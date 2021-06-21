Северная Македония - Нидерланды. Анонс и прогноз на матч Евро-2020 на 21.06.2021 

Евро-2020. Группа C, третий тур

21 июня 2021. Амстердам, “Йохан Кройф Арена”

Северная Македония 19:00 Нидерланды

Телетрансляция – Футбол 1, OLL.tv

Матч Северная Македония - Нидерланды – первая игра Евро-2020, не имеющая турнирного значения. Нидерланды стали первой командой чемпионата, которая гарантировала себе первое место, а Северная Македония первой покинула турнир. Тем не менее, обе команды будут играть за свой престиж. Также, вероятно, это будет последний матч за сборную легенды Северной Македонии Горана Пандева.

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Северная Македония

Единственная мотивация Северной Македонии – набрать какие-то очки и не стать худшей командой турнира. Главный тренер балканской сборной Игор Ангеловски был доволен тем, как его команда сыграла во втором туре. “Во втором тайме матча с Украиной мы были настоящей Северной Македонией, и мы показали, что заслуженно пробились на Евро. Так мы должны сыграть и против Нидерландцев. Мы хотим показать хорошую игру и надеемся взять первые очки на турнире”, – сказал Ангеловски.

Ожидается, что против Нидерландов Северная Македония сыграет таким же составом, как и против Украины. Небольшие проблемы были у Пандева, но скорее всего он успеет восстановиться к игре.

Нидерланды

Франк де Бур может выставить дубль против Северной Македонии и проиграть с крупным счетом, но Нидерланды все равно займут первое место в своей группе. Однако тренер “оранье” не собирается проводить ротацию. По его словам, в стартовом составе будет только две замены после матча с Австрией. Ожидается, что юная звезда “Аякса” Гравенберх заменит Мартена де Рона, который в шаге от дисквалификации, а Мален заменит в линии нападения Вегорста. “У нас будет достаточно времени, чтобы подойти к матчу 1/8 в полной силе. (Нидерланды стартуют в плей-офф 27 июня – прим.ред.). Иначе, перерыв был бы слишком большой. Думаю, мы можем кое в чем добавить. Система не изменится, у нас многое получается, но можно еще лучше”, – считает де Бур.

Также тренер нидерландцев говорит, что Северная Македония – серьезный соперник, и о недооценке не может быть и речи. “Они выиграли у Германии, Австрии и Украине было с ними сложно. Мы очень серьезно готовимся к этому матчу”.

Статистика команд, цифры и факты

Сборная Северной Македонии проиграла в группе Австрии и Украине, но в целом балканская сборная уступает не так часто: всего лишь четыре раза в последних 16 поединках.

Лидер атаки сборной Нидерландов Мемфис Депай забил восемь голов в последних девяти матчах за сборную.

Нидерланды забили как минимум два гола в 11 из 12 своих последних матчей на Евро.

В последних 21 матчах Нидерланды чаще проигрывают на “Йохан Кройф Арене”, чем выигрывают: 10 поражений, две ничьи, девять побед.

Личные встречи

Это будет пятый матч между Нидерландами и Северной Македонией. “Оранье” выиграли дважды, еще два раза команды сыграли вничью. В последний они встречались в 2009 году, Нидерланды выиграли 4:0. Горан Пандев принял участие во всех четырех матчах против Нидерландов и забил два гола.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 Нидерланды 2 2 0 0 5-2 +3 6 2 Украина 2 1 0 1 4-4 0 3 3 Австрия 2 1 0 1 3-3 0 3 4 Северная Македония 2 0 0 2 2-5 -3 0

Ориентировочные составы

Северная Македония: Димитриевски – Ристовски, Вельковськи, Муслиу, Николов – Адеми, Алиоски, Барди, Спировски – Пандев, Эльмас

Нидерланды: Стекеленбург – Де Лигт, Де Врей, Блинд – Думфрис, де Йонг, Гравенберх, Вейналдум, ван Анхольт – Депай, Мален

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Северная Македония – Нидерланды от UA-Football

Сборная Северной Македонии забила по голу Австрии и Украине, но вероятно не сможет отличиться против Нидерландов. “Оранье” набирают по ходу турнира, а возвращение де Лигта вернуло команде де Бура надежность в игре у своих ворот. В то же время Нидерланды зрелищно атакуют, и в игре третьего тура “оранье” сыграют основным составом. Прогноз – победа Нидерландов 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.