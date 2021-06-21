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Северная Македония - Нидерланды. Анонс и прогноз на матч Евро-2020 на 21.06.2021
Северная Македония – Нидерланды: Прогноз и анонс матча ⋉ 21 июня 2021 ⋊ Евро-2020 на UA-Футбол
Getty Images / Global Images Ukraine
Евро-2020. Группа C, третий тур
21 июня 2021. Амстердам, “Йохан Кройф Арена”
Северная Македония 19:00 Нидерланды
Телетрансляция – Футбол 1, OLL.tv
Матч Северная Македония - Нидерланды – первая игра Евро-2020, не имеющая турнирного значения. Нидерланды стали первой командой чемпионата, которая гарантировала себе первое место, а Северная Македония первой покинула турнир. Тем не менее, обе команды будут играть за свой престиж. Также, вероятно, это будет последний матч за сборную легенды Северной Македонии Горана Пандева.
Северная Македония
Единственная мотивация Северной Македонии – набрать какие-то очки и не стать худшей командой турнира. Главный тренер балканской сборной Игор Ангеловски был доволен тем, как его команда сыграла во втором туре. “Во втором тайме матча с Украиной мы были настоящей Северной Македонией, и мы показали, что заслуженно пробились на Евро. Так мы должны сыграть и против Нидерландцев. Мы хотим показать хорошую игру и надеемся взять первые очки на турнире”, – сказал Ангеловски.
Ожидается, что против Нидерландов Северная Македония сыграет таким же составом, как и против Украины. Небольшие проблемы были у Пандева, но скорее всего он успеет восстановиться к игре.
Нидерланды
Франк де Бур может выставить дубль против Северной Македонии и проиграть с крупным счетом, но Нидерланды все равно займут первое место в своей группе. Однако тренер “оранье” не собирается проводить ротацию. По его словам, в стартовом составе будет только две замены после матча с Австрией. Ожидается, что юная звезда “Аякса” Гравенберх заменит Мартена де Рона, который в шаге от дисквалификации, а Мален заменит в линии нападения Вегорста. “У нас будет достаточно времени, чтобы подойти к матчу 1/8 в полной силе. (Нидерланды стартуют в плей-офф 27 июня – прим.ред.). Иначе, перерыв был бы слишком большой. Думаю, мы можем кое в чем добавить. Система не изменится, у нас многое получается, но можно еще лучше”, – считает де Бур.
Также тренер нидерландцев говорит, что Северная Македония – серьезный соперник, и о недооценке не может быть и речи. “Они выиграли у Германии, Австрии и Украине было с ними сложно. Мы очень серьезно готовимся к этому матчу”.
Статистика команд, цифры и факты
- Сборная Северной Македонии проиграла в группе Австрии и Украине, но в целом балканская сборная уступает не так часто: всего лишь четыре раза в последних 16 поединках.
- Лидер атаки сборной Нидерландов Мемфис Депай забил восемь голов в последних девяти матчах за сборную.
- Нидерланды забили как минимум два гола в 11 из 12 своих последних матчей на Евро.
- В последних 21 матчах Нидерланды чаще проигрывают на “Йохан Кройф Арене”, чем выигрывают: 10 поражений, две ничьи, девять побед.
Личные встречи
Это будет пятый матч между Нидерландами и Северной Македонией. “Оранье” выиграли дважды, еще два раза команды сыграли вничью. В последний они встречались в 2009 году, Нидерланды выиграли 4:0. Горан Пандев принял участие во всех четырех матчах против Нидерландов и забил два гола.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Нидерланды
|2
|2
|0
|0
|5-2
|+3
|6
|2
|Украина
|2
|1
|0
|1
|4-4
|0
|3
|3
|Австрия
|2
|1
|0
|1
|3-3
|0
|3
|4
|Северная Македония
|2
|0
|0
|2
|2-5
|-3
|0
Ориентировочные составы
Северная Македония: Димитриевски – Ристовски, Вельковськи, Муслиу, Николов – Адеми, Алиоски, Барди, Спировски – Пандев, Эльмас
Нидерланды: Стекеленбург – Де Лигт, Де Врей, Блинд – Думфрис, де Йонг, Гравенберх, Вейналдум, ван Анхольт – Депай, Мален
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Северная Македония – Нидерланды от UA-Football
Сборная Северной Македонии забила по голу Австрии и Украине, но вероятно не сможет отличиться против Нидерландов. “Оранье” набирают по ходу турнира, а возвращение де Лигта вернуло команде де Бура надежность в игре у своих ворот. В то же время Нидерланды зрелищно атакуют, и в игре третьего тура “оранье” сыграют основным составом. Прогноз – победа Нидерландов 2:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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