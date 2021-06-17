Швеция - Словакия. Анонс и прогноз матча Евро-2020 на 18 июня 2021

Сборная Словакии - автор одной из самых громких сенсаций первого тура. На полях Санкт-Петербурга "соколы" обыграли поляков, которым пророчили легкую победу. Теперь в их активе три очка и неплохие шансы выйти из группы в плей-офф.

В неплохом расположении духа к матчу пятницы подходит и сборная Швеции. Припаркованный скандинавский автобус не так давно сдержал натиск самой Испании. Теперь их ждут две игры против менее статусных сборных и отличные шансы на то, чтобы взять максимум. Или около того.

Швеция 16:00 Словакия

Евро-2020, группа Е, 2-й тур

18 июня, Санкт-Петербург, стадион "Санкт-Петербург"

Арбитр: Д.Зиберт

Трансляция: телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2"

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Последние новости и составы

Швеция:

Наставник "скандинавов" Янне Андерссон знал, как можно добиться успеха против нынешней сборной Испании. Шведы полностью отдали мяч сопернику, нанесли всего четыре удара в створ и выживали на протяжении всех 90 минут времени. И у них вышло - счет 0:0 можно назвать подходящим. Но не ждите, что в пятницу они будут играть в подобном стиле. Швеции придется добавить в атаке, дабы не отставать от словаков в таблице.

Главная новость - возвращение Кулусевски и Сванберга. Оба пропустили первый матч из-за положительного теста на коронавирус, но сейчас они снова в строю. Маловероятно, что Андерссон рискнет выпустить обоих в старте, но по ходу игры парочка из Серии А может усилить свою сборную.

Ориентировочный состав: Ольсен - Лустиг, Линделеф, Даниэльсон, Аугустинссон - Ларссон, Ольссон, Экдаль, Форсберг - Берг, Исак

Словакия:

Несмотря на статус одной из самых слабых команд турнира, "соколы" добыли свои три очка в первом туре. В игре с Польшей они очень грамотно реализовали немногочисленные моменты, а под конец поединка полностью отошли в оборону, спасаясь от постоянных забросов оппонента. Счет 2:1 удержать удалось.

Если Швеция пополнилась двумя футболистами, то у словаков проблема обратная. За сутки до игры стало известно, что Денис Вовро сдал положительный тест, что выводит его из строя, однако он не играл и в первом туре. Маловероятно, что Штефан Таркович захочет вносить какие-то изменения. Победный состав, как все знают, не меняют.

Ориентировочный состав: Дубравка - Пекарик, Шатка, Шкриньяр, Губочан - Куцка, Громада - Гараслин, Гамшик, Мак - Дуда

Турнирное положение команд

# Команда И В Н П М РМ О 1 Словакия 1 1 0 0 2-1 +1 3 2 Испания 1 0 1 0 0-0 0 1 3 Швеция 1 0 1 0 0-0 0 1 4 Польша 1 0 0 1 1-2 -1 0

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Последние очные встречи

Контрольный матч, 16.10.2018

Швеция - Словакия 1:1

Голы: Гвидетти 52 - Руснак 84

Контрольный матч, 12.01.2017

Швеция - Словакия 6:0

Голы: Исак 19, Моберг-Карлссон 51, Андерссон 59, 79, Фрик 89, Гходдос 90

Контрольный матч, 26.03.2013

Словакия - Швеция 0:0

Отбор на ЧМ-2002, 02.06.2001

Швеция - Словакия 2:0

Голы: Альбек 45, 52

Швеция - Словакия: Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Швеция - Словакия от UA-Football

Победа Швеции 1:0. Главный тезис - не ждите много голов в этой игре. Обе сборные неплохо держат оборону, но играть первым номером не их конек. Швеция обладает немного более интересным набором игроков и будет иметь большую мотивацию. Их, в отличие от словаков, ничья не устроит. Предположим, что на этот раз "скандинавы" свой гол найдут и одержат непростую победу. Главная задача - научить Маркуса Берга забивать.