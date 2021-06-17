Англия - Шотландия. Анонс и прогноз на матч Евро-2020 на 18.06.2021 

Евро-2020. Группа D, второй тур

18 июня 2021. Лондон, “Уэмбли”

Англия 22:00 Шотландия

Телетрансляция – Украина, Футбол 1/2, OLL.tv

25 лет назад Пол Гаскойн забил один из самых известных голов сборной Англии. Это был Евро-1996 и матч второго тура группового этапа против Шотландии. Спустя четверть века команды вновь встретятся на “Уэмбли” в чемпионате Европы. Это будет 115-й матч между Англией и Шотландией – старейшее в мире международное дерби.

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Англия

В первом туре Евро Англия минимально переиграла Хорватию. Никогда ранее “три льва” не начинали чемпионат Европы с победы, но десятая попытка оказалась удачной. Матч с Хорватией был не самым зрелищным, но Англия выглядела солидно и строго выполняла прагматичный план Саутгейта. Единственный гол удалось выжать во втором тайме. Игрок матча Филлипс удачно подключился к атаке, и вывел на ударную позицию Стерлинга.

У Англии за весь матч было немного моментов, в первом тайме в штангу пробил Фоден, еще одна возможность была у Стерлинга. Незаметный матч провел лидер “трех львов” Харри Кейн. Но Саутгейт может быть доволен игрой команды в защите. Англия нейтрализовала сильные стороны Хорватии, и “шашечные” не смогли по-настоящему проверить Пикфорда.

Игру с Хорватией пропустили Магуайр и Хендерсон. Защитник МЮ не попал в заявку, хавбек “Ливерпуля” просидел весь в запасе. И хотя оба футболиста полностью восстановились после повреждений, больших изменений в составе вероятно не будет. Возможно на левом фланге Шоу заменит Триппьера, а Грилиш может вытеснить из основы Фодена.

Шотландия

Первый матч Шотландии на крупных турнирах с 1998 года запомнится не выдающейся игрой “тартановой армии”, а почти 50-метровым голом чешского форварда Патрика Шика. Чехия выиграла 2:0 и шансы Шотландии на плей-офф не очень высоки. Команда Стива Кларка откровенно не впечатлила. Тройка центрбеков Хендри - Хенли - Купер не производила надежное впечатление, очень не хватало Тирни с его умением отдать первый пас. Кроме того, слабо выглядел правый фланговый бек О’Доннелл, а форвард Линдон Дайкс плохо реализовал свои полумоменты. На очень высоком уровне провел матч только лидер Шотландии Эндрю Робертсон. Он постоянно старался обострять игру и был неутомимым на своем фланге. Но стараний Робертсона было мало.

Болельщики сборной Англии получили хорошую новость перед матчем с Англией – Тирни восстановился после травмы и сможет сыграть в пятничном матче. Также может получить свой шанс форвард “Саутгемптона” Че Адамс, неплохо проявивший себя во втором тайме игры с Чехией.

Статистика команд, цифры и факты

Англия выиграла три своих последних матча с одинаковым счетом 1:0. Всего в 2021 году “три льва” пропустили всего один раз в шести поединках.

Сборной Англии трижды удавалось стартовать на крупных турнирах с двух побед подряд, но это всегда были Чемпионаты мира (1982, 2006, 2018).

Поражение в первом туре Евро стало для Шотландии первым в 2021 году (две победы, три ничьи).

Англия не проигрывает в группе Евро в девяти матчах подряд.

Личные встречи

В последний раз команды встречались в официальных матчах в 2016 и 2017 году, в рамках квалификации к Чемпионату мира. В Глазго команды сыграли 2:2 (Харри Кейн спас “трех львов” от поражения, сравняв счет на 90+3 минуте), на “Уэмбли” выиграла Англия – 3:0. В последний раз Шотландия побеждала на “Уэмбли” в 1999 году, а матч Евро-1996 закончился победой сборной Англии 2:0. Общая статистика в пользу Англии: 48 побед, 25 ничьих, 41 поражение.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 Чехия 1 1 0 0 2-0 +2 3 2 Англия 1 1 0 0 1-0 +1 3 3 Хорватия 1 0 0 1 0-1 -1 0 4 Шотландия 1 0 0 1 0-2 -2 0

Ориентировочные составы

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Мингз, Шоу – Филлипс, Райс, Маунт – Стерлинг, Кейн, Грилиш

Шотландия: Маршалл – Хендри, Хэнли, Тирни – Форрест, Мактомини, Макгинн, Макгрегор, Робертсон – Армстронг, Адамс

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Англия – Шотландия от UA-Football

Англия перекрыла все пути к своим воротам в матче против Хорватии, а Шотландия была малоэффективна в атаке в игре против сборной Чехии. У Англии хороший подбор игроков атаки, и если у Гарета Саутгейта не будет работать план А, он с готовностью перейдет к другим вариантам. Шотландии будет очень сложно зацепиться за очки. Прогноз – победа сборной Англии 1:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.