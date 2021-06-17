Дания – Бельгия. Прогноз и анонс матча Евро на 17.06.21

Евро-2020, группа В. 2-й тур

17 июня. Копенгаген, "Паркен"

Дания 19:00 Бельгия

Трансляция – Футбол 1, oll.tv

Дания

Дания легко могла стать одной из тёмных лошадок турнира. Наставник Каспер Хьюлманд повёз на Евро очень гибкую, сыгранную и сбалансированную команду, в составе которой почти все игроки основы выступают в сильнейших клубах топ-5 чемпионатов. Но события матча первого тура против Финляндии (0:1) всё изменили. То падение Кристиана Эриксена на 43-й минуте игры отвело футбол на второе место. Дания сохраняет шансы на выход из группы, а Эриксен жив и готов поддерживать сборную из госпиталя, но не факт, что им удастся собраться.

УЕФА практически вынудил датчан доиграть матч с финнами после 1,5-часовой паузы, и ясное дело, что психологическое состояние "народной команды" предопределило их поражение. В четверг в Копенгагене они сделают всё, чтобы добыть результат в честь Эриксена, а 25 тысяч фанатов на "Паркене" гарантируют заряженную атмосферу в матче. Но теперь им предстоит сыграть с лидером мирового рейтинга ФИФА, да ещё и без своего лидера.

Бельгия

Бельгия стартовала на Евро с разгромной победы над Россией (3:0), добытой без лишних проблем. Русские быстро привезли себе два мяча, после чего "красные дьяволы" банально перешли в режим энергосбережения, но всё равно довели счёт до крупного. Для первого матча на турнире, сыгранном без Кевина Де Брюйне и Акселя Витселя, с Эденом Азаром в плохой форме, результат более чем удовлетворительный.

Матч с датчанами обещает быть более трудным, но победа в нём автоматически отправит Бельгию в плей-офф. И наверняка команда Роберто Мартинеса захочет решить свои вопросы как можно раньше. Де Брюйне и Витсель, ключевые игроки этого коллектива, уже готовы вступить в бой. Также восстановился и Вертонген. Кастань получил повреждение в игре с русскими, но Менье так ярко его заменил, записав на свой счёт гол+ассист, что о потере вингбека "Лестера" на данном этапе сожалеть не стоит.

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Личные встречи

История противостояния насчитывает 8 поединков. У Бельгии 4 победы, у датчан – одна. Ещё одна встреча завершилась вничью. В прошлом году соперники встречались в Лиге Наций, и обе игры остались за Бельгией – 2:0 и 2:4.

Турнирное положение группы В

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 1 Бельгия 1 1 0 0 3-0 +3 3 2 Россия 2 1 0 1 1-3 -2 3 3 Финляндия 2 1 0 1 1-1 0 3 4 Дания 1 0 0 1 0-1 -1 0

Ориентировочные составы

Дания: Шмейхель – Васс, Кьер, Кристенсен, Махле – Хейбьерг, Дилэйни – Поульсен, Йенсен, Брэйтуэйт – Дольберг

Бельгия: Куртуа – Алдервейрелд, Денайер, Вермален – Менье, ﻿Тилеманс, Дендонкер, Т. Азар – Мертенс, Лукаку, Карраско﻿

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Дания – Бельгия от UA-Футбол

Сложно спрогнозировать, в каком состоянии духа будет пребывать Дания. Зато можно не сомневаться в Бельгии. "Красных дьяволов" ждёт трудный выездной матч, но они должны побеждать. Прогноз: Победа Бельгии 0:2.