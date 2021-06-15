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Турция - Уэльс. Анонс и прогноз матча Евро-2020 на 16 июня 2021

Евро
(2 голосов)

Каждый хочет победить

Турция - Уэльс. Анонс и прогноз матча Евро-2020 на 16 июня 2021

Фото: FA Wales

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

В рамках второго тура группового этапа Евро-2020 сборная Турция сыграет против Уэльса. Принимать матч двух коллективов будет Олимпийский стадион в Баку, на котором "драконы" уже успели дебютировать. Однако поддержка трибун, учитывая географическое расположение стран, должна быть на стороне "лунных звезд", которым обязательно нужно побеждать. Футболисты Уэльса выйдут на поле с похожей задачей.

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Турция 19:00 Уэльс

Евро-2020, группа А, 2-й тур
16 июня, Баку, Олимпийский стадион
Арбитр: А. Диаш
Трансляция: телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

Турция:

В первом туре коллектив Шенол Гюнеша разочаровал многих. Мы понимаем, с Италией, еще и в Риме, соперничать сложно, но сугубо защитная тактика, цель которой была удержать счет 0:0, это явно не то, что хотели увидеть болельщики. В рамках отбора "лунные звезды" часто слышали комплименты, но сейчас восторженных откликов стало меньше. По крайней мере, до матча среды.

Маловероятно, что опытный наставник решится вносить серьезные изменения после недавнего фиаско, однако несколько замен все же состоится. Как минимум, мы ожидаем увидеть в старте Ундера и Кахведжи, которые сменят Карамана и Языджи. Бурак Йылмаз сохранит свое место на поле.

Ориентировочный состав: Чакыр - Челик, Демираль, Сеюнджю, Мераш - Йокушлу - Ундер, Кахведжи, Туфан, Чалханоглу - Йылмаз

Уэльс:

После игры со Швейцарией, наставник "драконов" Роберт Пейдж честно признал, что его команде повезло удержать ничью на полях Баку. Действительно, "нати" играли интереснее, однако, забив гол, они сбавили обороты, чем и воспользовался Уэльс, сравняв со стандарта. Теперь они в неплохом турнирном положении, а успех в среду может их приблизить к раунду плей-офф.

Несмотря на схемы в контрольных матчах, Пейдж отказался от наработок и в первом туре сыграл 4-2-3-1. Вряд ли в среду он откажется от этой задумки, учитывая, что она принесла свои плоды. Также маловероятно, что мы увидим много изменений в стартовом наборе игроков.

Ориентировочный состав: Уорд - Робертс, Мефам, Родон, Дэвис - Аллен, Моррелл - Бэйл, Рэмси, Джеймс - Мур

Турнирное положение команд

# Команда И В Н П М РМ О
1 Италия 1 1 0 0 3-0 +3 3
2 Уэльс 1 0 1 0 1-1 0 1
3 Швейцария 1 0 1 0 1-1 0 1
4 Турция 1 0 0 1 0-3 -3 0

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Последние очные матчи

Отбор на ЧМ-1998, 20.08.1997
Турция - Уэльс 6:4
Голы: Шукюр 5, 37, 77, 82, Акьюз 8, Четин 61 - Блейк 18, Сэвидж 20, Сондерс 32, Мелвилл 52

Отбор на ЧМ-1998, 14.12.1996
Уэльс - Турция 0:0

Отбор на ЧМ-1982, 25.03.1981
Турция - Уэльс 0:1
Гол: Харрис 67

Отбор на ЧМ-1982, 15.10.1980
Уэльс - Турция 4:0
Голы: Флинн 19, Джеймс 37 (п), 85, Уолш 87

Турция - Уэльс: Ставки и коэффициенты

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2.49
3.15
3.30
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3.15
3.30
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2.44
3.01
3.22
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Прогноз на матч Турция - Уэльс от UA-Football

Победа Турции 2:1. В рамках первого тура обе команды играли исключительно вторым номером, полностью отдав инициативу сопернику. Когда такие коллективы встречаются лицом к лицу, фактор первого гола имеет огромное значение. В целом, несмотря на разгром в игре с итальянцами, Турция выглядит, как нам кажется, небольшим фаворитом. Им по силам доказать, что результат в Риме - случайность и их рано начали списывать со счетов. Ставим на минимальную победу "лунных звезд".

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В статье: Швейцария Уэльс Евро-2020 Прогнозы
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