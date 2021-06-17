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Прогноз на матч Украина - Северная Македония. Шевченко обещает игру первым номером

Евро
(1 голосов)
Прогноз на матч Украина - Северная Македония. Шевченко обещает игру первым номером

Новина українською

17 июня сборная Украины, официальным партнером которой является Parimatch, проведет второй матч группового этапа на Евро-2020. Команда Андрея Шевченко на этот раз сыграет с Северной Македонией. Игра начнется в 16:00, а в 22:00 сыграют наши соседи по группе Нидерланды и Австрия.

Для наших соперников это первый чемпионат Европы. На чемпионат мира они, кстати, пока еще не выходили. С македонцами мы играли во время отбора на Евро-2016 и оба раза выиграли (1:0 дома и 2:0 на выезде). На первый взгляд, сборная не впечатляет. 62 место в рейтинге ФИФА (у нас 24), стоимость состава немного больше 60 миллионов евро по версии transfermarkt (у нас почти 200 евро). Но Северная Македония умеет удивлять. Весной этого года она на выезде обыграла Германию в отборе к ЧМ-2022 (2:1). Поэтому, легкого матча для сборной Украины не будет. Хотя, аналитики Parimatch верят в победу именно нашей команды и дают на это 58%.

От результата этого матча будет зависеть, кто продолжит борьбу за выход в плей-офф. Ведь в своей первой игре на Евро македонцы также уступили (1:3 с Австрией). Терять этой команде нечего, их выход болельщики и так считают большим достижением. Впрочем, навести шуму на чемпионате Европы футболисты явно попробуют.

Как уже заявил главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, наши футболисты попытаются сыграть первым номером. А от соперника тренерский штаб ожидает острых контратакующих действий. Стоит отметить, что игроки сборной Украины хорошо знают, как за них болеют дома. В частности, они видели видео, как их поддерживали на «Олимпийском» во время матча с Нидерландами. И все, что им нужно сейчас, чтобы фанаты продолжали верить в команду и заряжали ее на победу.

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В статье: Украина Северная Македония Прогнозы
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Комментарии (5)
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storm_ua (Николаев)
17.06.2021 в 13:26
Шева не тренер, оборона у нас сплошная дырка, к тому же комячная..Посему 1-1 или 2-2
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0
0
alex 66 (Кременчуг)
17.06.2021 в 13:06
Косячити збірна не перестане, але все ж зроблю прогноз на 1:0 в нашу користь. Впевнений що Шева зробить висновок та вгадає зі складом на гру.
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+1
0
Jemir68 (Lviv)
17.06.2021 в 12:22
Хочете мій прогноз ?.Тільки не кидайте в мене камінням. Буде так як і всі останні роки - в обороні черговий ляп (чи лячи),пропустять гол (чи навіть 2- ой больно-!), потім лінія атаки буде героїчно відігравати різницю.Але чи це їм вдасться -ось основне питання.
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0
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yurets87 (запоріжжя)
17.06.2021 в 13:16
Каміння не кидаю,але шось ти дуже песимістично
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0
0
avatar
c99baf (Харьков)
17.06.2021 в 12:19
1:1...
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0
-1


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