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Прогноз на решающий матч группового этапа Украина - Австрия

Евро
(3 голосов)
Прогноз на решающий матч группового этапа Украина - Австрия

uefa.com

Новина українською

21 июня сборная Украины, официальным партнером которой является Parimatch, проведет заключительный матч группового этапа Евро-2020. От его результата будет зависеть, кто именно выйдет в плей-офф. В этом розыгрыше нас может устроить даже третье место, но все мы, конечно, будем ждать только победы над Австрией. В параллельном матче Нидерланды в Амстердаме будут играть с Северной Македонией и там сенсации вряд ли стоит ожидать. Начало обеих встреч в 19:00.Прогноз на решающий матч группового этапа Украина - Австрия - изображение 1

С Австрией мы раньше играли только спарринги, например, в 2011 году на открытии «Арены Львов». Тогда наша команда выиграла 2:1. По оценкам аналитиков Parimatch у нашей сборной и сейчас лучшие шансы на победу. Австрия, кстати, тоже еще никогда не выходила из группы. Нидерландам, напомним, команда уступила со счетом 0:2.

Сборная Украины во втором туре хоть и победила Северную Македонию, но после игры многие болельщики говорили о том, что ожидали больше голов в ворота соперника. Ведь первый тайм мы провели очень мощно. Если такая же игра будет и с Австрией, то так сильно переживать за результат не придется.

Также фанаты в соцсетях активно обсуждают, где будут смотреть этот матч. Мол, домашнего дивана перед телевизором или бара не хватает, чтобы высвободить все эмоции. Поэтому немало людей собираются в понедельник прийти на столичную Спортивную площадь, где официальный партнер национальной сборной Украины по футболу Parimatch организует на экранах ТРЦ Gulliver трансляцию игры. Уже в 17:00 будет открыта площадка, где болельщиков ждет фудкорт с едой и напитками и игровые зоны.

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В статье: Украина Австрия Прогнозы
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Комментарии (3)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
18.06.2021 в 16:56
дык... так кто организатор сбора на площади Шахтер или Parimtch ???
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hredser (аап)
18.06.2021 в 16:53
Cайт с прогнозами футбол который изменит ваше понятие о ставках king -ball. ru Можете не благодарить!
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Гаринча (Киев)
18.06.2021 в 16:45
Ничья. Австрийцам 3 место нужнее.
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0
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Olegyurchak (Хмельницький )
18.06.2021 в 16:43
Перемога України.
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+1
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