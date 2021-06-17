Евро - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Англия - Шотландия. Анонс и прогноз на матч Евро-2020 на 18.06.2021
Англия – Шотландия: Прогноз и анонс матча ⋉ 18 июня 2021 ⋊ Евро-2020 на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Евро-2020. Группа D, второй тур
18 июня 2021. Лондон, “Уэмбли”
Англия 22:00 Шотландия
Телетрансляция – Украина, Футбол 1/2, OLL.tv
25 лет назад Пол Гаскойн забил один из самых известных голов сборной Англии. Это был Евро-1996 и матч второго тура группового этапа против Шотландии. Спустя четверть века команды вновь встретятся на “Уэмбли” в чемпионате Европы. Это будет 115-й матч между Англией и Шотландией – старейшее в мире международное дерби.
Англия
В первом туре Евро Англия минимально переиграла Хорватию. Никогда ранее “три льва” не начинали чемпионат Европы с победы, но десятая попытка оказалась удачной. Матч с Хорватией был не самым зрелищным, но Англия выглядела солидно и строго выполняла прагматичный план Саутгейта. Единственный гол удалось выжать во втором тайме. Игрок матча Филлипс удачно подключился к атаке, и вывел на ударную позицию Стерлинга.
У Англии за весь матч было немного моментов, в первом тайме в штангу пробил Фоден, еще одна возможность была у Стерлинга. Незаметный матч провел лидер “трех львов” Харри Кейн. Но Саутгейт может быть доволен игрой команды в защите. Англия нейтрализовала сильные стороны Хорватии, и “шашечные” не смогли по-настоящему проверить Пикфорда.
Игру с Хорватией пропустили Магуайр и Хендерсон. Защитник МЮ не попал в заявку, хавбек “Ливерпуля” просидел весь в запасе. И хотя оба футболиста полностью восстановились после повреждений, больших изменений в составе вероятно не будет. Возможно на левом фланге Шоу заменит Триппьера, а Грилиш может вытеснить из основы Фодена.
Шотландия
Первый матч Шотландии на крупных турнирах с 1998 года запомнится не выдающейся игрой “тартановой армии”, а почти 50-метровым голом чешского форварда Патрика Шика. Чехия выиграла 2:0 и шансы Шотландии на плей-офф не очень высоки. Команда Стива Кларка откровенно не впечатлила. Тройка центрбеков Хендри - Хенли - Купер не производила надежное впечатление, очень не хватало Тирни с его умением отдать первый пас. Кроме того, слабо выглядел правый фланговый бек О’Доннелл, а форвард Линдон Дайкс плохо реализовал свои полумоменты. На очень высоком уровне провел матч только лидер Шотландии Эндрю Робертсон. Он постоянно старался обострять игру и был неутомимым на своем фланге. Но стараний Робертсона было мало.
Болельщики сборной Англии получили хорошую новость перед матчем с Англией – Тирни восстановился после травмы и сможет сыграть в пятничном матче. Также может получить свой шанс форвард “Саутгемптона” Че Адамс, неплохо проявивший себя во втором тайме игры с Чехией.
Статистика команд, цифры и факты
- Англия выиграла три своих последних матча с одинаковым счетом 1:0. Всего в 2021 году “три льва” пропустили всего один раз в шести поединках.
- Сборной Англии трижды удавалось стартовать на крупных турнирах с двух побед подряд, но это всегда были Чемпионаты мира (1982, 2006, 2018).
- Поражение в первом туре Евро стало для Шотландии первым в 2021 году (две победы, три ничьи).
- Англия не проигрывает в группе Евро в девяти матчах подряд.
Личные встречи
В последний раз команды встречались в официальных матчах в 2016 и 2017 году, в рамках квалификации к Чемпионату мира. В Глазго команды сыграли 2:2 (Харри Кейн спас “трех львов” от поражения, сравняв счет на 90+3 минуте), на “Уэмбли” выиграла Англия – 3:0. В последний раз Шотландия побеждала на “Уэмбли” в 1999 году, а матч Евро-1996 закончился победой сборной Англии 2:0. Общая статистика в пользу Англии: 48 побед, 25 ничьих, 41 поражение.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Чехия
|1
|1
|0
|0
|2-0
|+2
|3
|2
|Англия
|1
|1
|0
|0
|1-0
|+1
|3
|3
|Хорватия
|1
|0
|0
|1
|0-1
|-1
|0
|4
|Шотландия
|1
|0
|0
|1
|0-2
|-2
|0
Ориентировочные составы
Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Мингз, Шоу – Филлипс, Райс, Маунт – Стерлинг, Кейн, Грилиш
Шотландия: Маршалл – Хендри, Хэнли, Тирни – Форрест, Мактомини, Макгинн, Макгрегор, Робертсон – Армстронг, Адамс
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Англия – Шотландия от UA-Football
Англия перекрыла все пути к своим воротам в матче против Хорватии, а Шотландия была малоэффективна в атаке в игре против сборной Чехии. У Англии хороший подбор игроков атаки, и если у Гарета Саутгейта не будет работать план А, он с готовностью перейдет к другим вариантам. Шотландии будет очень сложно зацепиться за очки. Прогноз – победа сборной Англии 1:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- Расписание и результаты Евро-2020
- Украина - Северная Македония 2:1. Жизнь на Евро - девять лет спустя
- Цыганков в запасе. Составы на матч Северная Македония - Украина
- Битва титанов. Франция – Германия. Анонс и прогноз на матч Евро на 15.06.21
- Девушка дня. Прелестная невеста звезды сборной Дании, которая уже год ждет свадьбу. ФОТО
- Игроки сборной включили в плейлист Украины на Евро восемь песен российских исполнителей