Испания - Польша. Анонс и прогноз матча Евро на 19.06.2021

Чемпионат Европы. 2-й тур

19 июня. Севилья. "Ла Картуха"

Испания 22:00 Польша

Арбитр: Даниэле Орсато (Италия)

Трансляция: Футбол 1, MEGOGO

В первом туре Испания разошлась миром со Швецией (0:0), а Польша и подавно проиграла Словакии (1:2). Повторно ошибаться нельзя, иначе, с большой вероятностью, придется покинуть турнир. При этом Польша по своему потенциалу обязана быть в плей-офф, а Испания - даже претендовать на поздние его стадии. Игроки и тренеры это понимают, так что футбол нас ждет нервный и кусачий.

Испания

В матче 1-го тура против Швеции Испания контролировала мяч аж 80% времени, но гола так и не забила. Вратарь Робин Ольсен поймал кураж, это правда. С другой стороны, Альваро Мората не реализовал чистый выход один на один. Но главной проблемой "Красной Фурии" в матче со шведами было даже не это, а общая стерильность. Вплоть до 90-й минуты у Испании с ее 80% контроля было три удара в створ ворот.

Другая проблема - защита. Шведы всей командой сделали меньше передач, чем один Родри, но создали два стопроцентных шанса. Всякий раз, когда Александр Исак ускорялся, он создавал угрозу. Пара Пау Торрес - Эмерик Лапорт провалилась ничуть не слабее Мораты.

51yr old Luis Enrique is still fashionable



Anyway, Spain still lashing Sweden on possession by margin of 84% 16%



And again, Morata is still wearing that Chelsea shirt under Spain's shirt. pic.twitter.com/F01V7WA287 — perry paisley (@PerryPaisley) June 14, 2021

Игра с Польшей должна показать, насколько Луис Энрике готов реагировать на происходящее с его командой. Уже очевидно, что План А не работает. Нужен План Б, С или хотя бы серьезные коррективы в План А - например, отказ от тотального контроля, игровая аритмия и точечные кадровые изменения. Способен ли на них Лучо?

Польша

У Польши проблем не меньше. В игре со словаками "Кадра" больше владела мячом, но что толку, если Роберт Левандовский за весь матч не нанес ни единого удара в створ ворот? Все его попытки были из сложнейших положений, откуда почти невозможно претендовать на гол.

Подвел команду и другой ветеран Гжегож Крыховяк - он вообще умудрился заработать первое на Евро удаление уже в середине второго тайма, после чего словаки и вырвали победу. С Испанией Крыховяк не сыграет и, вероятно, его поменяет Якуб Модер. Ну или Петр Зелинский уйдет в глубину, а под Левандовским выйдет Кароль Свидерский.

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Как бы там ни было, а "Кадра" уступает в классе Испании. Ей остается только биться, бегать и рассчитывать на стандарты - типичный набор аутсайдера. В самой Польше сильно рассчитывают на Левандовского - еще бы, он забил за сборную на 59 голов больше любого своего партнера. Но по матчу со Словакией еще более важной кажется работа хавбеков - или они начнут доводить мяч до Роберта, или Польша попрощается с Евро уже сегодня.

Испания - Польша: статистика личных встреч

Последняя встреча команд была товарищеской и прошла в 2010 году - Испания тогда выиграла с теннисным счетом 6:0.

Остальные матчи "Фурии" против "Кадры" еще более допотопные - им по 20-30 лет. Отметим лишь, что испанцы выиграли 8 из 10 из них.

Испания - Польша: последние матчи команд

Последние матчи Испании

Последние матчи Польши

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы команд

По сути, важная новость лишь одна: вчера медики разрешили играть капитану сборной Испании Серхио Бускетсу. Ожидаем его сегодня в стартовом составе.

Испания: Симон - Льоренте, Лапорт, Пау Торрес, Альба - Алькантара, Бускетс, Коке - Ферран Торрес, Мората, Ольмо

Польша: Щесный - Берешинский, Глик, Беднарек - Юзвяк, Клих, Модер, Линетти, Рыбус - Зелинский, Левандовский

Испания - Польша: ставки и коэффициенты

Испания - Польша: прогноз от UA-Football

Испания играет стерильно, полагаясь впереди на форварда, утратившего уверенность в своих силах. Такая команда много не забьет. Польша же не устроит голевую феерию и подавно - ей для этого банально не хватит сил. Рискнем выбрать ставку ТМ 2,5 - ее букмекеры предлагают с коэффициентами 2,0-2,1.