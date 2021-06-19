Евро-2020. Группа F, второй тур

19 июня. Будапешт, "Пушкаш Арена"

Венгрия 16:00 Франция

Трансляция – Футбол 1, Футбол 2, OLL.TV

Венгрия

Венгрия приехала на турнир, чтобы быть протестированной лучшими сборными Европы, и вслед за действующим обладателем Евро Португалией команду мадьяр проверит ещё и французы – чемпионы мира и бесспорно главные фавориты нынешнего розыгрыша, а после и немцы. Вряд ли нашим географическим соседям можно позавидовать или говорить о их шансах на выход из группы, хотя некоторые проблески надежды их игра в первом туре принесла.

Несмотря на разгромный счёт в игре против Роналду и компании (0:3), Венгрия вовсе не выглядела настолько безнадежно. Это же отметил и их главных тренер Марко Росси после матча, пообещав выдать более агрессивную игру с "трёхцветными": "Разрыв в три мяча не отражает соотношения сил. На 84-й минуте нам не повезло с рикошетом. Такое случается, когда глубоко садишься в оборону и не можешь оттуда выйти. Нужно быть смелее, играть смелее. Нужно больше атаковать, чтобы создавать настоящие моменты. В следующих двух матчах мы должны показать мужскую игру".

Можно ожидать, что Венгрия припаркует серьёзный автобус и с французами, но возможно на этот они попытаются встречать соперников чуть смелее, не прижимаясь к своей штрафной без лишнего повода. Иначе и тут придёт разгром.

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Франция

Франция достигла финала в двух последних крупных международных турнирах, и у них есть все шансы повторить это достижение и на Евро, если исходить из их первой игры, в которой коллектив Дидье Дешама переиграл Германию со скромным счётом 1:0. Если бы не море офсайдов во втором тайме французы могли побеждать и уверенней, но дело даже не в этом.

Мы вновь узнали ту самую устрашающую команду "трёхцветных": обладающую самым сильным, а главное самым сбалансированным составом, команду, способную контролировать любого соперника все 90 минут, не боясь при этом действовать цинично и местами скучно. Дешаму удаётся заставлять всех этих звёзд помногу работать без мяча, и наставник так же вовсю эксплуатирует уникальные качества некоторых своих суперзвёзд. Мбаппе порой может позволить себе остаться в высокой позиции, пока его команда обороняется – если что, его подстрахует невероятный Канте, покрывающий невероятные пространства и в этом коллективе, а чаще и соперник побоится пользоваться недоработкой Килиана и обнажить ему свободные зоны.

В этот раз Франции явно придётся играть первым номером. В этом режиме они немного слабее, но и тут всё прилично. При таком сценарии на первый план выйдут Гризманн и Бензема, привыкшие играть в доминирующей манере в своих клубах, а главное умеющие действовать в сжатых пространствах и играть в подыгрыше. Мбаппе будет искать свободные зоны у ворот соперника, а Погба проверять дальними ударами, если соперник прижмётся совсем глубоко.

Личные встречи

Соперники 25 раз встречались между собой. У Венгрии 14 побед при 8 у французах. Ещё три игры завершились вничью. Само собой, такие успешные результаты мадьяров были добыты их золотым поколением в середине прошлого века. Последняя встреча команд датирована 2005-м годом, и в ней сборная Франции победила (2:1).

Ориентировочные составы

Венгрия: Гулачи; Ботко, Орбан, О. Солои; А. Нодь; Ловренчич, Кляйнхайслер, Шефер, Фиоло; А. Солои, Шоллои

Франция: Льорис; Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандес; Канте, Погба, Рабьо; Гризманн, Бензема, Мбаппе

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Венгрия – Франция от UA-Футбол

Венгры показали, что они могут качественно обороняться, но эта атака французов им явно не по зубам. Заполненная арена в Будапеште и дневная жара должны немного сдержать "трёхцветных", но не более того. Прогноз: Победа Франции 0:3.