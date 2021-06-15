Турция - Уэльс. Анонс и прогноз матча Евро-2020 на 16 июня 2021

В рамках второго тура группового этапа Евро-2020 сборная Турция сыграет против Уэльса. Принимать матч двух коллективов будет Олимпийский стадион в Баку, на котором "драконы" уже успели дебютировать. Однако поддержка трибун, учитывая географическое расположение стран, должна быть на стороне "лунных звезд", которым обязательно нужно побеждать. Футболисты Уэльса выйдут на поле с похожей задачей.

Турция 19:00 Уэльс

Евро-2020, группа А, 2-й тур

16 июня, Баку, Олимпийский стадион

Арбитр: А. Диаш

Трансляция: телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2"

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Последние новости и составы

Турция:

В первом туре коллектив Шенол Гюнеша разочаровал многих. Мы понимаем, с Италией, еще и в Риме, соперничать сложно, но сугубо защитная тактика, цель которой была удержать счет 0:0, это явно не то, что хотели увидеть болельщики. В рамках отбора "лунные звезды" часто слышали комплименты, но сейчас восторженных откликов стало меньше. По крайней мере, до матча среды.

Turkey attempted just three shots against Italy and did not register a shot on target... Roberto Mancini's side had 24 shots in total. ????#EURO2020 #TUR #ITA — Squawka Football (@Squawka) June 11, 2021

Маловероятно, что опытный наставник решится вносить серьезные изменения после недавнего фиаско, однако несколько замен все же состоится. Как минимум, мы ожидаем увидеть в старте Ундера и Кахведжи, которые сменят Карамана и Языджи. Бурак Йылмаз сохранит свое место на поле.

Ориентировочный состав: Чакыр - Челик, Демираль, Сеюнджю, Мераш - Йокушлу - Ундер, Кахведжи, Туфан, Чалханоглу - Йылмаз

Уэльс:

После игры со Швейцарией, наставник "драконов" Роберт Пейдж честно признал, что его команде повезло удержать ничью на полях Баку. Действительно, "нати" играли интереснее, однако, забив гол, они сбавили обороты, чем и воспользовался Уэльс, сравняв со стандарта. Теперь они в неплохом турнирном положении, а успех в среду может их приблизить к раунду плей-офф.

Несмотря на схемы в контрольных матчах, Пейдж отказался от наработок и в первом туре сыграл 4-2-3-1. Вряд ли в среду он откажется от этой задумки, учитывая, что она принесла свои плоды. Также маловероятно, что мы увидим много изменений в стартовом наборе игроков.

Ориентировочный состав: Уорд - Робертс, Мефам, Родон, Дэвис - Аллен, Моррелл - Бэйл, Рэмси, Джеймс - Мур

Турнирное положение команд

# Команда И В Н П М РМ О 1 Италия 1 1 0 0 3-0 +3 3 2 Уэльс 1 0 1 0 1-1 0 1 3 Швейцария 1 0 1 0 1-1 0 1 4 Турция 1 0 0 1 0-3 -3 0

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Последние очные матчи

Отбор на ЧМ-1998, 20.08.1997

Турция - Уэльс 6:4

Голы: Шукюр 5, 37, 77, 82, Акьюз 8, Четин 61 - Блейк 18, Сэвидж 20, Сондерс 32, Мелвилл 52

Отбор на ЧМ-1998, 14.12.1996

Уэльс - Турция 0:0

Отбор на ЧМ-1982, 25.03.1981

Турция - Уэльс 0:1

Гол: Харрис 67

Отбор на ЧМ-1982, 15.10.1980

Уэльс - Турция 4:0

Голы: Флинн 19, Джеймс 37 (п), 85, Уолш 87

Турция - Уэльс: Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Турция - Уэльс от UA-Football

Победа Турции 2:1. В рамках первого тура обе команды играли исключительно вторым номером, полностью отдав инициативу сопернику. Когда такие коллективы встречаются лицом к лицу, фактор первого гола имеет огромное значение. В целом, несмотря на разгром в игре с итальянцами, Турция выглядит, как нам кажется, небольшим фаворитом. Им по силам доказать, что результат в Риме - случайность и их рано начали списывать со счетов. Ставим на минимальную победу "лунных звезд".