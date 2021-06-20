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Украина - Австрия. Анонс и прогноз матча Евро-2020 на 21 июня 2021
Хватит и ничьи, но хочется увидеть победу
Фото: УАФ
Последний рывок. Сборная Украины в понедельник сыграет свой завершающий матч группового этапа на Евро-2020. Будет ли он последним на турнире? Верим, что нет. Команда Шевченко сейчас занимает вторую строчку в квартете и имеет приличные шансы её удержать по итогам 90-та минут матча в Бухаресте. Для этого нужно не проиграть. По силам ли это сделать нашей сборной? Верим, что да.
Соперник "сине-желтых" - австрийская сборная во главе с Франко Фоде. "Das Team" имеет идентичные показатели со сборной Украины, однако у меньшее количество забитых. Отсюда следуют вывод, что если они хотят взобраться на вторую строчку, им нужны три очка. Однако, стоит понимать, что ничья не станет приговором, ведь четыре пункта - отличный показатель для выхода в плей-офф с третьего места.
Украина 19:00 Австрия
Евро-2020, группа С, 3-й тур
21 июня, Бухарест, Национальный стадион
Арбитр: Д.Чакыр
Трансляция: телеканалы "Украина" и "Футбол 2"
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Последние новости и составы
Украина:
Как это обычно бывает, после первых двух туров, болельщики нашей сборной поделились на два лагеря. Одни довольны прошедшими результатами и первой победой на Евро спустя девять лет. Другие критикуют "сине-желтых" за провалы в обороне с голландцами и за плохой второй тайм с Северной Македонией. И то, и другое имеет место, а истина ровно посередине. То есть, на втором месте в группе.
Как мы уже говорили выше, в понедельник Украине хватит и ничейного результата для выхода в плей-офф, но надеемся, что Андрей Шевченко не решится сделать на это ставку. Не стоит стараться удержать минимум, так как его очень легко можно потерять. Хотелось бы верить, что "сине-желтые" попытаются показать свою лучшую игру, а не будут ткатать унылые нули, подобно некоторым командам.
???????? Andriy Yarmolenko & Roman Yaremchuk have both scored in each of Ukraine’s last 3 matches ⚽️⚽️#EURO2020 pic.twitter.com/v9eH8k6bd0— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 17, 2021
Что касается составов, то вряд ли мы увидим серьезные изменения. Зубков матч пропустит, а Цыганкова, вероятно, рассматривают только как усиление по ходу встречи, что вынудит Шевченко снова поставить Малиновского на левый фланг. Места Ярмоленко и Яремчука не обсуждаются в принципе, как и Зинченко, Караваева и двоих представителей центра обороны. Миколенко снова был не идеальным, но серьезных провалов, как с голландцами не было, а значит и место в старте будет его. Один вопрос: кто сыграет в опорной зоне? Ни Степаненко, ни Сидорчук пока не убеждают, но один из них точно выйдет с первых минут. Или Андрей Николаевич решится сыграть в два опорника, выбрав сугубо оборонительную тактику?
Ориентировочный состав: Бущан - Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко - Степаненко, Шапаренко, Зинченко - Ярмоленко, Яремчук, Малиновский
Австрия:
Команда Фоде вдрызг провалилась во втором туре с Нидерландами. Если в игре с Северной Македонией индивидуальный класс некоторых игроков позволил им разжиться тремя очками, то увиденное в Амстердаме не впечатлило никого. "Красно-белые" ужасно смотрелись впереди, а в обороне допустили несколько грубых ошибок, которые привели к голам в первом и втором таймах. Но сборную Украины это не должно расслаблять. В составе будущего соперника слишком много футболистов из топ-чемпионатов, способных в одиночку решать судьбу отдельной игры.
⚽️ #AUT #EURO2020 pic.twitter.com/YMMEoFhcnx— ÖFB - oefb.at (@oefb1904) June 20, 2021
Состав "Das Team" точно претерпит некоторых изменений. Во-первых, вернется в основу грубиян Марко Арнаутович, пропустивший второй тур из-за дисквалификации. Он игрок с характером и решение УЕФА может его только раззадорить. В паре с ним ожидаем увидеть Калайджича, который провел классный сезон в Бундеслиге. Очень важна позиция Давида Алабы. Фоде, по неведомым никому причинам, ставит его центральным защитником, в то самое время, как ему комфортнее играть на фланге. Посмотрим, где сыграет звездный австриец на этот раз.
Ориентировочный состав: Бахманн - Драгович, Алаба, Хинтереггер - Лайнер, Забитцер, Шлагер, Гриллич, Ульмер - Калайджич, Арнаутович
Турнирное положение команд
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Нидерланды
|2
|2
|0
|0
|5-2
|+3
|6
|2
|Украина
|2
|1
|0
|1
|4-4
|0
|3
|3
|Австрия
|2
|1
|0
|1
|3-3
|0
|3
|4
|Северная Македония
|2
|0
|0
|2
|2-5
|-3
|0
Что нужно для плей-офф
Украина и Австрия набрали одинаковое количество очков перед очной встречей, однако у команды Шевченко преимущество. Несмотря на то, что у обеих сборных одинаковая разница голов (0), "сине-желтые" в двух турах забили четыре раза, соперник - три.
Для выхода в плей-офф со второго места, Украине достаточно победить или сыграть вничью. Поражение опустит нас на третью строчку, с которой также можно запрыгнуть в плей-офф. Там будет учитываться разница забитых и пропущенных.
Австрии, чтобы занять второе место, нужно побеждать. Неважно с каким счетом. Ничья или поражение оставит их на третьей позиции. Там будет надежда оказаться среди лучших команд и попасть в 1/8.
Последние очные встречи
Контрольный матч, 01.06.2012
Австрия - Украина 3:2
Голы: Юнузович 3, Арнаутович 62, 89 - Гусев 56, 65
Контрольный матч, 15.11.2011
Украина - Австрия 2:1
Голы: Милевский 18, Девич 90 - Кучер 71 (аг)
Украина - Австрия: Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Украина - Австрия от UA-Football
Победа Украины 2:1. Это никакое не шапкозакидательство, а попытка объективного прогноза. Начнем с главного. Команда Шевченко не слабее сборной Австрии. "Das Team" - это набор индивидуально неплохих игроков, у которых хватает своих проблем. Алаба не может найти свое место на поле, в созидании у австрийцев все часто сводится к банальным навесам, а в обороне имеют место провалы (смотрите игру с Северной Македонией). Австрия - хорошая команда, но ведь Украина точно не хуже.
Основная задача Шевченко - правильно настроить футболистов. Не нужно думать о турнирном положении, а выходить и играть в свой футбол, как это было в первом тайме с Северной Македонией. Важно забить самим, заставив соперника нервничать, а в обороне не допускать провалов. Австрийцы любят играть через дальние передачи, так что защитникам нужно постоянно быть начеку. Короче говоря, все в руках и ногах "сине-желтых". Выйти в плей-офф со второго места нам вполне по силам.
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