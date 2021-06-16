Нидерланды - Австрия. Анонс и прогноз матча Евро-2020 на 17.06.2021

Чемпионат Европы-2020

Группа C, второй тур

17 июня, 22:00. "Йохан Кройф Арена" (Амстердам)

Главный арбитр: Орель Гринфилд (Израиль)

Прямая трансляция: Украина, Футбол 1, OLL.TV

На момент начала этого матча уже будет известен результат поединка между сборными Украины и Северной Македонии, которые тоже входят в квартет C. Даже неизвестно какой итоговый результат встречи в Амстердаме будет лучшим для "сине-желтых". Обе команды крепкие, имеют хороших исполнителей, играют по примерно одинаковой схеме, но используют ее по-разному. Как же завершится битва лидеров группы после первого тура?

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Нидерланды

Нельзя сказать, что подопечные Франка де Бура удивили футбольную общественность в минувшее воскресенье во встрече против сборной Украины, однако не такой мощной игры от них ожидали. Первые 10 минут "оранье" прочно зажали соперника в сетях своих атак, чувствуя себя хозяином на чужой половине поля. Для того же Дюмфриса это был золотой матч, который заставит агентов и селекционеров следить в дальнейшем за действиями 25-летнего капитана "ПСВ". Свое преимущество Нидерланды воплотили в два гола уже после перерыва, а потом... решили, что результат уже в кармане. Хотя и в итоге победа была одержана, однако вот эта слабинка дает неплохой шанс австрийцам.

"Оранье" в последние годы не блещут результатами, а на Чемпионатах Европы и тем более. Все началось с Евро-2008, на котором состоялся золотой матч российского футбола: тогда наши "недоброжелательные соседи" обыграли Нидерланды в четвертьфинале. Затем ноль очков за три матча в Харькове, а отбор на Евро-2016 после бронзы ЧМ-2014 Нидерланды не прошли. Ужас, который может стать близким к завершению уже после матча с австрийцами.

Австрия

Подопечные Франко Фоды в первом туре сделали то, что и должны были сделать: обыграли аутсайдера группы Северную Македонию. То, что окончательно выйти вперед австрийцы смогли на 78-й минуте, не значит, что им было трудно. Команда ждет, пока соперник ошибется и жалит в болевые точки. Но не обошлось в воскресенье и без собственных недоразумений - именно таким словом можно полностью охарактеризовать пропущенный мяч, который стал историческим для македонцев.

Австрийцы в прошлом туре забили больше, чем на своих двух предыдущих чемпионатах Европы. Подопечные Фоды выжидали, когда соперник даст свободную зону. Первый и третий мячи были забиты благодаря этой фишке. Интересно, что так и полностью непонятно где лидер Алаба провел тот матч: начинал в центре поля, затем сел ниже, а ассист на Грегорича давал уже с левого фланга.

Кадры

Уже перед вторым туром одна из команд осталась без своего исполнителя. Арнаутович в поединке с македонцами вышел на замену, забил и при праздновании оскорбил соперников, за что получил один матч дисквалификации . Незаметный в той встрече Калайджич остается единственной опцией на "оранье".

Последние матчи команд

Последние пять встреч Нидерландов

13.06.2021. Нидерланды - Украина 3:2 (Евро-2020)

06.06.2021. Нидерланды - Грузия 3:0 (ТМ)

02.06.2021. Нидерланды - Шотландия 2:2 (ТМ)

30.03.2021. Гибралтар - Нидерланды 0:7 (отбор на ЧМ-2022)

27.03.2021. Нидерланды - Латвия 2:0 (отбор на ЧМ-2022)

Последние пять встреч Австрии

13.06.2021. Австрия - Северная Македония 3:1 (Евро-2020)

06.06.2021. Австрия - Словакия 0:0 (ТМ)

02.06.2021. Англия - Австрия 1:0 (ТМ)

31.03.2021. Австрия - Дания 0:4 (отбор на ЧМ-2022)

28.03.2021. Австрия - Фарерские острова 3:1 (отбор на ЧМ-2022)

Турнирная таблица группы C

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 1 Австрия 1 1 0 0 3-1 +2 3 2 Нидерланды 1 1 0 0 3-2 +1 3 3 Украина 1 0 0 1 2-3 -1 0 4 Северная Македония 1 0 0 1 1-3 -2 0

Цифры и факты

Австрия забила только в одном матче из последних четырех.

Нидерланды отмечаются минимум дважды в воротах соперника восемь встреч подряд.

Команды играли между собой в официальных матчах еще почти 18 лет назад. Сегодняшнему игроку Нидерландов Райану Гравенберху тогда еще был только один годик.

В последний раз "оранье" дважды подряд побеждали на Евро в 2008 году. Тогда они получили девять очков на групповом этапе.

Австрия же вообще имеет в активе всего одну победу в финальных стадиях ЧЕ.

Ни разу австрийцы еще не побеждали нидерландцев на выезде, при этом забив в каждом матче.

Пять последних личных встреч Австрии и Нидерландов

04.06.2016. Австрия - Нидерланды 0:2 (ТМ)

09.02.2011. Нидерланды - Австрия 3:1 (ТМ)

26.03.2008. Австрия - Нидерланды 3:4 (ТМ)

06.09.2003. Нидерланды - Австрия 3:1 (отбор на Евро-2004)

16.10.2002. Австрия - Нидерланды 0:3 (отбор на Евро-2004)

Ставки и коэффициенты на матч Нидерланды - Австрия

Прогноз на матч Нидерланды - Австрия

"Оранье" не будут в этом матче явным лидером. Оба коллектива играют по схеме с тремя центральными защитниками, любят атаковать флангами, особенно правой их частью. Единственное весомое преимущество сборной Нидерландов - центр поля: против Украины он работал очень хорошо, а вот австрийские хавбеки не показали свой класс против македонцев: почти не давались атаки через центр. Этот фактор должен принести хозяевам результат. Ну и не забываем о поддержке трибун. Прогноз: победа Нидерландов 2:1.