Хорватия - Чехия. Анонс и прогноз матча Евро-2020 на 18.06.2021

Чемпионат Европы-2020

Группа D, второй тур

18 июня, 19:00. "Хэмпден Парк" (Глазго)

Главный арбитр: Карлос Дель Серро (Испания)

Прямая трансляция: Футбол 1, Футбол 2, OLL.tv

Матчи группы D Евро-2020 полностью происходят на Британских островах. Хорватия и Чехия на этом празднике Англии и Шотландии чувствуют себя явно гостями, хотя и имеют тоже незначительное сочетание с местом проведения. В английских чемпионатах играют сразу четверо чехов и двое хорватов, однако ни один из них не выступает в Шотландии, где состоится эта встреча второго тура Чемпионата Европы.

Команды по-разному сыграли первые матчи на континентальном первенстве, а чехи пока вообще лидируют в квартете. Кто же улучшит свои позиции после этого поединка?

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Хорватия

После феноменального для хорватского футбола Чемпионата Мира-2018 подопечные Златко Далича вообще не впечатляют. Обе Лиги Наций были сыграны на низком уровне: сначала последнее место в группе с Англией и Испанией, а затем всего три очка в квартете с Францией, Португалией и Швецией. В квалификации на Евро-2020 тоже были проблемы, но в итоге все же первое место из 17-ю очками из возможных 24-х в группе с Уэльсом, Словакией, Венгрией и Азербайджаном.

Неярко выглядели хорваты в последнем матче против Англии, да еще и на фоне англичан, которые не слишком горели желанием. За 90 минут был создан только один момент у ворот Пикфорда, да и то после рикошетов. Спарринги перед Евро тоже в актив подопечным Далича занести нельзя, ведь в домашней ничьей против Армении и выездном поражении от Бельгии позитива было мало. Можно выделить лишь один хороший аспект: достаточно надежная игра в защите, ведь что бельгийцы, что англичане прочно наседали на ворота Ливаковича. Однако и это Виду с компанией не уберегло от пропущенных голов.

Чехия

Поразили чехи в первом матче Евро-2020 своей результативностью, а в частности это касается Патрика Шика, который против шотландцев оформил дубль. В обороне подопечные Шилгавы играли не очень уверенно, дав сопернику нанести 19 ударов по своим воротам. Однако стоит отметить и голкипера Вацлика - тогда был его день. Он записал в свой актив пять сейвов, собственно, как и его визави по амплуа Маршалл. После забитого гола чехи старательно пытались удержать результат, однако победа была одержана не только с помощью желание сборной Чехии, но и благодаря нефарта Шотландии.

Один из голкиперов чехов пропустит игру: в Павленки травма спины. Однако он и так не основная опция для Шилгавы. Больше потерь нет, чехи готовы к борьбе, ведь именно таким образом они получают очки. Даже когда в сентябре прошлого года основная команда была изолирована из-за случаев коронавируса перед матчем против Шотландии, оперативно были собраны другие исполнители, которые лишь минимально проиграли от британцев (1:2).

Последние матчи Хорватии и Чехии

Последние пять встреч Хорватии

13.06.2021. Англия - Хорватия 1:0 (Евро-2020)

06.06.2021. Бельгия - Хорватия 1:0 (ТМ)

01.06.2021. Хорватия - Армения 1:1 (ТМ)

30.03.2021. Хорватия - Мальта 3:0 (Отбор на ЧМ-2022)

27.03.2021. Хорватия - Кипр 1:0 (Отбор на ЧМ-2022)

Последние пять встреч Чехии

14.06.2021. Шотландия - Чехия 0:2 (Евро-2020)

08.06.2021. Чехия - Албания 3:1 (ТМ)

04.06.2021. Италия - Чехия 4:0 (ТМ)

30.03.2021. Уэльс - Чехия 1:0 (Отбор на ЧМ-2022)

27.03.2021. Чехия - Бельгия 1:1 (Отбор на ЧМ-2022)

Турнирная таблица

# КОМАНДА И П Н П З-П ОЧКИ 1 Чехия 1 1 0 0 2-0 3 2 Англия 1 1 0 0 1-0 3 3 Хорватия 1 0 0 1 0-1 0 4 Шотландия 1 0 0 1 0-2 0

Личные встречи Хорватии и Чехии

Команды между собой играли всего три раза. В последний раз - на Евро-2016. Тогда в поединке также второго тура чехи заработали единственное очко на групповом этапе (2:2). Еще две встречи товарищеские: 4:2 по хорватами в 2011 году и 1:1 (по пен. 4:1) в 1996.

À la veille de #CROCZE, on se souvient que les deux équipes s'étaient rencontrées à l'#EURO il y a pile 5⃣ ans



Après le 2-2 en France en 2016, ton prono pour demain: _____ ✍️#EURO2020 #CRO #CZE pic.twitter.com/1k2M3R0PNx — EURO 2020 ???????? (@EURO2020FR) June 17, 2021

Ставки и коэффициенты на матч Хорватия - Чехия

Прогноз на матч Хорватия - Чехия

Шансы на второе место в квартете D увеличатся у обеих команд при удачном исходе после этого матча. Чехи забили почти все свои моменты против шотландцев, в то время как хорваты почти ничего не создали против англичан. Команды не слишком забивные, и часто хорошо играют в обороне. Борьба будет до последней минуты. Прогноз на матч: 1:1.