Украина - Австрия. Анонс и прогноз матча Евро-2020 на 21 июня 2021

Последний рывок. Сборная Украины в понедельник сыграет свой завершающий матч группового этапа на Евро-2020. Будет ли он последним на турнире? Верим, что нет. Команда Шевченко сейчас занимает вторую строчку в квартете и имеет приличные шансы её удержать по итогам 90-та минут матча в Бухаресте. Для этого нужно не проиграть. По силам ли это сделать нашей сборной? Верим, что да.

Соперник "сине-желтых" - австрийская сборная во главе с Франко Фоде. "Das Team" имеет идентичные показатели со сборной Украины, однако у меньшее количество забитых. Отсюда следуют вывод, что если они хотят взобраться на вторую строчку, им нужны три очка. Однако, стоит понимать, что ничья не станет приговором, ведь четыре пункта - отличный показатель для выхода в плей-офф с третьего места.

Евро-2020, группа С, 3-й тур

21 июня, Бухарест, Национальный стадион

Арбитр: Д.Чакыр

Трансляция: телеканалы "Украина" и "Футбол 2"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Как это обычно бывает, после первых двух туров, болельщики нашей сборной поделились на два лагеря. Одни довольны прошедшими результатами и первой победой на Евро спустя девять лет. Другие критикуют "сине-желтых" за провалы в обороне с голландцами и за плохой второй тайм с Северной Македонией. И то, и другое имеет место, а истина ровно посередине. То есть, на втором месте в группе.

Как мы уже говорили выше, в понедельник Украине хватит и ничейного результата для выхода в плей-офф, но надеемся, что Андрей Шевченко не решится сделать на это ставку. Не стоит стараться удержать минимум, так как его очень легко можно потерять. Хотелось бы верить, что "сине-желтые" попытаются показать свою лучшую игру, а не будут ткатать унылые нули, подобно некоторым командам.

???????? Andriy Yarmolenko & Roman Yaremchuk have both scored in each of Ukraine’s last 3 matches ⚽️⚽️#EURO2020 pic.twitter.com/v9eH8k6bd0