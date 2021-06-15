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Турция - Уэльс. Анонс и прогноз матча Евро-2020 на 16 июня 2021
Каждый хочет победить
Фото: FA Wales
В рамках второго тура группового этапа Евро-2020 сборная Турция сыграет против Уэльса. Принимать матч двух коллективов будет Олимпийский стадион в Баку, на котором "драконы" уже успели дебютировать. Однако поддержка трибун, учитывая географическое расположение стран, должна быть на стороне "лунных звезд", которым обязательно нужно побеждать. Футболисты Уэльса выйдут на поле с похожей задачей.
Турция 19:00 Уэльс
Евро-2020, группа А, 2-й тур
16 июня, Баку, Олимпийский стадион
Арбитр: А. Диаш
Трансляция: телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2"
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Последние новости и составы
Турция:
В первом туре коллектив Шенол Гюнеша разочаровал многих. Мы понимаем, с Италией, еще и в Риме, соперничать сложно, но сугубо защитная тактика, цель которой была удержать счет 0:0, это явно не то, что хотели увидеть болельщики. В рамках отбора "лунные звезды" часто слышали комплименты, но сейчас восторженных откликов стало меньше. По крайней мере, до матча среды.
Turkey attempted just three shots against Italy and did not register a shot on target... Roberto Mancini's side had 24 shots in total. ????#EURO2020 #TUR #ITA— Squawka Football (@Squawka) June 11, 2021
Маловероятно, что опытный наставник решится вносить серьезные изменения после недавнего фиаско, однако несколько замен все же состоится. Как минимум, мы ожидаем увидеть в старте Ундера и Кахведжи, которые сменят Карамана и Языджи. Бурак Йылмаз сохранит свое место на поле.
Ориентировочный состав: Чакыр - Челик, Демираль, Сеюнджю, Мераш - Йокушлу - Ундер, Кахведжи, Туфан, Чалханоглу - Йылмаз
Уэльс:
После игры со Швейцарией, наставник "драконов" Роберт Пейдж честно признал, что его команде повезло удержать ничью на полях Баку. Действительно, "нати" играли интереснее, однако, забив гол, они сбавили обороты, чем и воспользовался Уэльс, сравняв со стандарта. Теперь они в неплохом турнирном положении, а успех в среду может их приблизить к раунду плей-офф.
GAINS ????#WAL | #EURO2020 | #TogetherStronger pic.twitter.com/wewodUEnhu— Wales ???????????????????????????? (@Cymru) June 15, 2021
Несмотря на схемы в контрольных матчах, Пейдж отказался от наработок и в первом туре сыграл 4-2-3-1. Вряд ли в среду он откажется от этой задумки, учитывая, что она принесла свои плоды. Также маловероятно, что мы увидим много изменений в стартовом наборе игроков.
Ориентировочный состав: Уорд - Робертс, Мефам, Родон, Дэвис - Аллен, Моррелл - Бэйл, Рэмси, Джеймс - Мур
Турнирное положение команд
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Италия
|1
|1
|0
|0
|3-0
|+3
|3
|2
|Уэльс
|1
|0
|1
|0
|1-1
|0
|1
|3
|Швейцария
|1
|0
|1
|0
|1-1
|0
|1
|4
|Турция
|1
|0
|0
|1
|0-3
|-3
|0
Последние очные матчи
Отбор на ЧМ-1998, 20.08.1997
Турция - Уэльс 6:4
Голы: Шукюр 5, 37, 77, 82, Акьюз 8, Четин 61 - Блейк 18, Сэвидж 20, Сондерс 32, Мелвилл 52
Отбор на ЧМ-1998, 14.12.1996
Уэльс - Турция 0:0
Отбор на ЧМ-1982, 25.03.1981
Турция - Уэльс 0:1
Гол: Харрис 67
Отбор на ЧМ-1982, 15.10.1980
Уэльс - Турция 4:0
Голы: Флинн 19, Джеймс 37 (п), 85, Уолш 87
Турция - Уэльс: Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Турция - Уэльс от UA-Football
Победа Турции 2:1. В рамках первого тура обе команды играли исключительно вторым номером, полностью отдав инициативу сопернику. Когда такие коллективы встречаются лицом к лицу, фактор первого гола имеет огромное значение. В целом, несмотря на разгром в игре с итальянцами, Турция выглядит, как нам кажется, небольшим фаворитом. Им по силам доказать, что результат в Риме - случайность и их рано начали списывать со счетов. Ставим на минимальную победу "лунных звезд".
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