Турция - Уэльс. Анонс и прогноз матча Евро-2020 на 16 июня 2021

В рамках второго тура группового этапа Евро-2020 сборная Турция сыграет против Уэльса. Принимать матч двух коллективов будет Олимпийский стадион в Баку, на котором "драконы" уже успели дебютировать. Однако поддержка трибун, учитывая географическое расположение стран, должна быть на стороне "лунных звезд", которым обязательно нужно побеждать. Футболисты Уэльса выйдут на поле с похожей задачей.

Евро-2020, группа А, 2-й тур

16 июня, Баку, Олимпийский стадион

Арбитр: А. Диаш

Трансляция: телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

В первом туре коллектив Шенол Гюнеша разочаровал многих. Мы понимаем, с Италией, еще и в Риме, соперничать сложно, но сугубо защитная тактика, цель которой была удержать счет 0:0, это явно не то, что хотели увидеть болельщики. В рамках отбора "лунные звезды" часто слышали комплименты, но сейчас восторженных откликов стало меньше. По крайней мере, до матча среды.

Turkey attempted just three shots against Italy and did not register a shot on target... Roberto Mancini's side had 24 shots in total. ????#EURO2020 #TUR #ITA