс, Рюдигер – Киммих, Кроос, Гюндоган, Госенс – Хаверц, Мюллер, Гнабри

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Франция – Германия от UA-Футбол

Победа Франции 2:1. Несмотря на очевидную тенденцию к низкой результативности на Евро, в этом матче смело можем ждать тотала больше 2.5 с коэффициентом в районе 2.2. Германия имеет не самую надежную оборону, при этом всё равно действуя в агрессивной манере. "Трёхцветные" при всей своей аккуратности большие любители устроить перестрелку, обладая Мбаппе, Гризманном и Бензема. С такой атакой не справится и тройка ЦЗ "бундестим".