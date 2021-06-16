Украина - Северная Македония. Анонс и прогноз матча Евро-2020 на 17.06.2021

Два гола в ворота сборной Нидерландов стали для членов украинской сборной сильным козырем на поле послематчевой битвы. Этим аргументом Шевченко и его подопечные пытались перекрыть все негативные моменты, выводя итог, что команда проявила себя на старте Евро-2020 хорошо. Но по объективной и беспристрастной оценке украинцы должны были проигрывать практически без шансов – 0:2 или 0:3. Качество игры показало, что проигрышная серия на чемпионатах Европы достигла шестиматчевой отметки не случайно.

Голы только помогли прервать еще одну серию – засушливую, которая в финальных частях Евро составляла 553 минуты (начиная с 2012-го года). Голы, однако, необходимы в следующем матче. Без забитых мячей Украина сможет рассчитывать максимум на нулевую ничью, а этого будет мало в поединке с номинальным аутсайдером группы. И теперь возникает закономерный вопрос: а готова ли Украина забивать тогда, когда от него этого ждут и требуют? И справится ли с давлением ответственности за результат? Вскоре узнаем.

Евро-2020. Группа С. Второй тур

17.06.2021. Румыния. Бухарест. Национальный стадион

Арбитр в поле – Фернандо Андрес Рапаллини (Аргентина)

Украина 16:00 Северная Македония

Текстовая ОНЛАЙН трансляция матча - матч-центр UA-Футбол >>>; видеотрансляция - ТК "Футбол 1", "Футбол 2", "Украина"

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Украина

Благодаря двум забитым мячам Украина после первого тура группового этапа расположилась на третьей позиции среди лучших третьих мест группы и в сетке турнира претендует на выход в плей-офф. Это ярко демонстрирует, каким щадящим является формат Евро-2020, но даже он не потерпит второго поражения подряд в групповом этапе.

Вряд ли ничья пойдет Украине на пользу, поэтому настраиваться нужно исключительно на три очка. Об этом мечтает и соперник, однако с Северной Македонии все же спрос меньше. Соответственно, ниже и давление ответственности. На таких турнирах это может сыграть свою роль, но Украине нужно попробовать сделать акцент на других компонентах – мастерстве, опыте, тактическом арсенале.

По общему качеству футболистов Украина превосходит Северную Македонию, физически ей не уступает, а с мандражом надо справиться сразу после стартового свистка. Это рецепт, который может принести долгожданный успех: первую за последние семь матчей победу в финальной части чемпионатов Европы (с 2012-го года). Если не сейчас, то когда в следующий раз?

В стартовом составе интригует позиция левого защитника – решится ли Шевченко заменить Виталия Миколенко на Эдуарда Соболя? А может, применит менее очевидный вариант с переводом Матвиенко влева и выходом в центре защиты в пару с Забарным Кривцова или Попова? Как справляться с проблемой левого вингера: выпускать Цыганкова, который страдал от травм, или же снова полагаться на Марлоса, которого не критиковал после стартового поединка только ленивый? Было бы интересно взглянуть на какие-то нестандартные ходы со стороны тренеров сборной: например, перевод Зинченко на фланг полузащиты и выход в центре Николай Шапаренко. Ведь именно после подобных перестроений Украины и забила голы в ворота Нидерландов.

Украина: Бущан - Караваев, Забарный, Матвиенко, Соболь - Сидорчук, Малиновский, Зинченко - Ярмоленко, Цыганков - Яремчук

Северная Македония

Северная Македония понравилась в матчах, предшествовавших чемпионату Европы. А вот в стартовом поединке Евро-2020 слишком явными были слабые места балканской сборной: проблемная защита, эмоциональная, а не тактико-техническая основа игры, авантюрная атака. Но это был первый в истории этой страны поединок на крупном турнире сборных. Неудивительно, что превалировали эмоции. Если северо-македонцам удастся сыграть с холодной головой, то у Украины могут быть проблемы.

Австрия нашла подход к воротам сборной Северной Македонии через фланги. Едва ли не каждый навес в том поединке вызывал панику во владениях Димитриевски, что указывает Украине на слабые места ближайшего соперника. В то же время эта ситуация должна показать, хорошо ли тренер македонцев Игорь Ангеловски работать над ошибками.

Для Северной Македонии это последний реальный шанс зацепиться на этом турнире за сенсацию. Другой новичок Евро (сборная Финляндии) свои очки добыл еще в первом туре, а македонцам остаются матчи против украинцев и нидерландцев. С последними однозначно будет труднее.

Северная Македония: Димитриевски - Николов - Ристовски, Велковски, Муслиу - Алиоски - Барди, Адеми, Эльмас - Пандев, Трайковски

Украина - Северная Македония. Статистика личных встреч

Ранее Украина встречалась с македонцами четыре раза и в одном из этих четырех матчей не забивали обе команды. Украина выиграла две последних встречи со счетами 1: 0 и 2: 0, но прежде (в далеком 2004-м году) уступила 0: 1. Дебютный же поединок в истории этого противостояния состоялся в 2003-м году и закончился ничьей 0: 0.

Опыт забитых голов в ворота Северной Македонии среди Украинский имеют Евгений Селезнев (с пенальти), Артем Кравец и Сергей Сидорчук.

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Украина - Северная Македония. Последние матчи команд

О неудачную серию украинский на чемп ионатах Европы уже сказано выше. Стоит добавить, что поражение от Нидерландов стала первой для Украины за последние семь матчей.

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Северная Македония также не привыкла к поражениям. До старта Евро-2020 балканцы подошли с серией трех побед и ничьих. Поражение от Австрии стала первой для македонцев за последние пять поединков.

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Украина - Северная Македония. Турнирное положение команд

# Команда И В Н П М РМ О 1 Австрия 1 1 0 0 3-1 +2 3 2 Нидерланды 1 1 0 0 3-2 +1 3 3 Украина 1 0 0 1 2-3 -1 0 4 Северная Македония 1 0 0 1 1-3 -2 0

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Украина - Северная Македония. Ставка и коэффициенты

Украина - Северная Македония. Прогноз матча от UA-Футбол

Победа Украины 1:0. Мастерства, старания и упорства Украине должно хватить для победы. Она не будет легкой, но на чемпионате Европы бесполезно рассчитывать на прогулки. Если в свой футбол сыграет группа атаки, а центр поля не провалится, будет шанс даже выиграть с сухим счетом. В этом матче напрашивается тотал меньше 2,5 и победа Украины.