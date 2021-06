Испания - Польша. Анонс и прогноз матча Евро на 19.06.2021

В первом туре Испания разошлась миром со Швецией (0:0), а Польша и подавно проиграла Словакии (1:2). Повторно ошибаться нельзя, иначе, с большой вероятностью, придется покинуть турнир. При этом Польша по своему потенциалу обязана быть в плей-офф, а Испания - даже претендовать на поздние его стадии. Игроки и тренеры это понимают, так что футбол нас ждет нервный и кусачий.

В матче 1-го тура против Швеции Испания контролировала мяч аж 80% времени, но гола так и не забила. Вратарь Робин Ольсен поймал кураж, это правда. С другой стороны, Альваро Мората не реализовал чистый выход один на один. Но главной проблемой "Красной Фурии" в матче со шведами было даже не это, а общая стерильность. Вплоть до 90-й минуты у Испании с ее 80% контроля было три удара в створ ворот.

Другая проблема - защита. Шведы всей командой сделали меньше передач, чем один Родри, но создали два стопроцентных шанса. Всякий раз, когда Александр Исак ускорялся, он создавал угрозу. Пара Пау Торрес - Эмерик Лапорт провалилась ничуть не слабее Мораты.

