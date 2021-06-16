  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Евро
  4. Нидерланды - Австрия. Анонс и прогноз матча Евро-2020 на 17.06.2021
В тренде
Евро
Евро

Евро - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нидерланды - Австрия. Анонс и прогноз матча Евро-2020 на 17.06.2021

Евро
Обновлено
(1 голосов)

Под пристальным взглядом украинских фанатов

Нидерланды - Австрия. Анонс и прогноз матча Евро-2020 на 17.06.2021

Твіттер збірної Нідерландів/Автор невідомий

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Европы-2020

Группа C, второй тур

17 июня, 22:00. "Йохан Кройф Арена" (Амстердам)

Главный арбитр: Орель Гринфилд (Израиль)

Прямая трансляция: Украина, Футбол 1, OLL.TV

На момент начала этого матча уже будет известен результат поединка между сборными Украины и Северной Македонии, которые тоже входят в квартет C. Даже неизвестно какой итоговый результат встречи в Амстердаме будет лучшим для "сине-желтых". Обе команды крепкие, имеют хороших исполнителей, играют по примерно одинаковой схеме, но используют ее по-разному. Как же завершится битва лидеров группы после первого тура?

1xbet
3000 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
Favbet
4500 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
Sapphirebet
4300 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус

Нидерланды

Нельзя сказать, что подопечные Франка де Бура удивили футбольную общественность в минувшее воскресенье во встрече против сборной Украины, однако не такой мощной игры от них ожидали. Первые 10 минут "оранье" прочно зажали соперника в сетях своих атак, чувствуя себя хозяином на чужой половине поля. Для того же Дюмфриса это был золотой матч, который заставит агентов и селекционеров следить в дальнейшем за действиями 25-летнего капитана "ПСВ". Свое преимущество Нидерланды воплотили в два гола уже после перерыва, а потом... решили, что результат уже в кармане. Хотя и в итоге победа была одержана, однако вот эта слабинка дает неплохой шанс австрийцам.

"Оранье" в последние годы не блещут результатами, а на Чемпионатах Европы и тем более. Все началось с Евро-2008, на котором состоялся золотой матч российского футбола: тогда наши "недоброжелательные соседи" обыграли Нидерланды в четвертьфинале. Затем ноль очков за три матча в Харькове, а отбор на Евро-2016 после бронзы ЧМ-2014 Нидерланды не прошли. Ужас, который может стать близким к завершению уже после матча с австрийцами.

Австрия

Подопечные Франко Фоды в первом туре сделали то, что и должны были сделать: обыграли аутсайдера группы Северную Македонию. То, что окончательно выйти вперед австрийцы смогли на 78-й минуте, не значит, что им было трудно. Команда ждет, пока соперник ошибется и жалит в болевые точки. Но не обошлось в воскресенье и без собственных недоразумений - именно таким словом можно полностью охарактеризовать пропущенный мяч, который стал историческим для македонцев.

Австрийцы в прошлом туре забили больше, чем на своих двух предыдущих чемпионатах Европы. Подопечные Фоды выжидали, когда соперник даст свободную зону. Первый и третий мячи были забиты благодаря этой фишке. Интересно, что так и полностью непонятно где лидер Алаба провел тот матч: начинал в центре поля, затем сел ниже, а ассист на Грегорича давал уже с левого фланга.

Кадры

Уже перед вторым туром одна из команд осталась без своего исполнителя. Арнаутович в поединке с македонцами вышел на замену, забил и при праздновании оскорбил соперников, за что получил один матч дисквалификации. Незаметный в той встрече Калайджич остается единственной опцией на "оранье".

Последние матчи команд

Последние пять встреч Нидерландов

  • 13.06.2021. Нидерланды - Украина 3:2 (Евро-2020)
  • 06.06.2021. Нидерланды - Грузия 3:0 (ТМ)
  • 02.06.2021. Нидерланды - Шотландия 2:2 (ТМ)
  • 30.03.2021. Гибралтар - Нидерланды 0:7 (отбор на ЧМ-2022)
  • 27.03.2021. Нидерланды - Латвия 2:0 (отбор на ЧМ-2022)

Последние пять встреч Австрии

  • 13.06.2021. Австрия - Северная Македония 3:1 (Евро-2020)
  • 06.06.2021. Австрия - Словакия 0:0 (ТМ)
  • 02.06.2021. Англия - Австрия 1:0 (ТМ)
  • 31.03.2021. Австрия - Дания 0:4 (отбор на ЧМ-2022)
  • 28.03.2021. Австрия - Фарерские острова 3:1 (отбор на ЧМ-2022)

Турнирная таблица группы C

# КОМАНДА И В Н П М РМ О
1 Австрия 1 1 0 0 3-1 +2 3
2 Нидерланды 1 1 0 0 3-2 +1 3
3 Украина 1 0 0 1 2-3 -1 0
4 Северная Македония 1 0 0 1 1-3 -2 0

Цифры и факты

  • Австрия забила только в одном матче из последних четырех.
  • Нидерланды отмечаются минимум дважды в воротах соперника восемь встреч подряд.
  • Команды играли между собой в официальных матчах еще почти 18 лет назад. Сегодняшнему игроку Нидерландов Райану Гравенберху тогда еще был только один годик.
Читайте такжеДвое украинцев, столько же несовершеннолетних и 70-миллионный Педри. Самые молодые игроки Евро-2020
  • В последний раз "оранье" дважды подряд побеждали на Евро в 2008 году. Тогда они получили девять очков на групповом этапе.
  • Австрия же вообще имеет в активе всего одну победу в финальных стадиях ЧЕ.
  • Ни разу австрийцы еще не побеждали нидерландцев на выезде, при этом забив в каждом матче.

Пять последних личных встреч Австрии и Нидерландов

  • 04.06.2016. Австрия - Нидерланды 0:2 (ТМ)
  • 09.02.2011. Нидерланды - Австрия 3:1 (ТМ)
  • 26.03.2008. Австрия - Нидерланды 3:4 (ТМ)
  • 06.09.2003. Нидерланды - Австрия 3:1 (отбор на Евро-2004)
  • 16.10.2002. Австрия - Нидерланды 0:3 (отбор на Евро-2004)

Ставки и коэффициенты на матч Нидерланды - Австрия

1xbet
1.62
4.20
6.00
Сделать ставку
Favbet
1.62
4.30
5.70
Сделать ставку
melbet
1.585
4,10
5.85
Сделать ставку

Прогноз на матч Нидерланды - Австрия

"Оранье" не будут в этом матче явным лидером. Оба коллектива играют по схеме с тремя центральными защитниками, любят атаковать флангами, особенно правой их частью. Единственное весомое преимущество сборной Нидерландов - центр поля: против Украины он работал очень хорошо, а вот австрийские хавбеки не показали свой класс против македонцев: почти не давались атаки через центр. Этот фактор должен принести хозяевам результат. Ну и не забываем о поддержке трибун. Прогноз: победа Нидерландов 2:1.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Австрия Нидерланды Евро-2020
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...