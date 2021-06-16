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Нидерланды - Австрия. Анонс и прогноз матча Евро-2020 на 17.06.2021
Под пристальным взглядом украинских фанатов
Твіттер збірної Нідерландів/Автор невідомий
Чемпионат Европы-2020
Группа C, второй тур
17 июня, 22:00. "Йохан Кройф Арена" (Амстердам)
Главный арбитр: Орель Гринфилд (Израиль)
Прямая трансляция: Украина, Футбол 1, OLL.TV
На момент начала этого матча уже будет известен результат поединка между сборными Украины и Северной Македонии, которые тоже входят в квартет C. Даже неизвестно какой итоговый результат встречи в Амстердаме будет лучшим для "сине-желтых". Обе команды крепкие, имеют хороших исполнителей, играют по примерно одинаковой схеме, но используют ее по-разному. Как же завершится битва лидеров группы после первого тура?
Нидерланды
Нельзя сказать, что подопечные Франка де Бура удивили футбольную общественность в минувшее воскресенье во встрече против сборной Украины, однако не такой мощной игры от них ожидали. Первые 10 минут "оранье" прочно зажали соперника в сетях своих атак, чувствуя себя хозяином на чужой половине поля. Для того же Дюмфриса это был золотой матч, который заставит агентов и селекционеров следить в дальнейшем за действиями 25-летнего капитана "ПСВ". Свое преимущество Нидерланды воплотили в два гола уже после перерыва, а потом... решили, что результат уже в кармане. Хотя и в итоге победа была одержана, однако вот эта слабинка дает неплохой шанс австрийцам.
"Оранье" в последние годы не блещут результатами, а на Чемпионатах Европы и тем более. Все началось с Евро-2008, на котором состоялся золотой матч российского футбола: тогда наши "недоброжелательные соседи" обыграли Нидерланды в четвертьфинале. Затем ноль очков за три матча в Харькове, а отбор на Евро-2016 после бронзы ЧМ-2014 Нидерланды не прошли. Ужас, который может стать близким к завершению уже после матча с австрийцами.
????????????????????, ????????????????????, ???????????????????? ⚡️— OnsOranje (@OnsOranje) June 14, 2021
➥ Best one right here?#EURO2020 #NED pic.twitter.com/N3yE2aAEuh
Австрия
Подопечные Франко Фоды в первом туре сделали то, что и должны были сделать: обыграли аутсайдера группы Северную Македонию. То, что окончательно выйти вперед австрийцы смогли на 78-й минуте, не значит, что им было трудно. Команда ждет, пока соперник ошибется и жалит в болевые точки. Но не обошлось в воскресенье и без собственных недоразумений - именно таким словом можно полностью охарактеризовать пропущенный мяч, который стал историческим для македонцев.
Австрийцы в прошлом туре забили больше, чем на своих двух предыдущих чемпионатах Европы. Подопечные Фоды выжидали, когда соперник даст свободную зону. Первый и третий мячи были забиты благодаря этой фишке. Интересно, что так и полностью непонятно где лидер Алаба провел тот матч: начинал в центре поля, затем сел ниже, а ассист на Грегорича давал уже с левого фланга.
Gemma Burschen! #AUT #EURO2020 pic.twitter.com/F5y1moXxUG— ÖFB - oefb.at (@oefb1904) June 16, 2021
Кадры
Уже перед вторым туром одна из команд осталась без своего исполнителя. Арнаутович в поединке с македонцами вышел на замену, забил и при праздновании оскорбил соперников, за что
Последние матчи команд
Последние пять встреч Нидерландов
- 13.06.2021. Нидерланды - Украина 3:2 (Евро-2020)
- 06.06.2021. Нидерланды - Грузия 3:0 (ТМ)
- 02.06.2021. Нидерланды - Шотландия 2:2 (ТМ)
- 30.03.2021. Гибралтар - Нидерланды 0:7 (отбор на ЧМ-2022)
- 27.03.2021. Нидерланды - Латвия 2:0 (отбор на ЧМ-2022)
Последние пять встреч Австрии
- 13.06.2021. Австрия - Северная Македония 3:1 (Евро-2020)
- 06.06.2021. Австрия - Словакия 0:0 (ТМ)
- 02.06.2021. Англия - Австрия 1:0 (ТМ)
- 31.03.2021. Австрия - Дания 0:4 (отбор на ЧМ-2022)
- 28.03.2021. Австрия - Фарерские острова 3:1 (отбор на ЧМ-2022)
Турнирная таблица группы C
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Австрия
|1
|1
|0
|0
|3-1
|+2
|3
|2
|Нидерланды
|1
|1
|0
|0
|3-2
|+1
|3
|3
|Украина
|1
|0
|0
|1
|2-3
|-1
|0
|4
|Северная Македония
|1
|0
|0
|1
|1-3
|-2
|0
Цифры и факты
- Австрия забила только в одном матче из последних четырех.
- Нидерланды отмечаются минимум дважды в воротах соперника восемь встреч подряд.
- Команды играли между собой в официальных матчах еще почти 18 лет назад. Сегодняшнему игроку Нидерландов Райану Гравенберху тогда еще был только один годик.
- В последний раз "оранье" дважды подряд побеждали на Евро в 2008 году. Тогда они получили девять очков на групповом этапе.
- Австрия же вообще имеет в активе всего одну победу в финальных стадиях ЧЕ.
- Ни разу австрийцы еще не побеждали нидерландцев на выезде, при этом забив в каждом матче.
Пять последних личных встреч Австрии и Нидерландов
- 04.06.2016. Австрия - Нидерланды 0:2 (ТМ)
- 09.02.2011. Нидерланды - Австрия 3:1 (ТМ)
- 26.03.2008. Австрия - Нидерланды 3:4 (ТМ)
- 06.09.2003. Нидерланды - Австрия 3:1 (отбор на Евро-2004)
- 16.10.2002. Австрия - Нидерланды 0:3 (отбор на Евро-2004)
Ставки и коэффициенты на матч Нидерланды - Австрия
Прогноз на матч Нидерланды - Австрия
"Оранье" не будут в этом матче явным лидером. Оба коллектива играют по схеме с тремя центральными защитниками, любят атаковать флангами, особенно правой их частью. Единственное весомое преимущество сборной Нидерландов - центр поля: против Украины он работал очень хорошо, а вот австрийские хавбеки не показали свой класс против македонцев: почти не давались атаки через центр. Этот фактор должен принести хозяевам результат. Ну и не забываем о поддержке трибун. Прогноз: победа Нидерландов 2:1.
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