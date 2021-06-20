Украина - Австрия. Анонс и прогноз матча Евро-2020 на 21 июня 2021

Последний рывок. Сборная Украины в понедельник сыграет свой завершающий матч группового этапа на Евро-2020. Будет ли он последним на турнире? Верим, что нет. Команда Шевченко сейчас занимает вторую строчку в квартете и имеет приличные шансы её удержать по итогам 90-та минут матча в Бухаресте. Для этого нужно не проиграть. По силам ли это сделать нашей сборной? Верим, что да.

Соперник "сине-желтых" - австрийская сборная во главе с Франко Фоде. "Das Team" имеет идентичные показатели со сборной Украины, однако у меньшее количество забитых. Отсюда следуют вывод, что если они хотят взобраться на вторую строчку, им нужны три очка. Однако, стоит понимать, что ничья не станет приговором, ведь четыре пункта - отличный показатель для выхода в плей-офф с третьего места.

Украина 19:00 Австрия

Евро-2020, группа С, 3-й тур

21 июня, Бухарест, Национальный стадион

Арбитр: Д.Чакыр

Трансляция: телеканалы "Украина" и "Футбол 2"

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Последние новости и составы

Украина:

Как это обычно бывает, после первых двух туров, болельщики нашей сборной поделились на два лагеря. Одни довольны прошедшими результатами и первой победой на Евро спустя девять лет. Другие критикуют "сине-желтых" за провалы в обороне с голландцами и за плохой второй тайм с Северной Македонией. И то, и другое имеет место, а истина ровно посередине. То есть, на втором месте в группе.

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Как мы уже говорили выше, в понедельник Украине хватит и ничейного результата для выхода в плей-офф, но надеемся, что Андрей Шевченко не решится сделать на это ставку. Не стоит стараться удержать минимум, так как его очень легко можно потерять. Хотелось бы верить, что "сине-желтые" попытаются показать свою лучшую игру, а не будут ткатать унылые нули, подобно некоторым командам.

???????? Andriy Yarmolenko & Roman Yaremchuk have both scored in each of Ukraine’s last 3 matches ⚽️⚽️#EURO2020 pic.twitter.com/v9eH8k6bd0 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 17, 2021

Что касается составов, то вряд ли мы увидим серьезные изменения. Зубков матч пропустит, а Цыганкова, вероятно, рассматривают только как усиление по ходу встречи, что вынудит Шевченко снова поставить Малиновского на левый фланг. Места Ярмоленко и Яремчука не обсуждаются в принципе, как и Зинченко, Караваева и двоих представителей центра обороны. Миколенко снова был не идеальным, но серьезных провалов, как с голландцами не было, а значит и место в старте будет его. Один вопрос: кто сыграет в опорной зоне? Ни Степаненко, ни Сидорчук пока не убеждают, но один из них точно выйдет с первых минут. Или Андрей Николаевич решится сыграть в два опорника, выбрав сугубо оборонительную тактику?

Ориентировочный состав: Бущан - Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко - Степаненко, Шапаренко, Зинченко - Ярмоленко, Яремчук, Малиновский

Австрия:

Команда Фоде вдрызг провалилась во втором туре с Нидерландами. Если в игре с Северной Македонией индивидуальный класс некоторых игроков позволил им разжиться тремя очками, то увиденное в Амстердаме не впечатлило никого. "Красно-белые" ужасно смотрелись впереди, а в обороне допустили несколько грубых ошибок, которые привели к голам в первом и втором таймах. Но сборную Украины это не должно расслаблять. В составе будущего соперника слишком много футболистов из топ-чемпионатов, способных в одиночку решать судьбу отдельной игры.

Состав "Das Team" точно претерпит некоторых изменений. Во-первых, вернется в основу грубиян Марко Арнаутович, пропустивший второй тур из-за дисквалификации. Он игрок с характером и решение УЕФА может его только раззадорить. В паре с ним ожидаем увидеть Калайджича, который провел классный сезон в Бундеслиге. Очень важна позиция Давида Алабы. Фоде, по неведомым никому причинам, ставит его центральным защитником, в то самое время, как ему комфортнее играть на фланге. Посмотрим, где сыграет звездный австриец на этот раз.

Ориентировочный состав: Бахманн - Драгович, Алаба, Хинтереггер - Лайнер, Забитцер, Шлагер, Гриллич, Ульмер - Калайджич, Арнаутович

Турнирное положение команд

# Команда И В Н П М РМ О 1 Нидерланды 2 2 0 0 5-2 +3 6 2 Украина 2 1 0 1 4-4 0 3 3 Австрия 2 1 0 1 3-3 0 3 4 Северная Македония 2 0 0 2 2-5 -3 0

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Что нужно для плей-офф

Украина и Австрия набрали одинаковое количество очков перед очной встречей, однако у команды Шевченко преимущество. Несмотря на то, что у обеих сборных одинаковая разница голов (0), "сине-желтые" в двух турах забили четыре раза, соперник - три.

Для выхода в плей-офф со второго места, Украине достаточно победить или сыграть вничью. Поражение опустит нас на третью строчку, с которой также можно запрыгнуть в плей-офф. Там будет учитываться разница забитых и пропущенных.

Австрии, чтобы занять второе место, нужно побеждать. Неважно с каким счетом. Ничья или поражение оставит их на третьей позиции. Там будет надежда оказаться среди лучших команд и попасть в 1/8.

Последние очные встречи

Контрольный матч, 01.06.2012

Австрия - Украина 3:2

Голы: Юнузович 3, Арнаутович 62, 89 - Гусев 56, 65

Контрольный матч, 15.11.2011

Украина - Австрия 2:1

Голы: Милевский 18, Девич 90 - Кучер 71 (аг)

Украина - Австрия: Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Украина - Австрия от UA-Football

Победа Украины 2:1. Это никакое не шапкозакидательство, а попытка объективного прогноза. Начнем с главного. Команда Шевченко не слабее сборной Австрии. "Das Team" - это набор индивидуально неплохих игроков, у которых хватает своих проблем. Алаба не может найти свое место на поле, в созидании у австрийцев все часто сводится к банальным навесам, а в обороне имеют место провалы (смотрите игру с Северной Македонией). Австрия - хорошая команда, но ведь Украина точно не хуже.

Основная задача Шевченко - правильно настроить футболистов. Не нужно думать о турнирном положении, а выходить и играть в свой футбол, как это было в первом тайме с Северной Македонией. Важно забить самим, заставив соперника нервничать, а в обороне не допускать провалов. Австрийцы любят играть через дальние передачи, так что защитникам нужно постоянно быть начеку. Короче говоря, все в руках и ногах "сине-желтых". Выйти в плей-офф со второго места нам вполне по силам.