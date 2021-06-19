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Швейцария - Турция. Анонс и прогноз матча Евро-2020 на 20 июня 2021
Последняя попытка выбраться из-под обломков
Фото: Turkish National Football Teams
Никто не требовал от сборных Турции и Швейцарии выходить в финал Евро-2020. Однако после двух туров турнира ими очень недовольны. На двоих "лунные звезды" и "нати" смогли набрать лишь одно очко, но все равно имеют шанс выйти в плей-офф. Правда для этого придется постараться самим, а также верить, что конкуренты будут играть хуже.
Швейцария 19:00 Турция
Евро-2020, группа А, 3-й тур
19 июня, Баку, Олимпийский стадион
Арбитр: С.Винчич
Трансляция: телеканал"Футбол 2"
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Последние новости и составы
Швейцария:
Парадокс. Команда Петковича выиграла пять из пяти матчей в 2021-м году, однако на Евро у них лишь одно очко в двух стартовых турах. Если с Уэльсом им немного не повезло и они оставили впечатление крепкой команды, то с итальянцами все было иначе. Убого. Практически без опасных моментов впереди и с ошибками в обороне.
Baku, here we are again✈️✅#natimiteuch #lanatiavecvous #lanaticonvoi #EURO2020 pic.twitter.com/wnpH4wxMhG— ???????? Nati (@nati_sfv_asf) June 18, 2021
Наставник "нати" точно проведет несколько изменений в составе. Как минимум, Сеферович вряд ли останется в основе, уступив место Гаврановичу, а полузащитник Закария сменит Фройлера. Выход последнего добавит креатива в центр поля, поскольку Швейцарии нужно будет обязательно забивать.
Ориентировочный состав: Зоммер - Шер, Эльведи, Аканджи - Мбабу, Закария, Джака, Родригес - Шакири - Гавранович, Эмболо
Турция:
"Лунные звезды" ехали на Евро в качестве команды, которая может выстрелить. От них ждали надежной игры сзади, а также голов Йылмаза. Пока все провалено. Ноль голов забито, пять пропущенных и ноль очков по окончании второго тура. Спасти ситуацию может крупная победа, которая подарит коллективу Гюнеша третье место. Однако, учитывая физическое и моральное состояние коллектива, сделать это будет непросто.
A Millî Takımımız İsviçre maçı hazırlıklarına devam ediyor. ???????? #BizimÇocuklar #EURO2020 #HereWeCame pic.twitter.com/nMOyEyFoSZ— Türkiye #BizimÇocuklar ???????? (@MilliTakimlar) June 18, 2021
Подобно наставнику соперника, Гюнешу придется внести некоторые корректировки в состав. Во-первых, из-за небольшого повреждения тренировку пропустил левый защитник Мераш - его должен будет заменить Мюлдюр. Помимо этого, ожидается возвращение в старт Демираля. Ну и главный вопрос, рискнет ли Гюнеш усадить в запас опытного Йылмаза, который пока только мешает команде? Или капитанов на Евро не меняют?
Ориентировочный состав: Чакыр - Челик, Демираль, Сеюнджю, Мюлдюр - Йокушлу - Кахведжи, Чалханоглу, Языджи, Туфан - Йылмаз
Турнирное положение команд
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Италия
|2
|2
|0
|0
|6-0
|+6
|6
|2
|Уэльс
|2
|1
|1
|0
|3-1
|+2
|4
|3
|Швейцария
|2
|0
|1
|1
|1-4
|-3
|1
|4
|Турция
|2
|0
|0
|2
|0-5
|-5
|0
Что нужно для плей-офф
Турнирное положение команд непростое. По сути, каждая сторона должна играть на победу, параллельно с этим, стараясь улучшить разницу голов, которая может помочь для прохода в 1/8 финала.
Швейцария может занять второе место, если победит сама, а Уэльс проиграет - тогда места этих команд будут зависеть от общей разницы забитых и пропущенных мячей. В случае поражения швейцарцы поедут домой.
Турция после поражения от Уэльса потеряла шансы на попадание в число двух лучших команд группы. Чтобы занять третье место, турки обязаны обыгрывать Швейцарию. Разница забитых голов - ужасна, а потому выход в плей-офф маловероятен.
Последние очные матчи
Евро-2008, 11.06.2008
Швейцария - Турция 1:2
Голы: Якин 32 - Шентюрк 57, Туран 90
Отбор на ЧМ-2006, 16.11.2005
Турция - Швейцария 4:2
Голы: Шанлы 22, 36, 89, Атеш 52 (п) - Фрай 2 (п), Штреллер 84
Отбор на ЧМ-2006, 12.11.2005
Швейцария - Турция 2:0
Голы: Сендерос 41, Бехрами 86
Отбор на Евро-1996, 26.04.1995
Швейцария - Турция 1:2
Голы: Хоттигер 38 - Шукюр 11, Темизканоглу 56
Швейцария - Турция: Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Швейцария - Турция от UA-Football
Победа Швейцарии 2:1. Хорошая новость - не стоит ждать закрытой игры. Будет интересно и с голами. Команды подходят к третьему туру в состоянии клинической смерти и шанс на спасение получит всего один. Мы верим в Швейцарию. Во-первых, их первая игра не была стыдной, в отличие от турков, которые провалились дважды. Во-вторых, коллектив Петковича куда более опытный, повидавший виды. Турция же самая молодая сборная Евро, которая свою игру найти не сумела. И вряд ли сможет это сделать в последнем туре.
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